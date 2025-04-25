Молодые, ярые и громкие: 7 современных "королев крика"

Самара Вивинг

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Самой первой «королевой крика» считается Фэй Рэй, которая изо всех сил визжала в лапах Кинг-Конга, карабкавшегося на Эмпайр-Стейт-Билдинг в одноименном фильме 1933 года. Именно после «Кинг-Конга» в Голливуде начали использовать термин «королева крика» в описании аналогичных ролей: красивой визгливой девушки-жертвы какого-нибудь чудовища или маньяка.

Канонической «королевой криком» можно назвать Джанет Ли, чью героиню Марион убивают ножом в душе в фильме «Психо» Альфреда Хичкока (1960). Но настоящий расцвет жанра хорроров, слешеров и триллеров начался в 1970-х — и тогда же королевы крика на самом деле заняли свое место на троне, а главной среди них была звезда франшизы «Хэллоуин» Джейми Ли Кертис (кстати — дочь той же Джанет Ли).

«Королевы крика» — особая каста актрис, чья способность убедительно передать страх и отчаяние стала их визитной карточкой. Их крики пронизывают тишину кинозалов, их эмоции заставляют зрителей затаить дыхание, а их присутствие на экране гарантирует настоящий адреналиновый коктейль. Мы живем в эпоху расцвета новых талантов, которые не только унаследовали славу легендарных «королей крика» прошлого, но и привнесли в жанр свежую энергию и современный взгляд на женские образы в хорроре.

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Наша подборка посвящена этим молодым, дерзким и невероятно талантливым актрисам, которые своим мастерством покорили сердца поклонников хорроров и триллеров по всему миру. Итак, вот они — 7 современных «королев крика», которые определяют лицо жанра.

Дженна Ортега

Мрачные готические героини – фирменная «фишка» звезды сериала «Уэнсдей». Но интересно, что роль, сделавшая ее суперзвездой, Дженна Ортега получила, снимаясь в другом проекте, который как раз закрепил за ней титул «королевы крика». Речь идет о хорроре Х — первой части одноименной хоррор-трилогии режиссера Тая Веста, в которую также входят ленты «Перл» и «МаХХХин». Прослушивание роли Уэнсдей происходило в Zoom, а поскольку пробы были во время съемочного дня, актриса решила не смывать грим, который ей нанесли для сцены ее гибели в фильме. На ее теле был глицериновый пот и бутафорская кровь в волосах, на лице – гигантский порез, к тому же на тот момент Дженна больше суток не спала. В таком виде и состоянии измученной «королевы крика» актриса и пробывала пока еще главную роль в своей карьере. И просто покорила режиссера "Уэнсдей" Тима Бертона. Но, кроме Х, Ортега также снялась в таких громких хоррорах, как Няня: Королева убийц (2020), Крик (2022) и Крик 6 (2023).

Миа Гот

Если упомянули о трилогии Х, то, конечно, упомянем и об исполнительнице главной роли во всех трех лентах. Мия Гот, актриса, в чьем облике капризно сочетается невинность, соблазнительность и опасность. Еще в начале своей карьеры зарекомендовала себя как идеальная актриса горелок и триллеров. Сначала в этом жанре она сыграла пациентку в мистическом триллере «Лекарство от здоровья» (2017), впоследствии снялась в мистическом хорроре Луки Гуаданьино «Суспирия» (2018). Ну а потом в конце концов Миа стала настоящей музой для Тая Веста, избравшего ее центральной героиней своей уже культовой трилогии, где Гот раскрылась как настоящая современная «королева крика» — девушка, которая, конечно, может визжать как взбалмошная, но это вовсе не означает, что она будет покорной добычей. Скорее наоборот…

Аня Тейлор-Джой

Аня-Тэйлор Джой — разноплановая актриса, вышедшая на топор благодаря сериалу Netflix «Ход королевы», а впоследствии снялась в главной роли в блокбастере «Фуриоза: Безумный Макс. Сага». Но первым ее громким проектом стал хоррор — мистический фильм «Ведьма» (2015), полнометражный дебют Роберта Эггерса, режиссера, впоследствии снявшего «Носферату». В «Ведьме», события которой разворачиваются в 1630 году в Новой Англии, юная Аня играет девушку по имени Томасина, которая ее собственная, очень религиозная семья обвиняет в ведомстве, — и жестоко за это наказывает. Но в конце концов измученная Томасин решает перестать быть жертвой…

Майка Монро

Эта американская актриса — настоящая фанатка хорроров: в частности, таких лент, как «Сяйво», «Геловин» и «Кошмар на улице Вязов». А сама она получила от критиков титул «королевы крика» после того, как снялась в роли Джей в фильме «Оно» (2014). Но не путайте с одноименной экранизацией романа Стивена Кинга, вышедшей через три года спустя. «Оно» 2014 года — это фильм ужасов режиссера Дэвида Роберта Митчела, рассказывающего о старшекласснице Джей, получающей от своего парня проклятие, из-за которого его начинает преследовать страшное существо, невидимое для других людей. И единственный способ выжить и избавиться от этого существа — это передать проклятие кому-то другому.

София Лиллис

Вспомнив о «Оно» — теперь уже то же самое «Оно» (2017), с Биллом Скашгордом в роли ужасного клоуна Пеннивайза, — нельзя не вспомнить о Софии Лиллис, которая сыграла в этой ленте роль юной Беверли Марш, единственной девушки в «Клубе неудачников». Когда фильм вышел на экраны, Софии было всего 15 лет, что делает ее самой молодой «королевой криком» в нашей подборке. А потом Лиллис продолжила свою карьеру в киноужасах не только второй частью «Оно» (2019), но и гордостью «Гретель и Гензель» по мотивам одноименной сказки.

Виктория Педретти

«Призраки дома на холме» (2018) и «Призраки имения Блай» (2020) — два супергитовых сериала Netflix, которые считаются одними из лучших проектов в жанре мистических ужасов. И именно эти сериалы, где Виктория Педретти сыграла главные роли, сделали ее признанной «королевой криком». А закрепил успех еще более хитовый сериал о маньяке-сталкере «Ты», где Виктория воплотила Лав Квин — любовницу главного героя, которая ради того, чтобы быть с ним, готова к ужасным вещам…

Самара Вивинг

И сюжет о сталкере как раз подводит нас к Самаре Вивинг — «королевы крика», прославившейся ролями в хоррорах «Нянька», «Нянька: Королева убийц», «Игра в прятки», а теперь стала звездой нового комедийного хоррора «Фанатик».

События фильма разворачиваются в 1990-х в Лос-Анджелесе, где узор София (Вивнг) живет избалованной, но относительно изолированной жизнью в огромном особняке, под защитой своего друга и охранника Белла (Эрик Дейн). Ранее Софию преследовал фанат-сталкер Пол Дюерсон, но затем он оказался в закрытой психушке. Но вот однажды ночью Пол (его играет Рэй Николсон, сын актера Джека Николсона) с помощью таких же взбалмошных подельников убегает — и сразу отправляется в Софию, поскольку верит, что они с ней взаимно влюблены. Его цель — вступить в брак с Софией в эту ночь. Но его «невеста», в свою очередь, очень стремится наконец-то избавиться от фанатика раз и навсегда…

Интересно, что в основе сценария «Фанатика» легко угадывается реальная история певицы Мадонны, которую в 1990-х преследовал сталкер, угрожавший перерезать ей горло, если она не выйдет за него замуж. Да и само название ленты, которая в оригинале звучит как Borderline, отсылает в одноименный хит певицы 1983 года.

А увидеть на большом экране «королевую крику» Самару Вивинг в отсылающем в Королеву попмузыке образе можно будет уже 1 мая, когда «Фанатик» выйдет в украинский прокат.