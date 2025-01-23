Монакская бунтарка: как сложилась личная жизнь принцессы Каролины

23 января 1957 года родилась принцесса Монако Каролина – старшая дочь князя Монако Ренье III и голливудской актрисы Грейс Келли. Она трижды была замужем и родила четверых детей от двух разных мужчин. Что еще известно о сестра правящего князя Монако Альбера II.

Детство и юные годы

Сегодня принцесса Каролина празднует 68-летие. Когда она родилась, ее отец князь Ренье III сказал, что маленькая принцесса просто копия ее матери Грейс Келли, которая в молодые годы была настоящей красоткой.

Принцесса Монако Каролина с мамой Грейс Келли, 1958 год / Фото: Associated Press

Ее детство прошло в большей степени в Филадельфии, в доме ее бабушки и дедушки – родителей Грейс Келли. Девочка принадлежит к дому Гримальди и была предполагаемой наследницей с момента своего рождения до 14 марта 1958 года, когда родился ее брат принц Альбер.

У нее есть младшая сестра – принцесса Стефания. Именно она попала в автокатастрофу в 1982 году вместе с матерью Грейс, в которой княгиня получила несовместимые с жизнью травмы и на следующий день скончалась в больнице.

Принцесса Монако Каролина с братмо Альбером, 1960 год / Фото: Associated Press

Принцесса Каролина любит конный спорт и лыжи, обучалась танцам, играет на фортепиано и флейте. Принцесса получила степень бакалавра по французскому языку с отличием. Училась в Университете Сорбонны где получила диплом по философии и дополнительные специальности по психологии и биологии.

Принцесса Монако Каролина с мамой Грейк Келли, 1970 год / Фото: Associated Press

Протест против родителей

В 21 год Каролина восстала против матери и отца и настояла на том, чтобы учиться в Париже, а не в университете в Америке, как они хотели. Во французской столице Каролина познакомилась с Филиппом Жюно, "простолюдином", который работал страховым брокером и был на 17 лет старше ее. Принцесса твердо решила выйти замуж за Филиппа, который, как сообщалось, был известен как плейбой, что, естественно, не нравилось ее родителям, пишет Daily Mail.

"Я не потерплю брака по расчету. Мужчина, которого я люблю, должен быть темноволосым и красивым", — заявила однажды публично Каролина.

Долгие восемь месяцев длились разногласия на этот счет между принцессой и князем с княгиней. А после того, как принцесса заявила, что выйдет замуж за Филиппа без согласия родителей, если они не согласятся, свадьба состоялась.

Первое замужество

В 21 год принцесса Каролина вышла замуж за 38-летнего мужчину, проведя гражданскую церемонию в тронном зале XVI века 28 июня 1978 года. На следующий день состоялась религиозная церемония в дворцовой часовне в соответствии с римско-католическими обычаями.

Принцесса Монако Каролина и ее первый муж Филипп Жюно, 1978 год / Фото: Associated Press

На свадьбе невеста была в длинном платье от Dior, и расплакалась, когда обменивалась клятвами с Филиппом под традиционным алтарем возле часовни на глазах у 300 гостей.

Однако любовь этой пары и их союз не продлился долго, уже через два года, в 1980 году, пара развелась. Через два года трагически погибла мать принцессы – княгиня Грейс Келли. Это произошло 14 сентября 1982 года.

Принцесса Монако Каролина и Филипп Жюно, 1978 год / Фото: Associated Press

Второй брак и рождение детей

Принцесса Монако Каролина и Стефано Казираги, 1983 год / Фото: Associated Press

29 декабря 1983 года Каролина вышла замуж во второй раз, ее избранником стал итальянский предприниматель Стефано Казираги, с которым она познакомилась в ночном клубе в Монте-Карло.Через шесть месяцев после свадьбы, 8 июня 1984 года, она родила своего первенца Андреа Казираги. В браке у них родилось еще двое детей: Шарлотта Казираги и Пьер Казираги.

Принцесса Монако Каролина и Стефано Казираги с сыновьями Андреа и Пьером, 1987 год / Фото: Associated Press

В 33 года принцесса Каролина стала вдовой. Ее муж, страстный любитель гонок на моторных лодках, погиб, когда его катер перевернулся во время очередных соревнований.

Дети Каролины: Шарлотта, Пьер и Андреа Казираги, 2006 год / Фото: Associated Press

Третий брак через пять лет

Спустя пять лет она нашла свою третью любовь в лице старого друга семьи, принца Эрнста-Августа Ганноверского. Однако он все еще был женат, когда начали циркулировать слухи об их романе, и в конце концов он оставил жену (говорят, подругу Каролины), с которой прожил 16 лет, чтобы переехать к Каролине.

Принцесса Монако Каролина и принц Эрнст-Август Ганноверский, 2004 год / Фото: Associated Press

Они поженились 23 января 1999 года, когда принцессе исполнилось 42 года, а через полгода Каролина родила четвертого ребенка – принцессу Александру Ганноверскую.

Ее трети муж Эрнест был вспыльчивым и много пил, и в конечном итоге брак оказался под угрозой, что, как сообщается, привело к тому, что Каролина покинула их особняк и вернулась с Австрии в Монако в 2009 году. Не известно оформила ли пара развод официально.

Принцесса Монако Каролина / Фото: Associated Press

Сейчас Каролина живет в Монако, часто принимает участие в различных публичных семейных мероприятиях княжеской семьи и воспитывает семерых внуков.

Принцесса Монако Каролина / Фото: Associated Press

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