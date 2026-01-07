Монархи и их питомцы: милые фото домашних королевских любимцев

Княгиня Шарлин, королева Камилла, Жасмин Гримальди

Реклама

Король и королева Швеции

Королева Сильвия и король Карл Густав и их щенок Бонни

Король Карл Густав и королева Сильвия совсем недавно приветствовали в своем доме нового питомца. На Рождество пара опубликовала в Instagram фото и видео своего нового собаки, которого зовут Бонни. Более никаких подробностей королевская чета о своем новом питомце пока что не рассказывает.

Датский принц Иоахим и принцесса Мари

Принц Иоахим с Серизой / © kongehuset.dk

В их семье живет потрясающий маленький белый пес по кличке Сериза, очень похож на породу бишон фризе. В это Рождество семья устроила целую фотосессию, в которой принимал участие и их домашний любимец. Также мы видели собаку на других фотографиях, например, на портретном снимке в честь 12-летия дочери Мари и Иоахима — принцессы Афины.

Принцесса Афина с ним же

Принцесса Мадлен

Шведская принцесса Мадлен неоднократно показывала фотографии своего красивого собаки Тедди — метиса пуделя и лабрадора. Семья взяла питомца из приюта несколько лет назад. С тех пор Тедди можно часто увидеть на фотографиях с детьми Мадлен.

Реклама

Сын принцессы Мадлен Николас с собакой семьи Тедди

Граф Чарльз Спенсер

Брат покойной принцессы Дианы Уэльской публиковал в соцсетях фото своего нового щенка, породу которого он не уточнил, а просто написал под фото: «Новый щенок». Чарльз известен своей любовью к собакам. Он воспитывает двоих — в прошлом феврале Чарльз завел себе собачку Фрейю, а позже к ней присоединился и этот малыш.

Новый пес графа Чарльза Спенсера

Королева Камилла

В семье Камиллы появился новый питомец по кличке Молли. Ее королева взяла из приюта для собак Баттерси, покровительницей которого она является. Напомним, у Камиллы также есть джек-рассел-терьер по кличке Блюбелл.

Королева Камилла и ее щенок Молли

Король Чарльз

Король Великобритании выбрал охотничью собаку породы лаготто-романьоло по кличке Снафф. Эта древняя порода собак выведена на севере Италии в XVI веке. Благодаря выдающемуся чутью используется для поиска трюфелей.

Собака, породы, как у короля Чарльза III

Княгиня Шарлин

Княгиня Монако Шарлин, как и королева Камилла, поддерживает организации, которые помогают животным. У нее также есть собака, которую публика увидела совсем недавно, когда Шарлин появилась с ней на одном из мероприятий. Княгиня является хозяйкой крошечного бело-коричневого чихуахуа Харли.

Реклама

Княгиня Шарлин и ее чихуахуа / © Instagram княжеской семьи Монако

Жасмин Гримальди

Внебрачная дочь князя Монако Альбера II показывала в Instagram свою малышку Фрэнки. Ей 4 года. В блоге Жасмин рассказывала, что назвала ее Фрэнки Блю в честь песни Фрэнка Синатры «O’l Blue Eyes». Жасмин публиковала снимки и показывала, каким она была щенком, и какой красоткой выросла.

Жасмин Гримальди и ее собака Фрэнки Блю

Жасмин Гримальди и ее собака Фрэнки Блю