Кэмерон Диас / © Associated Press

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Еще совсем недавно логика была проста: увидели морщинку — убрали. Еще одну — тоже убрали. И так до тех пор, пока лоб не становился настолько гладким, что начинал напоминать идеально отполированную поверхность.

Ботокс на протяжении многих лет действовал именно по этому принципу: расслабить мышцу, уменьшить морщину, повторить процедуру через несколько месяцев. Затем появился профилактический Ботокс, который сделал саму идею раннего вмешательства практически нормой.

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А теперь индустрия красоты неожиданно возвращает нас на шаг назад, об этом рассказало издание PureWow, не к полному отказу от инъекций и не к лозунгу «стареть естественно или никак», а к гораздо более интересному компромиссу, убрать только то, что действительно мешает, и оставить то, что делает лицо живым.

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Гладкий лоб — больше не цель

Наоми Уоттс / © Associated Press

Тенденция к «стратегическим морщинам» предполагает очень точечный подход к применению нейротоксинов. Вместо того чтобы максимально блокировать движение мышц, пациенты всё чаще просят врачей использовать меньшие дозы или работать только с конкретными зонами.

Например, можно разгладить вертикальные морщины между бровями — те самые знаменитые «11», которые иногда создают впечатление уставшего или сердитого лица, но оставить горизонтальные линии на лбу.

Кто-то увеличивает интервалы между процедурами, кто-то просит ввести меньшее количество препарата, а кто-то просто хочет, чтобы после инъекций лицо по-прежнему могло удивляться, смеяться и выражать эмоции.

И это уже не единичные случаи. The Wall Street Journal обратил внимание на новую эстетику и назвал полностью гладкий лоб трендом, который уходит в прошлое.

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Кендалл Дженнер выбирает движение

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Пожалуй, один из самых показательных примеров новой философии — Кендалл Дженнер. 30-летняя модель рассказала, что дважды пробовала ботокс в области лба, но результат ей не особо понравился.

И дело было не в том, что процедура «не сработала», напротив, она сработала именно так, как и должна была. Ее брови стали менее подвижными. Для Дженнер это оказалось минусом. Она объясняла, что из-за довольно прямых и низко посаженных бровей ей нравится возможность ими двигать. Для неё важна мимика и то, как меняется взгляд и форма бровей в зависимости от эмоций.

И это очень показательно: иногда то, что мы пытаемся «исправить», на самом деле является частью нашей индивидуальности.

Оливия Уайлд

Оливия Уайлд / © Associated Press

Актриса и режиссёр Оливия Уайлд рассматривает эту проблему ещё и с профессиональной точки зрения, с той стороны камеры. Она обратила внимание на то, что становится всё сложнее находить актрис, чьи лица сохраняют достаточную выразительность, чтобы полноценно передавать эмоции на экране.

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И здесь возникает интересный вопрос, если актер не может нахмуриться, удивиться, едва заметно приподнять бровь или изменить выражение лица, не теряет ли кино часть своей магии, ведь лицо — это не просто форма, а «язык».

Кэмерон Диас и Николь Кидман говорили об этом ещё десять лет назад

Кэмерон Диас / © Associated Press

На самом деле идея «оставить немного морщин» вовсе не нова. Ещё в 2014 году Кэмерон Диас откровенно рассказывала о собственном опыте с ботоксом и признавалась, что ей не понравилось, как изменилось лицо.

Она говорила, что лучше видеть, как стареет её собственное лицо, чем смотреть на то, которое перестало быть похожим на неё. А морщины у рта для неё были своеобразным доказательством того, что она много улыбалась.

Годом ранее Николь Кидман также рассказала, что перестала пользоваться ботоксом, потому что хотела снова свободно двигать лбом. Тогда такие заявления воспринимались в основном как позиция знаменитостей, решивших принять естественное старение. Сегодня их можно интерпретировать совсем иначе.

Выбор между естественным и «искусственным» старением

Николь Кидман / © Associated Press

В индустрии красоты долгое время царили крайности: либо принимать старение таким, каким оно есть, и ничего не делать, либо объявлять войну каждой складочке, морщинке и заломам. Однако реальная жизнь гораздо сложнее.

Можно не любить морщинку между бровями, потому что она создает впечатление, будто вы постоянно сердитесь. И в то же время обожать мелкие морщинки вокруг глаз, которые появляются каждый раз, когда вы смеетесь. Можно немного смягчить лоб, но оставить возможность приподнять бровь одним взглядом. Можно пользоваться ботоксом и при этом не стремиться выглядеть на 25 лет

Именно в этом и заключается новая эстетика: не в отказе от косметологии, а в отказе от представления о том, что косметология должна стирать все следы жизни.

Просто выглядеть естественно уже недостаточно

Интересно, что современная бьюти-культура постепенно отходит даже от понятия «естественность». Ведь нам не обязательно хочется выглядеть абсолютно естественно, мы хотим выглядеть так, как в самый лучший и счастливый день жизни.

Именно поэтому «стратегические морщины» могут оказаться не мимолетной модой, а частью более значительного сдвига в эстетике. После многих лет культа безупречной кожи всё более привлекательным становится лицо, на котором виден характер, то самое, наше лицо, просто без лишней усталости.

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