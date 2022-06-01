Главные мужчины в жизни Мэрилин Монро

Об этой женщине мечтали все мужчины мира, но говорить, что она была счастлива в личной жизни, было бы неосмотрительно: с мужчинами ей категорически не везло. Вот уж действительно, не родись красивой.

Сегодня, 1 июня, день рождения у одной из самых красивых желанных женщин всех времен - Мэрилин Монро.

Джим Догерти

Мэрилин Монро и Джим Догерти / Фото: Getty Images

Джим Догерти – первый муж Мэрилин, тогда еще – Нормы Джин Бейкер. Замуж за работника авиастроительного завода она вышла вскоре после своего шестнадцатилетия: регистрация брака состоялась 19 июня 1942 года. Скорее всего, Монро не любила Джима, но замужество давало ей возможность не возвращаться в приют для сирот, в котором она оказалась после того, как ее бросили приемные родители. "В своем первом браке я не страдала, – вспоминала впоследствии Мэрилин, – но и счастлива не была. Мы с мужем могли подолгу не разговаривать. И не потому, что поссорились, просто нам нечего было сказать друг другу. Честно говоря, с ним я умирала от скуки". Что до самого Догерти, то он утверждал, что у них с Монро была настоящая любовь, но их отношения разрушили мечты его жены о славе: как только Мэрилин начала работать моделью, они с Джимом развелись.

Говард Хьюз

Говард Хьюз / Фото: Getty Images

Любвеобильный миллиардер увидел Мэрилин на обложке журнала Life и захотел заполучить восходящую звезду в свою коллекцию, в которой в то время уже были Ава Гарднер, Кэтрин Хепберн, Джейн Рассел, Лана Тернер, Бетт Дэвис, Рита Хейворт, Джанет Ли и много других, менее известных красавиц. Возможно, это совпадение, но именно после свидания Мэрилин с Хьюзом, которое прошло в его особняке в Палм-Спрингс, ей предложили первый контракт в кино и она начала своей восхождение вверх по карьерной лестнице.

Джо Ди Маджио

Мэрилин Монро и Джо Ди Маджио / Фото: Getty Images

Биографы Монро утверждают, что знаменитого бейсболиста Джо Ди Маджио выбрали актрисе в качестве мужа боссы киностудии, на которой она снималась. Именно они решили, что прославленный спортсмен сможет стать для Мэрилин идеальным партнером, а их союз привлечет к себе внимание зрителей. Так и случилось – Монро и Ди Маджио стали самой популярной в США семейной парой, но второй муж любил Мэрилин не показной, а настоящей любовью – по сути дела, это был единственный в жизни актрисы мужчина, который оставался верен ей даже после развода. Более того, он был единственным мужчиной Монро, который не только приехал на ее похороны, но и взял на себя их организацию – остальные это печальное событие проигнорировали.

Артур Миллер

Мэрилин Монро и Артур Миллер / Фото: Getty Images

Монро и ее третьего мужа, драматурга Артура Миллера, связывали как страстная любовь, так и банальный расчет. С одной стороны, они не могли жить друг без друга, с другой – каждый хотел получить от этих отношений то, в чем больше всего нуждался. Мэрилин, тяготившаяся ролью глупой блондинки, которую играла и на экране, и в жизни, надеялась, что интеллектуал Миллер станет ее наставником и учителем, он же в свою очередь хотел при помощи красивой, сексапильной и знаменитой супруги возвыситься в глазах окружающих, которые не любили его за мелочность, скупость и жадность. К сожалению, Монро очень быстро начала раздражать своего мужа, он стал к ней равнодушен и холоден – о его истинном о ней мнении актриса узнала из дневника Артура, в котором он писал, что такому умному и талантливому человеку, как он, тяжело находиться рядом с такой невеждой и кривлякой, как она. Отношение мужа довело Мэрилин до нервного срыва, последствия которого ей пришлось лечить в психиатрической клинике.

Ив Монтан

Мэрилин Монро и Ив Монтан / Фото: Getty Images

Роман с французским актером и певцом Ивом Монтаном начался у Мэрилин во время съемок фильма "Займемся любовью", в котором они оба играли. Монтанприехал в США со своей женой, актрисой Симоной Синьоре, которая не скрывала своего презрительного отношения к Монро и в этом вопросе нашла общий язык с Артуром Миллером, который в то время еще был мужем актрисы. Мэрилин и Иву ничего не оставалось, как создать собственный альянс. Позже Монтан вспоминал, что Монро буквально изнасиловала его, ворвавшись в его гостиничный номер в норковой шубе, надетой на голое тело – она часто пользовалась этим беспроигрышным приемом, перед которым не мог устоять ни один мужчина.

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Миллер узнал о романе своей жены с Монтаном, когда неожиданно вернулся за забытой трубкой. Скорее всего, он даже обрадовался поводу завершить надоевшие ему отношения, а вот Синьоре не собиралась так просто сдавать свои позиции – она боролась за мужа-изменника до конца. Впрочем, Монтан предал и Монро, которая даже после окончания съемок не отпускала его от себя – следила за ним, не давая ему переехать в другой номер в гостинице, и несколько раз перехватывала его в аэропорту прямо перед вылетом в Париж. В конце концов Ив нашел в себе силы для серьезного разговора, в котором объяснил: он никогда не бросит жену. После этого Монтан улетел домой, а Монро снова осталась одна.

Джон Кеннеди

Джон Кеннеди / Фото: Getty Images

Отношения Монро с Джоном Кеннеди длились семь лет. Они начались, когда Кеннеди был сенатором от штата Массачусетс, а Монро – женой Ди Маджио. Будущие любовники познакомились на вечеринке, на которой, по словам Мэрилин, Джон не сводил с нее глаз. "Все было настолько явно, – вспоминал впоследствии Монро, – что в какой-то момент даже мне стало неловко".

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Роман с Кеннеди пришелся на самый тяжелый период в жизни Монро – в то время она уже злоупотребляла алкоголем и антидепрессантами, поэтому зачастую вела себя неадекватно – звонила своему любовнику в любое время дня и ночи, устраивала истерики и угрожала, что сделает подробности их отношений достоянием общественности. Мэрилин искренне верила, что сможет "подвинуть" Жаклин Кеннеди и занять место первой леди Америки, и это стало ее главной ошибкой. В августе 1962 года Монро собиралась обнародовать свой дневник, в котором подробно рассказывалось о ее романе с президентом. За день до объявленной заранее пресс-конференции ее не стало, по официальной версии, актриса умерла от передозировки снотворного.

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