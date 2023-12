Наделали ими много шума: звезды, которые написали книги в 2023 году

Актеры, королевские особы и другие публичные личности решили вернуть моду на мемуары и как сговорившись стали выпускать свои книги. В своих творениях они рассказали, что на самом деле скрывается за красивой картинкой их богатой жизни.

Меган Фокс

Она - одна из самых красивых женщин Голливуда, но также и одна из тех, кто решился рассказать о своем горе. Книга Меган - "Милые мальчики ядовиты" - сборник стихов в котором есть стихотворения, которые называются "Изнасилование", "Похороны для влюбленных" и "Выйти замуж за поджигателя". Также в сборнике есть стихотворение, которое рассказывает о ее беременности, которая заканчивается выкидышем.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

Джулия Фокс

Эпатажная модель, прославившаяся коротким романом с Канье Уэстом, обнажает в мемуарах "На ветер" (Down the Drain) историю своей жизни, рассказывая о нестабильном детстве, жестоких отношениях с парнем, наркотиках, лечении в психиатрической больнице и смертельной передозировке ее подруги.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

Барбра Стрейзанд

Актриса и певица - живая легенда. В книге "Мое имя Барбра" (My Name Is Barbra) женщина рассказала о жизни, славе и первых шагах - своих первых попытках стать актрисой, в конечном итоге обратившись к пению, чтобы заработать на жизнь.

Барбра Стрейзанд / Фото: Associated Press

Принц Гарри

Представитель королевской семьи в мемуарах "Запасной" (Spare) решил раскрыть все дворцовые тайны и детские обиды. Гарри также рассказал о службе в армии т том, как многие годы не мог найти настоящую любовь.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Бритни Спирс

Поп-принцесса заговорила впервые после того, как ее освободили от опеки отца. Она рассказала в книге "Женщина во мне" (The Woman in Me), как ей жилось в заточении, проблемах в семье, а также других травмирующих эпизодах жизни, среди которых был и аборт.

Бритни Спирс / Фото: Associated Press

Памела Андерсон

В своей книге "С любовью, Памела: мемуары прозы, поэзии и правды" (Love, Pamela: A Memoir of Prose, Poetry, and Truth) она рассказала о секс-скандале и том, как переживала его и своей жизни после.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Пэрис Хилтон

Голливудская блондинка также написала книгу "Пэрис: Мемуары" (Paris: The Memoir). В своей истории она тоже рассказала правду и то, как на протяжении все жизни вынуждена играть одну роль, в которой сочетаются Люси (героиня популярного сериала) и Мэрилин Монро.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Арнольд Шварценеггер

В своей книге "Будьте полезны: семь инструментов для жизни" (Be Useful: Seven Tools for Life) актер и бывший губернатор Калифорнии назвал семь правил, которым нужно следовать, чтобы реализовать свою истинную цель в жизни. Правила сформулированные Арнольдом Шварценеггером на основе его собственного пути непрерывного переосмысления и выдающихся достижений и доступные абсолютно каждому.

Арнольд Шварценеггер / Фото: Getty Images

