Находка за 5 долларов: история знаменитой белой пачки Кэрри Брэдшоу

Юбка, которую Сара Джессика Паркер носила во время вступительных титров сериала, на самом деле появилась случайно.

Первое, с чем мы знакомимся в сериале "Секс в большом городе", - это, безусловно, милая и немного детская белая пачка главной героини Кэрри Брэдшоу, в которой она дефилирует в первых секундах сериальной заставки. Этот наряд каждый раз в начале серий показывает нам, насколько необычна и неординарна главная героиня.

Белая пачка из тюля стала культовым образом этого шоу наравне со знаменитыми туфлями Manolo Blahnik, которые так любила Кэрри. Мы решили вспомнить этот необычный образ и рассказать, откуда же он появился и кто его придумал.

"Секс в большом городе" / Giphy.com

Все в сериале "Секс в большом городе" просто: за стиль отвечала гениальная Патриция Филд. Она была главным дизайнером по костюмам на протяжении всех сезонов сериала и двух сиквелов. Именно она придумала все самые необычные и культовые образы Кэрри, которые мы столько лет наблюдали на экранах.

Конечно, есть много нарядов героини, о которых можно рассказать, но у балетной пачки из тюля, пожалуй, самая необычная история. Оказывается, этот образ не был изначальной задумкой для съемок заставки, а юбка появилась у Филд абсолютно случайно. Перед съемками вступительных титров команда сериала несколько раз собирались для того, чтобы обсудить, как все должно быть. Когда Филд шла на одни их таких сборов, она случайно проходила мимо какой-то барахолки с вещами, где люди просто рылись в поисках своего "сокровища". Неожиданно для себя Патриция достала из корзины вещей милую юбку из тюля, и, не поверите, ее цена была всего 5 долларов. Дизайнер подумала и решила взять попробовать, что из нее получится.

Позже она показала свою находку Саре Джессике и предложила надеть юбку с однотонной футболкой. Актрисе идея очень понравилась, и они решили переубедить Даррена Стара, создателя сериала, что это образ, который должен открывать шоу. Задачу переубедить Даррена взяла на себя Паркер и уговорила его снять еще одну версию вступительных титров.

"Продюсерам было очень трудно понять пачку. Мы с Сарой Джессикой боролись за это, и Даррен сказал: "Хорошо, но я хочу и другие наряды", - рассказала в одном из интервью дизайнер.

Поэтому Филд придумала для вступительной части совершенно другие наряды, среди которых были красное и голубое платья. Первое должно было отражать дух конца 90-х, а с вторым даже отсняли заставку, но в ней нет ни брызг, ни того смешного недовольного выражения лица героини. В первой версии титров Кэрри идет по улице, спотыкается, когда видит свою рекламу "Carrie Bradshaw knows good sex (and isn’t afraid to ask)" на автобусе, немного флиртует с проходящим парнем и проходит мимо.

Филд была непреклонна в своем мнении и считала, что наряд сериала не должен отражать никакую эпоху, а его главная задача - быть вне времени. И пачка была идеальным решением. Более того, она показывала, что Кэрри Брэдшоу - девушка, в гардеробе которой не только дизайнерские вещи, но и случайные находки, как у любой другой нью-йоркской модницы.

В конце концов выбор пал все-таки на образ с воздушной юбкой и вошел в историю, вдохновил множество дизайнеров, задал тренд на подобные юбки и стал одним из самых любимых нарядов среди поклонников сериала.

