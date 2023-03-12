Наркотики и четыре неудачных брака: история жизни Лайзы Миннелли

Знаменитая актриса и певица и секс-символ Лайза Миннели за свою многолетнюю карьеру снялась почти в 20 фильмах, выпустила 11 студийных альбомов и получила "Оскар", "Эмми", две премии "Грэмми" и три "Тони". Она заработала миллионы долларов, стала "королевой" Нью-Йорка и звездой кабаре.

Мы решили приоткрыть занавес звездной жизни актрисы и рассказать ее грустную историю.

Родилась Лайза Мэй Миннелли под удачной звездой в очень богатой и знаменитой семьей. Ее мать - голливудская суперзвезда Джуди Гарленд, а отец Винсент Миннелли - режиссер классических киномюзиклов. В детстве у Миннели было все, что она только могла пожелать, но и то, чего совершенно не хотела.

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Будучи дочерью родителей-звезд, с раннего возраста начала появляться в кино и на сцене. Первая роль Лайзы была в трехлетнем возрасте, тогда она сыграла в финальной сцене мюзикла 1949 года "Старое доброе лето" со своей матерью. В пять лет она начала учиться танцевать, в семь выступала в театре, в 13 уже участвовала в различных телешоу, а в 17 лет она пела вместе с матерью на сцене.

Но жизнь девочки сказкой не была. Ее мать Джуди Гарленд была зависимой от наркотиков и алкоголя, а когда Лайзе исполнилось шесть лет, родители развелись, и зависимость матери усугубилась. Они часто пережали, но, несмотря на алкоголизм и пристрастия к различным препаратам, Джуди опять вышла замуж за продюсера Сидни Лафта и родила еще двоих детей, матерью для которых стала Лайза.

Девочка вынуждена была ухаживать за не только братом и сестрой, но и матерью с ее постоянными запоями и нестабильным психическим здоровьем. Но отношения у них были хорошие, и Лайза искренне любила мать и до сих пор вспоминает ее с нежностью.

Лайза Миннелли и Джуди Гарленд / Фото: Getty Images

После переезда в Нью-Йорк в ее жизни начался новый виток. В 19 лет Лайза получила первую "Тони" за свой дебют на Бродвее - главную роль в мюзикле "Флора - красная угроза", в 23 ее номинировали на "Оскар", а в 1964-м вышел и ее первый альбом "Liza! Liza!". Но помимо удачной карьеры за Лайзой также закрепилось звание разлучницы и сердцеедки, ведь "прославилась" в прессе своими связями со многими мужчинами. Также ей приписывали и повторение судьбы матери, ведь Лайза также питала страсть к алкоголю и наркотикам.

1969 году от передозировки умерла мать Лайзы. Девушка трудно переживала это период, даже несмотря на то, что много работала и в 1972 году получила "Оскар" за роль Салли Боулз в фильме "Кабаре". Фильм стал хитом в прокате, а Миннелли сделал звездой мирового масштаба.

Лайза Миннелли / Фото: Associated Press

В 1977 году вышел фильм "Нью-Йорк, Нью-Йорк" Мартина Скорсезе, в котором также сыграла актриса и спела свою знаменитую одноименную песню, которую потом перепел и прославил Фрэнк Синатра.

Если в карьере у Лайзы все было хорошо, то в личной жизни нет. Замуж она выходила четыре раза, и все ее браки закончились разводами, скандалами и судами. Разрывы она также переживала с трудом, глуша свою боль наркотиками. Несколько раз Миннели ложилась на лечение в реабилитационные центры.

Употребление ею наркотиков было отмечено Энди Уорхолом, который в записи дневника 1978 года вспомнил, как Миннелли пришла в дом модельера Роя Халстона и умоляла хозяина дать ей наркотики, которые есть. Наряду с Уорхолом и Бьянкой Джаггер Миннелли часто появлялась в ночных клубах Нью-Йорка.

Лайза Миннелли / Фото: Getty Images

В 1984 году актрисе даже пришлось экстренно прервать участие в бродвейской постановке мюзикла "Каток", чтобы в очередной раз отправиться на лечение. Но, к счастью, она сумела остановиться и вот уже много лет пропагандирует здоровый образ жизни и отказ от наркотиков. Также на протяжении всей своей жизни Миннелли работала в различных благотворительных организациях. Детей у Лайзы нет.

Лайза Миннелли / Фото: Associated Press

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