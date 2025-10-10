Насилие в королевской семье: кто мучил отца Елизаветы II в детстве и почему

Принц Эдвард и принц Джордж / © Getty Images

Принц Эдвард и принц Джордж были двумя старшими сыновьями короля Георга V и его жены Марии Текской. В семье мальчиков называли Дэвид и Берти. По традициям состоятельных семей того времени, воспитание принцев было целиком возложено на плечи целой команды нянь и медсестер. Принцы на самом деле видели своих родителей лишь дважды в день и такая дистанция создала условия для злоупотреблений своим положением персонала за закрытыми дверями детской комнаты.

Берти — второй сын, который в результате стал королем страны — пострадал больше всего. Позже он рассказывал, что когда главная няня должна была передать его матери или отцу, она тайком щипала его, чтобы он заплакал, и тогда родители сразу возвращали его обратно — поэтому издевательства продолжались. Также было известно, что няня лишала мальчиков еды, из-за чего они часто плакали, и все думали, что это тяжелые дети, хотя на самом деле они, вероятно, просто были голодны.

Маленького Берти довели до такого состояния, что он начал болеть. Существует предположение, что именно это насилие привело к появлению у него заикания, которое позже стало известным в фильме «Король говорит!». Насилие над принцами продолжалось три года и оставалось незамеченным родителями, ведь они почти не видели своих детей.

О плохом обращении стало известно лишь тогда, когда в детскую комнату принцев пришла на работу новая помощница — Шарлотта Билл, больше известная как Лала. Она была потрясена увиденным и немедленно рассказала матери, Марии Текской, после чего главную няню уволили.

На смену ей назначили Лалу — это произошло как раз перед рождением принцессы Мэри. С тех пор дети имели гораздо более счастливое детство. Они очень любили Лалу, и позже она ухаживала за младшим сыном королевской пары, принцем Джоном, который страдал эпилепсией.