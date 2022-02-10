Наследие испанской короны: пять главных тиар королевы Летиции

Бывшая испанская журналистка Летиция Ортис, выйдя замуж за принца Астурийского Фелипе, вытянула поистине счастливый билет. Впоследствии она стала не только одной из самых красивых королев-консортов, но и получила доступ к ювелирной шкатулке испанской королевской семьи.

Королева Летиция очень избирательно относится к выбору украшений. Например, она практически никогда не носит колец, за исключением одного – золотого перстня, который ей подарили дочки, но очень любит разнообразные серьги. Но сегодня мы поговорим не о них, а о коллекции диадем королевы, любимых и не очень, в которых она появляется на разного рода торжественных приемах.

Прусская тиара

Королева Летиция и ее муж король Филипп VI / Getty Images

Это особенное украшение в жизни Летиции Ортис, ведь его она надевала на свадьбу с принцем Фелипе 22 мая 2004 года. Это платиновое украшение, созданное немецкими ювелирами, изначально принадлежало бабушке королевы Софии (матери принца Фелипе), а после и самой королеве Софии, которая получила диадему в качестве свадебного подарка в день свадьбы с королем Хуаном Карлосом I.

Королева Летиция / Getty Images

Это поистине фамильное украшение, ведь ранее, до того как попасть в шкатулку Софии, тиара принадлежала ее матери, королеве Фредерике, а до этого ее хозяйкой была ее мать – Виктория Луиза. В ней выходила замуж София, и Летиция последовала ее примеру. Хотя уже после свадьбы с принцем она также иногда появлялась на публике в этой диадеме.

Цветочная тиара

Королева Летиция / Getty Images

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Это украшение стало одним из любимых у королевы Летиции, хотя изначально также принадлежало ее свекрови, королеве Софии. Творение ювелира Мельерио состоит из пяти драгоценных цветков, соединенных золотыми веточками и листьями. В этой диадеме Летиция чаще, чем в других, появляется на торжественных приемах. Но не сразу королеве Летиции полюбилась эта тиара. Многие испанцы очень скептически относились к тиаре из-за того, что считалось, что ее приобрел в качестве свадебного подарка королеве Софии генерал Франко (он был одним из организаторов военного переворота 1936 года, который привел к гражданской войне между республиканцами и националистами. Возглавив националистические силы, после победы в войне получил полный контроль над страной, установив правый авторитарный режим). Вероятно, именно это было причиной такого отношения людей к этой тиаре. Однако история утверждает, что фактически эта тиара принадлежала королевской семье всегда, и лишь в 30-х годах после падения монархии она куда-то исчезла. Выкупив тиару у ювелирного дома Aldao и подарив ее Софии, Франко вернул украшение в королевскую семью.

Тиара Принцесса Флер-де-лис

Королева Летиция / Getty Images

Жемчужная тиара принадлежит не короне, а лично королеве Летиции. О ее происхождении известно очень мало. Существует мнение, что тиару Летиции подарил ее супруг Филипп в честь годовщины их свадьбы. Согласно другой версии, диадема была подарком ювелиров бренда Ansorena, и именно поэтому на публике Летиция появлялась в ней крайне редко. Как мудрая женщина, в разгар мирового кризиса принцесса не хотела демонстрировать дорогие подарки, поэтому надевать ее стала только после 2015 года, да и то делает это крайне редко. Видимо, эта диадема не в любимчиках у королевы.

Жемчужная тиара-ракушка

Королева Летиция / Getty Images

Эту тиару изготовил французский ювелирный дом Mellerio в 1860 годах. Тиару в качестве одного из свадебных подарков также получила королева София Греческая, и ей она очень полюбилась. София часто появлялась на светских мероприятиях с диадемой с жемчугом. А вот ее последующая хозяйка – Летиция – наоборот, крайне редко надевала украшение на приемы. Она точно не была в ее любимчиках, возможно, потому, что супруга короля Филиппа VI не слишком жалует украшения из жемчуга?

Тиара Флер-де-Лис

Виктория Евгения Баттенберг / Getty Images

Эта драгоценная тиара считается одной из самых важных диадем испанской королевской семьи. Эта тиара была подарком на свадьбу Виктории Евгении Баттенберг от ее жениха – короля Испании Альфонсо ХIII, и стала любимым украшением молодой королевы, и именно ее она выбрала в качестве украшения для своей свадебной фотосессии. Правда, в те времена диадема имела немного иной вид. Тиару королева Виктория носила часто и редко с ней расставалась, практически никому не одалживая.

Королева Летиция и королева Елизавета II / Getty Images

После своей смерти она завещала, чтобы украшение носили исключительно королевы. Так тиара перешла по наследству супруге сына королевы Хуана – Марии, а после того как новым королем Испании был провозглашен его сын, Хуан Карлос I, она попала к его супруге Софии. В 2014 году новой королевой стала Летиция, и теперь эту тиару носит она.

Тиары королевы Летиции (9 фото)

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