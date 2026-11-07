Не Анджелина Джоли: из-за чего ссорились Брэд Питт и Дженнифер Энистон во время брака

Брэд Питт и Дженнифер Энистон / © Associated Press

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Даже у голливудских звёзд бывают вполне бытовые причины для ссор. Оказывается, во время брака Брэд Питт и Дженнифер Энистон не всегда могли прийти к согласию по одному вопросу в доме. И этот небольшой нюанс даже попал в их свадебные клятвы.

Как сообщило издание HELLO! , во время церемонии в 2000 году Брэд пообещал делить с Дженнифер контроль над домашним термостатом. Температура в доме была вопросом, по которому влюбленные не всегда приходили к единому мнению.

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В свою очередь Дженнифер пообещала готовить мужу его любимый банановый смузи каждый раз, когда он этого захочет. Романтично, вкусно и по-домашнему.

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История любви, за которой следил весь мир

Брэд Питт и Дженнифер Энистон / © Associated Press

Брэд и Дженнифер познакомились ещё в 1994 году благодаря своим менеджерам. Однако романтические чувства между ними возникли не сразу. Впервые пара официально появилась вместе на публике на церемонии вручения премии «Эмми» в 1999 году.

Вскоре стало известно о помолвке, Дженнифер заметили с роскошным кольцом во время концерта Стинга. А уже через год влюбленные сыграли свадьбу в Малибу и пригласили немало знаменитых гостей.

Однако их история не закончилась сказочно. В 2005 году пара объявила о разводе после 7 лет совместной жизни. В совместном заявлении актеры подчеркнули, что решение было результатом длительных размышлений, а не слухов, которые активно распространяли таблоиды. Они также подчеркнули, что остаются друзьями и сохраняют друг к другу любовь и уважение.

Тогда пресса активно связывала этот разрыв с Анджелиной Джоли, с которой Питт познакомился во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит». Однако сама Энистон неоднократно призывала не превращать её личную историю в бесконечную мыльную оперу.

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В 2021 году актриса отметила, что они с бывшим мужем не общаются каждый день, однако желают друг другу всего наилучшего. Она также подчеркнула, что никто не сделал ничего плохого, иногда отношения просто заканчиваются.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон / © Associated Press

А в 2025 году Дженнифер вновь вспомнила о том, насколько болезненным для неё было освещение развода в СМИ. По словам актрисы, публика сначала с восторгом следила за их парой, а затем столь же активно обсуждала её личную жизнь. Энистон призналась, что ей было непросто оставаться равнодушной к такому давлению, ведь, несмотря на известность, она прежде всего обычный человек.

Сегодня история Брэда Питта и Дженнифер Энистон остаётся одной из самых известных страниц голливудской романтики начала 2000-х. И хотя их брак распался, забавное обещание о термостате напоминает, что даже за самыми роскошными свадьбами стоят вполне обычные отношения с небольшими компромиссами, бытовыми ссорами и любимыми привычками.

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