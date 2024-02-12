Не держали это в тайне: родственники короля Чарльза, которые рассказали о проблемах со здоровьем

Откровения короля Чарльза III о его онкологии повергли в шок многих британцев, но в то же время такая откровенность монарха восхищает. Чарльз первый правящий король Британии, рассказавший о своих проблемах со здоровьем.

Мы уже вспоминали, кто из его родственников болел раком. Сегодня рассказываем о членах британской королевской семьи, которые имели те или иные проблемы со здоровьем и решили публично об этом рассказать.

Принцесса Уэльская Кэтрин

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Новость про операцию на брюшной полости, которая была проведена принцесса Уэльской в середине января 2024 года появилась неожиданно и заставила поволноваться. Кенсингтонский дворец решил не вдаваться в подробности, сказав лишь, что процедура плановая, а восстановление Кэтрин займет несколько месяцев. Принцесса пробыла в лондонской клинике две недели и вернулась домой в Виндзор. Работать Кейт пока что не будет, по крайней мере никаких публичных выходов ранее, чем к Пасхе, не ожидается.

Король Чарльз III

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Буквально через несколько часов после этого Букингемский дворец ошарашил новостью о том, что король ложится в эту же клинику для корректирующей операции по поводу увеличенной простаты. Через трое суток Чарльза выписали домой. А через неделю последовала новость о том, что у короля нашли рак. Более точный диагноз держится в тайне, дабы не спекулировать на теме здоровья монарха. Чарльз уже проходит лечение. О прогнозах пока, что никто не говорит, но король настроен оптимистично.

Принцесса Йоркская Беатрис

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

Племянница короля Чарльза – принцесса Беатрис – в свое время не стала скрывать, что страдает от дислексии (нарушение процесса чтения), которую выявили у нее, когда ей было семь лет. Во время учебы Беатрис получала специализированную помощь и поддержку от Helen Arkell Dyslexia Charity, а в 2013 году стала покровителем этой благотворительной организации.

"Я не смогла бы добиться своих академических результатов без поддержки, которую получила от Центра", — сказала Беатрис. Кстати, ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци тоже дислексик.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Принцесса Йоркская Евгения

Младшая сестра Беатрис – принцесса Евгения – откровенно рассказала о том, что перенесла в 12 лет операцию по поводу сколиоза. Процедура длилась восемь часов, в спину Евгении вставили два металлических стержня и к шее прикрепили два почти 4 см винта. Евгения провела три дня в реанимации, затем неделю в палате и шесть дней в инвалидной коляске, прежде чем снова смогла ходить.

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

В день своей свадьбы в октябре 2018 года принцесса Евгения с гордостью продемонстрировала свой шрам на спине, заявив, что выбрала специально такое платье с вырезом на спине, чтобы поддержать людей, которые проживают то же самое.

Мама Евгении, Сара Йоркская, тогда восхитилась решением дочери продемонстрировать свои шрамы после операции в красивом свадебном платье.

Сара Йоркская

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Мама принцесс Сара Йоркская не стала держать в тайне от публики свой диагноз – рак груди, который был своевременно выявлен и прооперирован летом 2023 года. Герцогиня откровенно рассказала публике о том, как онкологию диагностировали и призывала всех не игнорировать профилактические медицинские осмотры. Прошло менее полугода, как стало известно, что у Сары диагностировали еще и меланому (рак кожи). Второй диагноз за такое непродолжительное время подверг в шок и саму Сару, и ее поклонников. Герцогиня проходит лечение и делилась некоторыми подробностями пребывания в клинике в Австрии.

Леди Луиза Виндзор

Леди Луиза Виндзор / Фото: Getty Images

У дочери герцогини Эдинбургской Софи, леди Луизы, в детстве были проблемы со зрением. Девочка родилась недоношенной и страдала косоглазием. "У недоношенных детей часто бывает косоглазие, потому что глаза - это последнее, что созревает пока ребенок находится в утробе матери. Ее косоглазие было довольно глубоким, когда она была маленькой, и требуется время, чтобы это исправить. Вы должны следить за тем, чтобы один глаз не стал более доминирующим, чем другой, но сейчас с ней все в порядке – ее зрение идеальное", - рассказала Софи о том, как ее дочери провели несколько операций на глазах в 2014 году.

Принцесса Уэльская Диана

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

Первая супруга короля Чарльза и мама принцев Уильяма и Гарри в молодости страдала булимией.

Принцесса Диана впервые рассказала, что у нее булимия в книге Эндрю Мортона "Диана: ее правдивая история" в 1992 году и позже подтвердила свое расстройство пищевого поведения в известном интервью "Панораме" в 1995 году. Диана говорила, что рассказывает о своей проблеме для того, чтобы вдохновить других людей заняться своим здоровьем.

Спустя много лет ее старший сын принц Уильям в интервью Channel 4 сказал, что считает решение матери публично рассказать о своей проблеме важным решением. "К психическому здоровью нужно относиться так же серьезно, как и к физическому", сказал принц Уэльский.

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