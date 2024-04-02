Не держали это в тайне: шесть принцесс, рассказавших о проблемах со здоровьем

В связи с обнародованным диагнозом принцессы Уэльской Кэтрин, которая 22 марта заявила, что борется с раком, мы вспоминаем других принцесс из разных европейских монарших домов, которые сталкивались с проблемами со здоровьем.

Рак принцессы Уэльской

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Жена принца Уильяма – наследника британского трона – смело раскрыла свой диагноз в публичном видео, текст к которому написала самостоятельно.

"В январе в Лондоне мне сделали серьезную операцию на брюшной полости, и в то время считалось, что мое состояние не является раковым. Операция прошла успешно. Однако анализы после операции показали наличие рака. Поэтому моя медицинская команда посоветовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения", - сказала Кейт. "Я чувствую себя хорошо, и с каждым днем становлюсь сильнее, сосредотачиваясь на вещах, которые помогут мне вылечиться: на моем уме, теле и настроении", - дополнила тогда принцесса.

Известно, что в январе 2024 года принцессе сделали операцию на брюшной полости, о которой Кенсингтонский дворец сообщил постфактум.

До этого времени со здоровьем Кейт все было в порядке, не считая только гиперемезиса беременных, с которым она сталкивалась трижды во время беременностей своими детьми – принцем Джорджем, принцем Луи и принцессой Шарлоттой.

Король Чарльз III, принцесса Уэльская Кэтрин и принц Уильям / Фото: Associated Press

Кейт Миддлтон не единственная монаршая особа, решившаяся публично раскрыть свои проблемы со здоровьем.

Инфекция лор-органов княгини Шарлин

В 2021 году мир встревожило внезапное исчезновение княгини Монако Шарлин – супруги правящего князя Альбера II. Она улетела на родину в Южную Африку, чтобы принять участие в благотворительном мероприятии. Но вынуждена была остаться в Африке на целых шесть месяцев из-за инфекции лор-органов. Некоторое время княжеский дворец держал эту информацию в тайне.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Но вскоре начали распространятся слухи о неверности Альбера II супруге, о том, что Шарлин сбежала и множество других небылиц. Только после этого Альбер II был вынужден сделать заявление, сообщив, что Шарлин перенесла несколько операций и врачи запрещают ей пока что летать на самолетах, поэтому ее возвращение в Монако откладывается на неопределенный срок. Принцесса сделала несколько публичных постов в Instagram, сообщив, что она благодарна мужу за поддержку и рада, что он с детьми смог несколько раз навестить ее в Африке.

Спустя полгода Шарлин вернулась на короткий период и даже появилась с семьей на публике, но вскоре снова уехала, как сообщил дворец в Швейцарию, где проходила реабилитацию. Тем временем спекуляции на теме ее брака не утихали.

К полноценной королевской жизни княгиня смогла вернуться лишь в апреле 2022 года.

Княгиня Шарлин с детьми - принцем Жаком и принцессой Габриэллой / Фото: Getty Images

Расстройство пищевого поведения кронпринцессы Виктории

В юные годы будущая королева Швеции Виктория страдала от расстройства пищевого поведения. Ей тогда было 20 лет. Кронпринцесса оставила тогда учебу в шведском Уппсальском университете и отправилась пройти курс лечения в США. Через год после в одном из интервью, посвященном ее 21-летию, кронпринцесса Виктория поблагодарила средства массовой информации за то, что они позволили ей разобраться с проблемой конфиденциально.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

"Дело не всегда во внешних проблемах. Это может исходить и изнутри, и это может случиться с каждым, не только с молодыми девушками, но и с мальчиками. Мне нужно было время, чтобы разобраться во всем и снова восстановить равновесие", - рассказала тогда наследница трона.

Болезнь легких принцессы Метте-Марит

В октябре 2018 года норвежский королевский дворец подтвердил, что у кронпринцессы Метте-Марит – супруги наследного принца Хокона - диагностирован хронический фиброз легких. Это заболевание легких, которое возникает, когда легочная ткань повреждается и покрывается рубцами.

Принцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

"В течение нескольких лет у меня регулярно возникали проблемы со здоровьем, и теперь мы знаем больше о том, что это такое. Хотя такой диагноз будет ограничивают мою жизнь порой, я рада, что болезнь была обнаружена так рано. Моя цель по-прежнему — как можно больше работать", - заявила тогда принцесса. На какой-то период времени норвежской принцессе пришлось ограничить свои королевские обязанности. Это было связано с очень быстрой утомляемостью от любой нагрузки. Сейчас Метте-Марит все чаще сопровождает мужа Хокона на различных мероприятиях и, кажется, ей удалось найти баланс между подходящим образом жизни и работой.

Наследный принц Хокон и его супруга кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Связанная со стрессом болезнь императрицы Масако

Японский император Нарухито 11 июля 2008 года обратился к публике, заявив, что его жена – императрица Масако – страдает от тяжелой формы депрессии, диагностируемой как "синдром нарушения адаптации", и в связи с этим редко появляется на публике. Император тогда находился в туре по Испании и обращаясь к публике и журналистам сказал: "Я прошу вас понять, что Масако сейчас делает все возможное, чтобы выздороветь при помощи окружающих ее людей, и отнестись к ней с великодушным терпением".

Император Нарухито, императрица Масако и их единственная дочь принцесса Айко / Фото: Getty Images

Императрице понадобилось десять лет, чтобы поправить свое здоровье и в последние годы она чаще появляется на публичных мероприятиях с мужем.

Принцесса Уэльская Диана и ее борьба с булимией

Первая жена принца Чарльза и мать принцев Уильяма и Гарри – Диана, принцесса Уэльская много лет страдала от булимии и депрессии. Кто бы мог подумать, но в юности Диана Спенсер никогда не имела проблем с пищевым поведением. Она могла много есть и ее никогда не тревожил ее вес. Так было до встречи с принцем Чарльзом.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

В книге "Диана. Настоящая история из ее уст" Эндрю Мортона, принцесса Диана рассказывала о своей булимии и о том, как несчастливый брак влиял на ее ментальное и физическое здоровье. А началось все с того, что с момента объявления о помолвке и до свадьбы (с февраля по июль 1981 года) Диана набрала лишний, как показалось принцу Уэльскому вес и несколько лишних, снова таки, на его взгляд, сантиметров в талии. Диана рассказывала в интервью автору книги, как именно этот факт, что ее будущий муж сделал ей такое замечание, повлиял на то, что у нее началось расстройство пищевого поведения. А несчастливый брак привел принцессу к депрессии. Диана излечилась от булимии намного позже, осознав, как тесно были взаимосвязаны ее непростые отношения в браке с ментальным и физическим здоровьем. А помогли ей это осознать близкие друзья и врачи.

Принцесса Диана и принц Чарльз, фото 1981 года / Фото: Associated Press

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