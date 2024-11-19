Не для слабонервных: топ-6 фильмов о помешанных маньяках, чтобы пощекотать нервы

Фильмы о маньяках всегда вызывают особый интерес у зрителей, которые любят ощущение ужасающих муравьев по коже. Непредсказуемые сюжеты держат в напряжении и ужас от злодеяний маньяков заставляют задуматься о темных сторонах человеческой души.

Следовательно, следует признать, что хорроры привлекают зрителей не только своей мрачной эстетикой, но и возможностью заглянуть в закоулки сознания безжалостных преступников и попытаться понять их мотивы. В этой подборке собраны лучшие ленты, которые станут настоящим испытанием для ваших нервов.

"МаХХХин"

Действие фильма переносит нас в 1985 год. Красивая и невероятно амбициозная Максин построила сногсшибательную карьеру в фильмах для взрослых, но стремится к большему – пробиться в настоящее кино. А для этой крохи нет ничего невозможного, поэтому она доказывает, что она стоит главной роли в сиквеле громкого хоррора. Вот только за Максин начинают гнаться "призраки" из прошлого, в котором она была единственной, кто выжил в кровавой бойне на техасской ферме и вновь вынуждена бороться за свое право на жизнь у бешеного маньяка.

"Дом, который построил Джек"

Джек живет в Америке 70-х годов. Он обладает выдающимся интеллектом и одаренностью, но вместе с ними – и патологической тягой к… убийствам. Уже в течение двенадцати лет он совершает свои злодеяния, а жертв выбирает случайно, чтобы, лишив их жизни, превратить их в произведение искусства. Самого себя Джек называет "Мистер Утонченность", а фотографии своих "шедевров" отправляет в местные газеты и удивляется, почему никого не интересует его творчество… Легендарный Ларс фон Триер в очередной раз снял шокирующий фильм и одновременно не оставляющий зрителей равнодушными.

"Молчание ягнят"

Со времени выхода на экраны "Молчание ягнят" еще ни одному фильму не удалось побить рекорд этого жуткого психологического триллера, получившего сразу пять статуэток премии "Оскар" в самых престижных номинациях. Лента рассказывает о безуспешной охоте на серийного маньяка по прозвищу "Буффало Билл". Чтобы в конце концов поймать опасного преступника, агенты ФБР обращаются за помощью к другому убийце – Ганнибалу Лектору, – который именно заключен в психбольницу. Лектор соглашается помочь, но при одном условии: молодая стажерка, вовлеченная в расследование дела, должна раскрыть Ганнибалу все подробности своей жизни.

"Американский психопат"

Эта экранизация одноименного скандального романа Брета Истона Эллиса рассказывает о молодом перфекционисте Патрике Бейтмане. Человек живет роскошную жизнь и больше всего любит себя. Патрик маниакально увлечен уходом за своим телом, имеет фетиш на аксессуары и не терпит никого, кто лучше, богаче или успешнее его. В поисках разрядки Бейтман начинает убивать и это становится едва ли не единственным занятием, доставляющим герою удовольствие.

"Пила Х"

Упорный маньяк, Джон Крамер, в отчаянии – ему поставили смертельный диагноз. Но старый знакомый Джон советует ему подпольную клинику, в которой обещают поставить на ноги даже безнадежных больных. Джон хватается за эту надежду и приезжает в клинику, которая, как оказалось, находится в заброшенной мексиканской деревне. Маньяк понимает, что его обманули и теперь стремится наказать тех, кто наживается на тяжелобольных отчаявшихся людях.

"Еретик"

Эта жуткая премьера дает кардинально новое амплуа для прославленного "Джентльмена" Хью Гранта – актер впервые в своей карьере сыграл роль маньяка. Фильм выйдет на украинские экраны 28 ноября, но уже успел заработать рейтинг 95% на Rotten Tomatoes. Хоррор рассказывает о двух мормонских миссионерках, которые имели несчастье постучаться в дверь пожилого мужчины, чтобы обратить его в свою веру. Обходительный дедуля кажется девушкам благодарным слушателем, поэтому они соглашаются войти в его дом. Так они становятся жертвами жестокого маньяка и антирелигиозного фанатика. В попытке выбраться из его дома девушки попадают в запутанный лабиринт, который маньяк предусмотрительно построил, нашпиговав его множеством ловушек и изящных пыток, которые сам Еретик называет "испытаниями веры".

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