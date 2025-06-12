Не изменяют традиции: где проводят летний отпуск королева Летиция и король Филипп VI

Королева Летиция и король Филипп VI во дворце Маривент / © Getty Images

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Майорка на протяжении столетий была связана с испанской королевской семьей. Ее величественный ландшафт, мягкий климат сделали этот остров идеальным местом для отдыха вдали от глаз и широкой публики.

Выбор Майорки в качестве официальной летней резиденции восходит к временам короля Хуана Карлоса I и был продолжен его сыном, королем Филиппом VI, который продолжил традицию посещения острова со своей семьей — королевой Летицией и двумя дочерьми — принцессой Леонор и инфантой Софией — в летние месяцы.

Королевская резиденция Маривент

Это именно то место, где испанская королевская семья проводит свои летние каникулы. Эта великолепная резиденция, расположенная на окраине столицы острова, Пальма-де-Майорка, стала символом монархии и тесной связи между королевским домом и Балеарскими островами.

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Испанская королевская семья / © Getty Images

Дворец Маривент принадлежит не Испанскому национальному наследию, учреждению, которое управляет активами короны, а региональному правительству Балеарских островов. Это связано с тем, что его бывший владелец, египетский художник и меценат Джон Саридакис, подарил дворец острову с условием, что его коллекция произведений искусства будет бесплатно представлена ​​жителям Майорки.

Кстати, в 80-х годах с испанской королевской семьей часто отдыхали во время летнего отпуска принц Чарльз и принцесса Диана с сыновьями — принцами Уильямом и Гарри. Также дворец принимал императора Акихито и императрицу Митико из Японии, Билла и Хиллари Клинтон, Михаила Горбачева, Уго Чавесе и Мишель Обаму.

С мая сады Маривент открыты для публики бесплатно в течение большей части года.

Королевская семья на Майорке не только отдыхает

Во время своего пребывания на Майорке королевская семья посещает различные мероприятия, которые позволяют им насладиться великолепием острова и его уникальной культурой.

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Дворец Маривент / © Getty Images

Король Филипп VI и его мать королева София любят заниматься парусным спортом. Майорка известна своими невероятными бухтами и пляжами с кристально чистой водой.

Королева Летиция с дочерьми любит посещать музеи, исторические памятники, театральные представления и любят наслаждаться прогулками местностью.

Королева Летиция с дочерьми Леонор и Софией и свекровью королевой Софией в отпуске / © Getty Images

Также король и королева выполняют свои официальные обязанности и принимают важных местных и иностранных деятелей.

Влияние на туризм

Выбор Майорки в качестве официальной летней резиденции короля Испании оказал значительное влияние на туризм на острове. Присутствие королевской семьи привлекает больше посетителей и выводит Майорку в центр внимания международного сообщества, повышая ее узнаваемость как туристического объекта.

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Дворец Маривент / © Getty Images