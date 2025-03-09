Не королевский хейт: за что критиковали Диану, Камиллу, Кейт и Меган

Каждая женщина, входившая в то или иное время в королевскую семью Британии, сталкивалась с критикой в свой адрес. Мы решили вспомнить, когда и за что критиковали в свое время принцессу Диану, королеву Камиллу, принцессу Кейт и герцогиню Меган.

Принцесса Диана – первая жена Чарльза, принца Уэльского

Леди Диана Спенсер была идеальной кандидатурой на роль принцессы Уэльской и будущей королевы Великобритании. Когда она познакомилась с принцем Чарльзом ей было всего 16. А через каких-то четыре года наследник сделал ей предложение. Королева Елизавета II одобрила этот союз, но со временем критиковала невестку за то, что та не может приспособиться к жизни во дворце.

Принц Чарльз и Диана Спенсер в день репетиции своей свадьбы, 27 июля 1981 года / Фото: Associated Press

Также королева была неприятно удивлена тем, что Диана настояла на том, чтобы убрать из текста брачных обетов слово "повиноваться", отказавшись тем самым во всем слушаться мужа. Елизавета II и другие члены семьи относились к Диане холодно, называли ее капризной, а папарацци преследовали принцессу повсюду. Повезло принцессе Уэльской только с народной любовью, люди ее практически боготворили и считали очень приземленной. Когда Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году, спустя год после развода с Чарльзом, Британия буквально погрузилась в многодневный траур.

Принцесса Диана и принц Чарльз в день своей помолвки, 24 февраля 1981 год / Фото: Getty Images

Королева Камилла – вторая жена короля Чарльза

Будущей королеве Камилле повезло еще меньше, чем Диане. Она не могла выйти замуж за Чарльза, хотя познакомилась с принцем на десятилетие раньше, чем его первая жена. В те годы Камилла была очень приземленной и доброй, а ее открытый характер притягивал людей. Но именно на нее посыпались все камни после того, как принц Уэльский признался публично в изменах принцессе Диане, Камиллу обвиняли в распаде брака Чарльза и леди Ди, который разваливался на глазах у прессы.

Принцесса Диана и Камилла Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

В 90-е британские СМИ называли Камиллу, которая была любовницей принца Чарльза, самой ненавистной женщиной во всей стране. Когда стало очевидно, что принц Уэльский не собирается отступать от решения жениться на Камилле, в игру вступил дворец, сотрудники которого придумали, как постепенно ввести Камиллу в семью и изменить мнение о ней британского общества. И стоит сказать, что Камилла вышла из этой ситуации победительницей. Она стала второй женой Чарльза и сегодня к ней с теплотой относятся подданные.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

Кейт Миддлтон – жена принца Уэльского Уильяма

Подобная учесть не обошла и Кейт Миддлтон. Она познакомилась с принцем Уильямом в начале 2000-х во время учебы в Сент-Эндрюсском университете, где они вместе учились.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Сэнт-Эндрюсском университете / Фото: Getty Images

Их роман стал достоянием общественности в 2004 году, когда их впервые сфотографировали вместе на горнолыжном отдыхе в Швейцарии. Интерес прессы и фотографов был невероятным, за Кейт охотились не меньше, чем за Дианой. Писали, что она из семьи рабочего класса, не достойная пара принцу, а также называли "ждущей Кейт), поскольку Уильям почти десять лет тянут с предложением. Дворец не спешил ее защищать и предоставлять охрану, это было не по протоколу. Дошло до того, что в 2007 году Уильям и Кейт ненадолго расстались, но спустя несколько месяцев принц предпринял попытку помириться с девушкой.

Кейт и Уильям в Бирмингеме, апрель 2023 года / Фото: Getty Images

После их свадьбы в 2011 году критики сосредоточились на внешнем виде герцогини Кембриджской (такой титул Кейт получила от королевы после свадьбы). К моменту рождения их с Уильямом третьего ребенка в 2018 году Кейт публика уже любила, тем более, что с 2016 года папарацци переключились на Меган Маркл.

Меган Маркл – жена принца Гарри

Может показаться, что американской актрисе Меган Маркл, которая начала встречаться с принцем Гарри в 2016 году от британской прессы досталось больше всего. Меган ворвалась в семью внезапно и с порога стала диктовать свои собственные правила. Ей не нравился протокол, она не хотела жить так, как живет королевская семья, стремилась делать все по своему. Все это не помешало принцу Гарри получить разрешение у бабушки королевы Елизаветы II на свадьбу с Меган.

Меган и Гарри с королевой Елизаветой II / Фото: Getty Images

Мы уже рассказывали вам пять скандальных историй герцогини Сассекской, а после того, как они с принцем Гарри в 2020 году сложили с себя роли работающих членов семьи и заявили о переезде в Америку, выяснились и новые подробности критики Меган. В интервью Опре Уинфри в 2021 году пара рассказала, что во дворце интересовались цветом кожи Арчи (первенца пары), когда Меган была беременна. После свадьбы Гарри и Меган отношения младшего брата с его старшим братом Уильямом безвозвратно испортились и их вражда длиться до сих пор. А Меган и Гарри обосновались в Калифорнии и ведут тот образ жизни, о котором герцогиня всегда мечтала.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

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