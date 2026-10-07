Тиффани Тиссен / © Associated Press

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Тиффани Тиссен знакома зрителям ещё с подросткового возраста. Она стала звездой благодаря роли Келли Каповски в сериале «Спасенные звонком», а впоследствии сыграла Валери Мэлоун в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». За десятилетие на экране актриса успела построить карьеру писательницы и телеведущей, а теперь появилась в новом сериале о сверхъестественном «Академия ведьм» в роли гламурной руководительницы школы мисс Грейвс, об этом говорится в материале издания NewBeauty.

Больше не нужно никого впечатлять

Тиффани Тиссен / © Associated Press

Актриса начала работать в 15 лет. Если тогда уверенность в значительной степени была связана с необходимостью проходить прослушивания и доказывать свою профессиональную состоятельность, то в 52 года она чувствует себя совсем иначе.

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Тиссен признается, что с годами у неё сложилось отношение «Мне уже всё равно, что подумают другие». Она больше не считает своей задачей кого-то впечатлять, а хочет просто жить, создавать важные для себя воспоминания, поддерживать близкие связи и получать удовольствие от работы.

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Интересно, что её отношение к старению сформировалось ещё в детстве. Мама и бабушка актрисы были для неё примером и всегда повторяли, что стареть — это привилегия, которую следует принимать с благодарностью и достоинством.

Избавиться от всего лишнего

Тиффани Тиссен / © Associated Press

Когда Тиссен спросили, от чего она отказалась в свои 50 лет, ответ оказался предельно простым: «Я избавилась от всего лишнего». Речь идет о ненужном негативе — людях, местах, занятиях и вещах, которые отнимают энергию и ничего взамен не дают. С возрастом её бьюти-рутина стала не сложнее, а осознаннее, потому что осталось то, что действительно помогает чувствовать себя хорошо.

При этом актриса не стремится постоянно выглядеть моложе. Она признается, что раньше часто критиковала себя, просматривая старые фотографии и видео. Теперь же смотрит на них совсем по-другому, а именно — с любовью.

Каждый возраст прекрасен

Тиффани Тиссен / © Associated Press

Роль мисс Грейвс в сериале «Академия ведьм», которая всегда выглядит безупречно, напомнила Тиссен её бабушку. Та никогда не выходила из дома без укладки, макияжа и тщательно продуманного образа. Сама актриса же больше ценит комфорт, она любит наряжаться, но не считает это обязательным ежедневным условием красоты.

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Её главное правило сегодня — не гнаться за молодостью. Она живёт настоящим и с благодарностью принимает каждый новый этап.

Кроме того, актриса хочет видеть больше поддержки со стороны женщин. По её мнению, важно, что всё больше женщин перестают бояться естественного старения, но следующим шагом должна стать солидарность, когда женщины не соревнуются друг с другом, а наоборот, поддерживают друг друга.

В философии Тиффани Тиссен нет сложных формул или обещаний вечной молодости. Её секрет гораздо проще: перестать тратить силы на то, чтобы оправдать чужие ожидания, отпустить лишний негатив и научиться любить себя.

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