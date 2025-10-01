Не только принцесса Анна и ее племянник Гарри: кто еще из британской королевской семьи приезжал в Киев

Принцесса Анна, принц Гарри и герцогиня Софи / © Associated Press

Принцесса Анна

Королевская принцесса приехала по просьбе Министерства иностранных дел. В Киеве сестра монарха посетила детский мемориал вместе с первой леди Еленой Зеленской, а также посетила Центр защиты прав детей, созданный во время конфликта для поддержки молодых людей, пострадавших от войны.

Принцесса Анна и президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Принцесса, давний покровитель организации «Спасите детей», поэтому такой интерес к детям логичен. Тем, кто вчера оказался в районе Михайловского собора или прогуливался возле Софийского — повезло, они могли встретить принцессу Анну, которая посетила эти две культурные памятки в Киеве.

Принцесса Анна в Киеве / © Associated Press

Принцесса Анна и президент Зеленский / © Associated Press

Елена Зеленская и принцесса Анна / © Getty Images

Также Ее Высочество побывала в реабилитационном центре, где встретилась с украинскими ветеранами, вернувшимися с фронта, посмотреть Херсонскую культурную выставку, посвященную богатой истории Херсона, встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Принц Гарри

Визит принца Гарри, герцога Сассекского в Киев в начале сентября был тоже неожиданным и никем ранее не анонсированным. В целях безопасности, разумеется. Принц прибыл с командой фонда Invictus Games Foundation на вокзал в Киеве. После он отправился в Музей истории Украины во Второй мировой войне, где встретился с украинскими ветеранами. Целью Гарри было подробно обсудить новые инициативы по поддержке реабилитации раненых с конечной целью оказания помощи во всех регионах страны.

Принц Гарри и Ольга Руднева в Киеве / © Getty Images

«Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления. Мы можем продолжать очеловечивать людей, вовлеченных в эту войну, и то, через что они проходят. Мы должны постоянно помнить об этом», — сказал принц.

Также Гарри побывал в Кабинете министров Украины, где экскурсию ему провела премьер-министр Юлия Свириденко. Как раз накануне в один из кабинетов здания прилетел российский «Искандер», премьер показала британскому принцу последствия этого.

Юлия Свириденко и принц Гарри

Напомним, в апреле 2025 года принц Гарри уже был в Украине, во Львове. Там он посетил центр реабилитации раненых военнослужащих Superhumans Center, встретила его Ольга Руднева, основательница и генеральный директор центра. Благодаря ее знакомству с Гарри ранее в Нью-Йорке визит младшего сына короля Чарльза в Украину и стал реален. В Киеве Ольга также встречала Гарри на вокзале.

Принц Гарри и Ольга Руднева во Львове

Герцогиня Эдинбургская Софи

В апреле 2024 года в Киев приезжала герцогиня Эдинбургская Софи — жена младшего сына королевы Елизаветы II — принца Эдварда. Софи стала первым членом британской королевской семьи, посетившим Украину с начала российского полномасштабного вторжения.

Президент Владимир Зеленский, герцогиня Софи и Елена Зеленская / © Associated Press

Тогда герцогиня встретилась с президентмо Зеленским и первой леди Еленой Зеленской, побывала в Центре помощи выжившим ООН в Киеве, где ознакомилась с работой Фонда народонаселения ООН, который работает в 12 городах по всей Украине, предоставляя жизненно важную психосоциальную и юридическую поддержку нуждающимся, особенно жертвам сексуального насилия, связанного с войной и посетила Софийский собор.

Елена Зеленская и герцогиня Эдинбургская Софи в Софийском соборе в Киеве / © Associated Press

Приезжала Софи в Бучу и Ирпень в Киевской области. Там герцогиня посетила мемориал жертвам российской оккупации в городе Буча, побывала на Романовском мосту в Ирпене и зажгла свечу в пам’ять о погибших в Андреевской церкви в Буче.

Герцогиня Эдинбургская Софи в Ирпене / © Associated Press

Также в Буче и Ирпене она посетила мемориал жертв, пострадавших от российского вторжения и побывала в Семейном центре общественной организации «Спасти Украину».

Принц Филипп, герцог Эдинбургский

Супруг королевы Елизаветы II — принц Филипп — в 1973 году тоже побывал в украинской столице, тогда же с ним приезжала и его единственная дочь принцесса Анна. Принцесса принимала участие в чемпионате Европы по конному спорту, как профессиональная наездница, а ее отец тогда возглавлял Международную федерацию по конному спорту. Соревнования тогда проходили возле села Пирогово, а с принцессой произошла неприятная ситуация — исполняя одно из самых сложных упражнений, Анна упала с лошади и ушиблась. Ее отец, комментируя инцидент прессе тогда сказал, что Анне к такому не привыкать.

Принцесса Анна в Киеве, 24 августа 1973 года / © Getty Images

В перерыве между соревнованиями принц и принцесса обедали в ресторане «Прага». Супруг королевы угощался борщом с пампушками и котлетой по-киевски — настоящими визитками украинской кухни. Принцесса Анна же полюбила вареную осетрину под польским соусом.