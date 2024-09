Не только Чарльз и Уэльские: кто еще из британской королевской семьи работает на корону

Король Чарльз

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Чарльз, ранее известный как принц Уэльский, стал королем после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, 8 сентября 2022 года. Но до того, как стать королем Его Величество десятилетиями проявлял интерес ко всем сферам общественной жизни. Согласно информации официального сайта королевской семьи, король сыграл важную роль в создании более 20 благотворительных организаций за 40 лет, включая The Prince's Trust, The Prince's Foundation и The Prince of Wales's Charitable Fund (PWCF). Монарх тесно сотрудничал со многими организациями, публично поддерживая широкий спектр начинаний, связанных с окружающей средой, сельскими общинами, застроенной средой, искусством, здравоохранением и образованием.

Королева Камилла

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева Камилла поддерживает своего мужа Чарльза в выполнении его работы и обязанностей. Она также принимает участие в публичных мероприятиях от имени благотворительных организаций, которые она поддерживает, а их насчитывается более сотни. Благотворительная деятельность Ее Величества разнообразна, но преобладают несколько тем: здоровье и благополучие, содействие грамотности, искусство, благополучие животных и поддержка жертв изнасилования, сексуального насилия и домашнего насилия.

Принц Уильям

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Принц Уэльский — следующий в очереди на британский престол. Принц занимается рядом благотворительных мероприятий и проектов, а также выполняет общественные и официальные обязанности в поддержку короля в Великобритании и за рубежом. Защита окружающей среды для будущих поколений является одним из ключевых приоритетов принца Уэльского. Его Королевское Высочество является покровителем ряда благотворительных организаций, которые занимаются сохранением природы. Он является учредителем экологический премии Earthshot Prize в рамках которой ежегодно представляются новаторские решения по восстановлению и регенерации планеты до 2030 года. Также Уильям страстный защитник бездомных, поддерживает проекты в сфере психического здоровья и благополучия тех, кто служит или служил своей стране в вооруженных силах, так как сам принц отдал британской армии семь лет жизни. Также они с женой Кейт руководят собственной благотворительной деятельностью через Королевский фонд, который разрабатывает благотворительные проекты, основанные на интересах Уильяма и Кейт.

Принцесса Уэльская Кейт

Принц Уильям и принцесса Кейт / Фото: Getty Images

Помимо выполнения королевских обязанностей в поддержку короля как в Великобритании, так и за рубежом, Ее Королевское Высочество посвящает свое время поддержке ряда благотворительных дел и организаций, некоторые из которых сосредоточены на предоставлении детям наилучшего старта в жизни. Принцесса стремится повышать осведомленность о важности раннего детского развития. Кэтрин открыла Королевский фонд Центра раннего детства, который занимается повышением осведомленности в отношении исключительного влияния раннего детства с целью преобразования общества для будущих поколений. Ее фонд также занимается психическим здоровьем и эмоциональным благополучием детей, а сама Кейт убеждена, что времяпрепровождение на свежем воздухе играет решающую роль в будущем здоровье и счастье детей, закладывая основу, которая сохранится на протяжении всего детства и всей жизни. Также Кэтрин является покровительницей нескольких художественных организаций, включая Национальную портретную галерею, V&A и Королевское фотографическое общество.

Принц Эдвард и герцогиня Софи Эдинбургские

Герцогиня Эдинбургская Софи и принц Эдвард / Фото: Getty Images

Принц Эдвард продолжает дело своего отца и является патроном премии герцога Эдинбургского, основанной принцем Филиппом в 1956 году. Премия помогает молодым людям обрести уверенность в себе и развить ключевые жизненные навыки, чтобы раскрыть свой полный потенциал. Герцог страстно увлечен искусством и уделяет много времени организациям, которые позволяют молодым людям развивать свои навыки через театр и музыку. Его патронаж в этой области включает Национальный молодежный театр и он является патроном Гильдии продюсеров Великобритании. Большая часть его работы посвящена поддержке ряда официальных спортивных организаций и поддержке Вооруженных сил.

Супруга принца, герцогиня Софи уделяет большое внимание поддержке женщин и отстаиванию гендерного равенства, будь то на рабочем месте или в других сферах жизни общества, как в Великобритании, так и за рубежом. Герцогиня Эдинбургская также уделяет время поддержке повестки дня "Женщины, мир и безопасность" (WPS) и инициативы Великобритании по предотвращению сексуального насилия в условиях конфликта. В рамках этой миссии Софи приезжала и в Украину, посетив Бучу и Ирпень, где встретилась с жертвами после российского вторжения в нашу страну в феврале 2022 году. Инициатива направлена ​​на то, чтобы побудить мир к дальнейшим действиям по борьбе с сексуальным насилием в условиях конфликта путем содействия профилактике, укрепления правосудия и ответственности, а также поддержки всех выживших и детей, рожденных в результате сексуального насилия, связанного с конфликтом. Также герцогиня является всемирным послом Международного агентства по профилактике слепоты (IAPB), поддерживая организации, обладающие необходимыми знаниями, опытом и финансированием, чтобы сделать зрение реальностью для как можно большего числа людей по всему миру. Ее дочь леди Луиза Виндзор имела проблемы со зрением в раннем детстве, что, вероятно, побудило герцогиню заняться этими вопросами. Также она поддерживает людей с ограниченными возможностями и многие спортивные организации Великобритании.

Есть в британской королевской семье члены менее знаменитые, но также исполняющие важные роли и работающие на корону.

Герцогиня Глостерская Биргитта

Герцогиня Глостерская Биргитта / Фото: Associated Press

Герцогиня Глостерская много путешествовала, как в поддержку собственных благотворительных организаций и интересов, так и представляя королеву, а сейчас и короля. Она патронирует более 60 организаций в сфере искусства, спорта, здравоохранения, социального обеспечения, образования и армии.

Герцог Глостерский Ричард

Биргитта, герцогиня Глостерская, и принц Ричард, герцог Глостерский / Фото: Getty Images

Супруг Биргитты связан с более чем 150 благотворительными организациями. Его патронаж отражает его профессиональные и личные интересы, которые включают международные гуманитарные вопросы, наследие и застроенную среду, а также ветеранов войны. Многие из патронатов герцога связаны с архитектурой.

Принцесса Александра Кентская

Принцесса Александра и герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

По профессии Александра медсестра и большинство ее патронажей связаны именно с медициной. Психиатрическая помощь, паллиативная помощь и международная помощь близки ее сердцу. Она также на протяжении более 60 лет была покровительницей Ассоциации собак-поводырей для слепых, прежде чем передать эту должность герцогине Эдинбургской.

Королевская принцесса Анна

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Сестра короля Чарльза имеет один из самых плотных рабочих графиков среди всех членов королевской семьи. Анна сотрудничает с более чем 300 благотворительными организациями, фондами и военными полками в Великобритании и за рубежом, и она посвящает большую часть своей трудовой жизни официальным встречам и визитам.

Эдвард, герцог Кентский

Принц Эдвард, герцог Кентский / Фото: Getty Images

Герцог Кентский с энтузиазмом призывает будущие поколения помнить о жертвах, принесенных многими людьми во время конфликтов Первой и Второй мировых войн. С 1970 года герцог является президентом Комиссии по воинским захоронениям стран Содружества — организации, которая чтит память военнослужащих стран Содружества, погибших в двух мировых войнах. Эдвард является президентом Совета попечителей Имперского военного музея с 1974 года. На этой должности он оказывает поддержку выставкам и информирует о событиях в музее. Также он является президентом Королевского национального института спасательных шлюпок, президентом Ассоциации по борьбе с инсультом. Он был президентом Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета с 1969 года, каждое лето герцог посещал Уимблдон и вручал чемпионам трофеи победителей в конце турнира. В 2021 году Его Королевское Высочество ушел с поста президента после более чем пяти десятилетий пребывания на этом посту. Теперь этим занимается принцесса Уэльская Кэтрин.

