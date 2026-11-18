Памела Андерсон / © Associated Press

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Представьте себе зимний сад, в котором даже с наступлением морозов жизнь не угасает, а лесные обитатели перебираются в волшебную оранжерею, чтобы изготавливать подарки. Именно такую атмосферу команда Sonsie, бренда Памелы Андерсон, воплотила в праздничном короткометражном фильме «Where Does the Garden Go?», об этом сообщило издание NewBeauty.

83-секундное видео создавали вручную в течение 8 месяцев. Для этого потребовалось более 20 участников команды, 11 кукол и 1668 отдельных кадров. Среди главных героев — миниатюрная версия самой Памелы Андерсон, изготовленная из бумаги и проволоки. У куклы даже есть крошечная копия свитера Row, который актрисе подарили сыновья.

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За созданием сказочного ролика стоит настоящий семейный тандем. Сын Памелы, Дилан Джаггер Ли, соучредитель и руководитель бренда Sonsie, придумал концепцию, выступил продюсером проекта и стал его сорежиссером вместе с парижской художницей Аликс Бортоли. Второй сын, Брендон Томас Ли, также участвует в развитии бренда в качестве соучредителя и директора по маркетингу.

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Команда принципиально отказалась от цифровых упрощений: декорации, персонажи и подарки изготавливались вручную. Чтобы Памела могла буквально попасть в мир миниатюр, для неё воссоздали часть сказочного сада в натуральную величину. А каждый подарок в фильме существовал в двух версиях — маленькой и настоящей. Актриса лично помогала упаковывать большие посылки.

Дарить волшебство

Для Андерсон эта работа стала не только творческим экспериментом, но и возможностью поддержать молодых художников и мастеров. Она признается, что очень ценит процесс, в котором нет коротких путей, а каждая деталь создана с любовью.

Совместная работа с сыновьями, конечно, не обходится без споров. Дилан шутит, что иногда им приходится выяснять, чья идея лучше. Памела же называет сына настоящим голосом разума, потому что он помогает упорядочить её многочисленные замыслы и не позволяет команде сбиться с курса.

Своя философия у Памелы Андерсон — относиться к возрасту как к естественной смене времен года, а не как к чему-то, с чем нужно бороться. Она называет осень временем души, мечтаний, переосмысления и щедрости. И старается воплощать эту идею в повседневной жизни. Актриса рассказывает, что часто носит с собой бальзамы для губ, которыми делится со стюардессами, баристами и молодыми мамами, которых встречает в путешествиях.

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«Мне нравится чувствовать себя феей, которая рассыпает звёздную пыль везде, где бы ни появлялась» — признаётся Памела.

И, кажется, именно в этом заключается её рецепт маленького счастья: не ждать особого повода, чтобы сделать чей-то день чуть лучше. Ведь иногда для настоящей магии достаточно одного доброго жеста.

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