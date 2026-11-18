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Не только красота, но и магия: Памела Андерсон представила трогательный семейный проект
Пока мир готовится к зимним праздникам, Памела Андерсон напоминает, что магия кроется в мелких жестах, щедрости и внимании к деталям. Вместе с сыновьями актриса создала необычный рождественский фильм для своего бренда, работа над которым длилась 8 месяцев.
Представьте себе зимний сад, в котором даже с наступлением морозов жизнь не угасает, а лесные обитатели перебираются в волшебную оранжерею, чтобы изготавливать подарки. Именно такую атмосферу команда Sonsie, бренда Памелы Андерсон, воплотила в праздничном короткометражном фильме «Where Does the Garden Go?», об этом сообщило издание NewBeauty.
83-секундное видео создавали вручную в течение 8 месяцев. Для этого потребовалось более 20 участников команды, 11 кукол и 1668 отдельных кадров. Среди главных героев — миниатюрная версия самой Памелы Андерсон, изготовленная из бумаги и проволоки. У куклы даже есть крошечная копия свитера Row, который актрисе подарили сыновья.
За созданием сказочного ролика стоит настоящий семейный тандем. Сын Памелы, Дилан Джаггер Ли, соучредитель и руководитель бренда Sonsie, придумал концепцию, выступил продюсером проекта и стал его сорежиссером вместе с парижской художницей Аликс Бортоли. Второй сын, Брендон Томас Ли, также участвует в развитии бренда в качестве соучредителя и директора по маркетингу.
Команда принципиально отказалась от цифровых упрощений: декорации, персонажи и подарки изготавливались вручную. Чтобы Памела могла буквально попасть в мир миниатюр, для неё воссоздали часть сказочного сада в натуральную величину. А каждый подарок в фильме существовал в двух версиях — маленькой и настоящей. Актриса лично помогала упаковывать большие посылки.
Дарить волшебство
Для Андерсон эта работа стала не только творческим экспериментом, но и возможностью поддержать молодых художников и мастеров. Она признается, что очень ценит процесс, в котором нет коротких путей, а каждая деталь создана с любовью.
Совместная работа с сыновьями, конечно, не обходится без споров. Дилан шутит, что иногда им приходится выяснять, чья идея лучше. Памела же называет сына настоящим голосом разума, потому что он помогает упорядочить её многочисленные замыслы и не позволяет команде сбиться с курса.
Своя философия у Памелы Андерсон — относиться к возрасту как к естественной смене времен года, а не как к чему-то, с чем нужно бороться. Она называет осень временем души, мечтаний, переосмысления и щедрости. И старается воплощать эту идею в повседневной жизни. Актриса рассказывает, что часто носит с собой бальзамы для губ, которыми делится со стюардессами, баристами и молодыми мамами, которых встречает в путешествиях.
«Мне нравится чувствовать себя феей, которая рассыпает звёздную пыль везде, где бы ни появлялась» — признаётся Памела.
И, кажется, именно в этом заключается её рецепт маленького счастья: не ждать особого повода, чтобы сделать чей-то день чуть лучше. Ведь иногда для настоящей магии достаточно одного доброго жеста.