Не только о кино: 10 важных протестов на Каннском кинофестивале

Не только о кино: 10 важных протестов на Каннском кинофестивале

Предлагаем вспомнить несколько громких заявлений, которые навсегда войдут в историю этого кинофестиваля.

Международный кинофестиваль в Каннах - событие, которое всегда обращает на себя внимание огромного количества прессы. Именно потому звезды и активисты стали использовать мероприятие для огласки важных тем.

Студенческий протест

В 1969 году 21-й Каннский кинофестиваль открылся 10 мая показом картины "Унесенные ветром" и должен был завершиться 24 мая, однако 19 мая он был со скандалом закрыт. Незадолго до этого с посады сместили директора Синематеки Анри Ланглуа. Это вызвало бурю негодования в обществе, начались студенческие протесты и демонстрации, столкновения с полицией и забастовка, которые в результате обрели политический характер и привели к смене правительства, отставке президента Шарля де Голля.

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В Каннах решили на беспорядки на улицах не реагировать и традиционно дамы в роскошных платьях и украшениях начали появляться на Лазурном берегу, вместе со знаменитыми актерами и режиссерами. Фестиваль стартовал и на нем даже показали несколько фильмов, но 18 мая была собрана пресс-конференция во главе с Жан-Люком Годаром, Франсуа Трюффо, Жан-Пьером Лео, Клодом Берри и Жан-Габриэлем Альбикокко, которая свелась к оживленной дискуссии - как закрыть Каннский кинофестиваль, ведь когда страна бастует проводить буржуазное мероприятие нелепо.

В знак солидарности с протестующими, режиссеры бойкотировали фестиваль, члены жюри подали в отставку и захватили кинозал. Жан-Люк Годар в буквальном смысле повис на занавесе, чтобы помешать показу фильма "Охлажденный мятный коктейль". На следующий день фестиваль закрыли.

Протест фотографов

Не стоит думать, что бастуют только актеры, иногда своими поступками они сами стают поводом для забастовки. Именно это в 1983 году произошло с молодой французской актрисой Изабель Аджани, которая тогда была на пике своей популярности.

Девушка решила заработать во время своего визита в Канны и отказалась посещать традиционный фотосессии. Вместо этого она заявила, что будет сниматься только с теми фотографами, которые заключат с ней контракт на фотосьемку. Появляясь на публике, актриса прикрывала лицо сумкой и надевала очки.

Getty Images

Такое поведение обидело фотожурналистов и они решили объявить молодой звезде бойкот. Когда Изабель прибыла на Каннский фестиваль и поднималась по ступенькам - все фотографы демонстративно положили свои камеры на пол и повернулись к девушке спиной.

Getty Images

Протест работников киноиндустрии

В 2004 году на 57-м Каннском кинофестивале французские работники кино и театра, работающие неполный рабочий день, вышли на красную дорожку со словом "Переговоры" на спине. Они протестовали против изменения порядка оплаты кратковременной работы в индустрии.

Getty Images

Протест против похищения

В 2014 году на красную дорожку кинофестиваля с табличками #BringBackOurGirls – "Верните наших девочек!" вышли актрисы Сальма Хайек и Жюли Гайе. Таким образом, знаменитости решили принять участие в кампании в поддержку 276 нигерийских школьниц, захваченных в заложники исламистами из организации "Боко харам". Радикалы угрожали продать их в сексуальное рабство, если власти страны не освободят их боевиков.

Associated Press

Associated Press

Переворот в Бразилии

В 2016 году перед премьерой фильма "Водолей" бразильские актеры подняли на ступеньках Каннского кинофестиваля таблички, которые говорили, что в их стране произошел государственный переворот. Речь тогда шла об отстранении с должности президента страны Дилмы Руссефф в результате процедуры импичмента.

Getty Images

Протест против каблуков

Также демонстративно протестовали на протяжении нескольких лет в Каннах женщины. Все началось, когда на премьеру фильма "Кэрол" не пустили нескольких женщин, которые пришли не на каблуках. Секьюрити не пропустили их из-за "неподобающей" обуви.

Организаторы фестиваля, конечно же, тогда отреагировали на скандал и заявили, что в правилах не написано, что женщины должны быть на каблуках. Но многие посетители начали отмечать, что их тоже отказывались пускали из отсутствия каблуков.

Годом ранее похожая истории произошла с датским продюсером Валерией Рихтер. Ее тоже отказывались пускать на мероприятие не на каблуках, но женщина просто не могла их надеть, ведь у нее ампутирована часть стопы.

Такую дискриминацию многие актрисы терпеть не стали и решили пройтись по красной дорожке босиком. В 2016 свои туфли сняла Джули Робертс, а в 2018 Кристен Стюарт.

Джулия Робертс / Getty Images

Кристен Стюарт / Getty Images

Но заявления знаменитых актрис не помогло. В 2019-м на красную дорожку попытались не пропустить шеф-редактора Variety Клаудию Эллер тоже из-за "неподобающей" обуви.

Протест против сексизма

В 2018 году в Каннах опять прошел протест. 82 женщины вышли на митинг против сексизма и за равноправие в киноиндустрии. Они заявили, что само мероприятие уже является сексистским, ведь за более чем 70-летнюю историю свои фильмы показали всего 82 женщины-кинорежиссера, в то время, как работ мужчин-режиссеров было представлено более 1800.

Среди митингующих тогда были такие известные личности как Кейт Бланшетт, Марион Котийяр, Сальма Хайек, Кристен Стюарт.

Getty Images

Протест против убийств на границе с Израилем

В 2018 году в секторе Газа произошло очередное столкновение палестинцев с израильскими военными, которое повлекло за собой немало жертв. Ситуация вызвала в мире много критики и заявить о своей позиции решила французско-ливанская актриса Манал Исса. Во время фотоколла она подняла над головой плакат, на котором было написано "Остановите атаку на Газу".

Associated Press

Протест против расизма

Но только этими протестами 2018 не обошелся. Также решили напомнить о расовой дискриминации во французской киноиндустрии темнокожие актрисы. 16 девушек вышли на красную дорожку в нарядах от бренда Balmain, которые создал креативный директор марки - темнокожий французский дизайнер Оливье Рустен.

Актрисы отметили, что они устали от расистских шуток и вопросов на кастингах по поводу цвета их кожи.

Getty Images

Протест против Алена Делона

В 2019 году 83-летний актер Ален Делон был номинирован на "Золотую пальмовую ветвью", но это решение вызвало в обществе массу протестов со стороны женщин и привело к тому, что более 20 тысяч феминисток вышли на улицы. Перед фестивалем актер в одном из интервью признался, что ему приходилось давать женщине пощечину. Кроме того, он заявил, что выступает против усыновления детей однополыми парами.

Не смогла пройти мимо этого актриса Сэнд Ван Рой. На красной дорожке в Каннах она появилась в платье с открытой спиной, на которой было написано "Остановите насилие против женщин".

В тот год петицию против награждения актера подписали более 26 тысяч человек, но награду он все равно получил.

Getty Images

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