Не только принцесса Кейт и королева Елизавета II: королевские особы, в честь которых были названы цветы

Кейт и Уильям / © Getty Images

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Розы «Catherine’s Rose»

Принцесса Кейт / © Associated Press

Сорт роз был назван в честь принцессы Уэльской и ее работы, подчеркивающей «целительную силу» природы. «Это нежно кораллово-розовые цветы, которые цветут в изобилии и имеют насыщенный аромат с нотками рахат-лукума и манго», сообщило Королевское садоводческое общество. Средства от продажи цветов пойдут в благотворительный фонд по борьбе с раком Royal Marsden Cancer Charity, дело, которое близко сердцу королевской особы, поскольку она проходила лечение от рака в больнице Royal Marsden Hospital.

Нарциссы «The Georgie Boy»

Принц Джордж / © Getty Images

Цветы были названы в честь первенца принцессы Кейт и принца Уильяма — принца Джорджа, который родился в 2013 году. Принцу было всего девять месяцев, когда этот сорт нарцисса получил его имя. Цветки имеют белые лепестки, обволакивающие бледно-желтую воронкообразную чашечку с гофрированным краем. Нарцисс — это очень популярный цветок в Великобритании, который расцветает ранней весной, укрывая поля красивым желтым цветом.

Хризантема принцессы Шарлотты

Принцесса Шарлотта / © Getty Images

Сорт был представлен в 2015 году, в год, когда родилась дочь Уэльских. Этот потрясающе красивый цветок был выведен голландской компанией Deliflor, крупнейшим в мире селекционером хризантем, и назван в честь принцессы Шарлотты. Это крупные розовые цветы с лепестками с зелеными кончиками. Часть от продаж идет в Детский хоспис Восточной Англии, который заботится о детях с опасными для жизни заболеваниями и покровительствует которому принцесса Уэльская Кейт.

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Махровая роза принца Филиппа, герцога Эдинбургского

Принц Филипп / © Getty Images

Великолепный цветок был представлен королеве Елизавете II к 100-летию ее мужа принца Филиппа, который не дожил до своего юбилея всего несколько месяцев. Королевское садоводческое общество представило эту махровую розу и подарило ее монарху. Эта роза темно-розового цвета будет выглядеть изумительно в любом розарии или цветнике, что и было доказано, поскольку она была посажена на территории Виндзорского замка в память о достойно прожитой жизни Филиппа. Часть средств от продажи каждой розы идет в фонд «Живое наследие герцога Эдинбургского», который он основал в 1956 году.

Королева Елизавета II принимает в подарок розу принца Филиппа / © Getty Images

В честь покойной королевы Елизаветы II также называли множество цветов в Британии.

«The William and Catherine Rose»

Кейт и Уильям / © Getty Images

Роза Уильяма и Кэтрин была представлена ​​в честь королевской свадьбы пары в 2011 году. Это белые, чашевидные, лепестковые цветы, имеют насыщенный аромат мирры и образуют привлекательный куст с густым, вертикальным ростом. Представлены были в мае 2011 года на выставке цветов в Челси.

Роза в честь принцессы Дианы

Принцесса Диана / © Getty Images

Эта роза известна также в некоторых странах под такими названиями: «Диана», «Элегантная Леди Диана», «Принцесса Уэльская». Она представляет собой чайно-гибридную розу, цветы которой имеют приятную смесь розового и кремового цветов. В более теплом климате и с возрастом ее окрас темнеет. Цветки имеют количество лепестков до 40 и достигают 12 сантиметров в диаметре.

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Бурбон-Роза кронпринцессы Виктории

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images

В честь будущей королевы Швеции был также назван сорт розы. Это крупные полностью махровые кремово-белые цветы со светло-желтой серединкой и с сильным ароматом, которые долго цветут и неприхотливы в уходе.

Напомним, мы также собрали для вас несколько невероятно красивых сортов роз, названных именами знаменитых людей.