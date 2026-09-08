Не жертва, а победительница: Памела Андерсон рассказала о своём гепатите С

«Я не жертва, я победительница»: Памела Андерсон рассказала о своём гепатите С / © Associated Press

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Памелу Андерсон привыкли видеть на красных дорожках уверенной, яркой и почти неуязвимой. Однако за этим образом скрывается история, о которой актриса говорит с совершенно другой интонацией, об этом расскаазло издание People. 6 сентября в Венеции она получила награду за мужество и вспомнила о диагнозе, который в своё время заставил её переосмыслить будущее.

© Associated Press

Андерсон рассказала, что в 2002 году у неё диагностировали гепатит С. По её словам, врач тогда сказал, что ей, вероятно, осталось жить около десяти лет. В своей речи актриса вспоминает, что это был почти смертный приговор.

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Ранее она также объясняла, что заразилась вирусом из-за совместного использования игл для татуировки с бывшим мужем Томми Ли. Уже в тот момент Андерсон была матерью двух маленьких сыновей, и больше всего её пугала не собственная смерть, а мысль о том, что может случиться с детьми.

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«Это перевернуло мою жизнь с ног на голову«, — призналась она. Диагноз влиял на её решения, вызывал страх и заставлял совсем по-другому смотреть на будущее.

Лечение, которое стоило всех сбережений

© Associated Press

Андерсон упомянула и о финансовой стороне болезни. По её словам, лечение ушло на все деньги, которые у неё были в банке. В 2015 году актриса объявила, что вылечилась от гепатита С.

Её история особенно важна тем, что сегодня гепатит С уже не воспринимается как безнадёжный диагноз. Современные противовирусные препараты позволяют вылечить большинство людей с хронической инфекцией.

«Я не жертва, я победительница»

© Getty Images

В своей речи Андерсон говорила не только о болезни, но и о том, как она изменила её отношение к себе. «Я не жертва, я победительница. Я сильна и способна на большее, чем когда-либо могла себе представить«, — сказала актриса.

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Она также добавила, что не является «девушкой в беде», даже если такую роль легко сыграть. В этих словах — не отрицание сложного прошлого, а попытка вернуть себе право решать, кем быть дальше.

История Памелы Андерсон — не о том, как забыть тяжелый диагноз, а о том, как научиться жить с ним, вернуть себе «голос» и не позволить страху определять всё будущее. В Венеции актриса получила награду за мужество, но её главная победа произошла задолго до красной дорожки. И сегодня она говорит о ней без пафоса, зато с ощутимой силой.

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