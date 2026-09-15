Небрежно, но роскошно: прически, покорившие церемонию Emmy Awards в этом году

Небрежно, но роскошно: прически, покорившие церемонию «Эмми» этого года / © Associated Press

Реклама

На церемонии, где от знаменитостей традиционно ожидают безупречного образа, на этот раз прически выглядели удивительно непринуждённо, об этом сообщило издание NewBeauty. Никаких чрезмерно сложных конструкций, идеально зафиксированных локонов или причесок, в которых каждый волосок буквально на своём месте. Вместо этого — распущенные волосы, легкий объем, небрежные пряди и мягкие силуэты.

Конечно, назвать такие образы по-настоящему непринужденными было бы нечестно, ведь за каждой «небрежной» прической стоят стилисты, команды и часы работы. Однако именно эффект естественности стал главным бьюти-посылом вечера.

Реклама

Мишель Пфайффер

Мишель Пфайффер / © Associated Press

Она выбрала длинные ровные слои с мягкими кончиками и свободными прядями у лица, которые придали прическе легкий объем.

Реклама

Оливия Манн

Оливия Манн / © Associated Press

Актриса сделала ставку на классическую объемную укладку феном, четкий центральный пробор и гладкие волосы с почти стеклянным блеском.

Дакота Фаннинг

Дакота Феннинг / © Associated Press

Звезда продемонстрировала ещё более простой вариант — прямые волосы, разделённые центральным пробором и свободно ниспадающие ниже плеч. Никакой лишней текстуры, только чистая и элегантная форма.

Зендея

Зендея / © Associated Press

Актриса, напротив, удивила короткой и растрепанной стрижкой пикси. Стилист Кори Морено назвал образ «женственным и утончённым, но с ноткой бунтарства». И именно эта лёгкая несовершенность сделала причёску особенно актуальной.

Эмми Россум

Эмми Россам / © Associated Press

Она позволила естественным локонам стать главными героями образа. Её объемные волосы выглядели романтично, живо и максимально естественно.

Реклама

Кристен Белл

Кристен Белл / © Associated Press

Звезда выбрала свободную прическу полусобранного типа с мягкими волнами и прядями у лица.

Николь Кидман

Николь Кидман / © Associated Press

Даже классическая прическа Николь Кидман получила непринужденный вид, поскольку стилист Лоренцо Мартин собрал волосы в легкую, слегка растрепанную прическу, но оставил челку-шторку свободной. Мягкая текстура помогла избежать эффекта слишком тщательной укладки.

Маришка Харгитей

Маришка Харгитей / © Associated Press

Звезда продемонстрировала прическу в духе начала 2000-х. Стилист Адир Абергель специально создал их как свободный и гламурный контраст к её скульптурному платью насыщенного оранжево-красного цвета.

В этом году церемония Emmy Awards показала, что на красной дорожке постепенно отказываются от правила «чем сложнее, тем лучше». Самые актуальные причёски теперь должны выглядеть так, будто они двигаются вместе с вами, а не существуют отдельно от образа.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров