Недорогой ретинол — секрет красоты Кэмерон Диас / © Associated Press

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Кэмерон Диас — одна из тех знаменитостей, чья кожа выглядит прекрасно не только на красной дорожке. Без сложного макияжа, в домашних видео или во время светских выходов актриса неизменно демонстрирует тот же эффект свежей, отдохнувшей и сияющей кожи.

И хотя легко предположить, что за этим стоит целый арсенал люксовой косметики, сама Кэмерон уверяет, что её уход за кожей на удивление прост, об этом сообщил журнал HELLO!. В интервью Goop она рассказала, что ежедневный макияж в своё время буквально «истощал» её кожу и вызывал высыпания. Поэтому актриса сократила количество средств и оставила лишь несколько действительно важных.

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Ретинол

Кэмерон Диаз / © Associated Press

Любимый продукт Кэмерон — это сыворотка с ретинолом, которая позиционируется как вариант для чувствительной кожи и тех, кто только начинает знакомиться с ретиноидами. И здесь есть важный нюанс. Ретинол действительно считается одним из самых эффективных косметических ингредиентов для борьбы с возрастными изменениями, неровным тоном и текстурой кожи. Он также может помочь при тусклости, пигментации, высыпаниях и заметных порах.

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Однако это не тот случай, когда принцип «чем больше, тем лучше» работает в пользу кожи. Если вы никогда раньше не использовали ретинол, косметологи обычно советуют начинать постепенно, например, с нескольких вечеров в неделю. Коже нужно время, чтобы адаптироваться.

И, конечно же, SPF по утрам — обязательная часть ухода.

Что делает Кэмерон Диас

Кэмерон Диаз / © Associated Press

Самое интересное, что сама бьюти-рутина актрисы совсем не напоминает многоэтапный уход. Кэмерон рассказывала, что вечером использует ретинол и масло для лица. Ещё один её фаворит — средство для отшелушивания кожи.

А вот утренний ритуал ещё проще: после пробуждения она просто ополаскивает лицо водой под душем и даже не использует очищающее средство. Звучит почти революционно на фоне бьюти-индустрии, которая годами убеждает нас, что для идеальной кожи нужны тонер, эссенция, сыворотка, крем, маска, патчи и ещё что-то «по мере необходимости».

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У Кэмерона подход иной: меньше продуктов, но каждый выполняет свою функцию.

Популярность ретинола

Кэмерон Диаз / © Getty Images

Ретинол — производное витамина А, которое уже давно стало одним из ключевых компонентов антивозрастного ухода. Его ценят за способность воздействовать сразу на несколько проблем, а именно: неровную текстуру кожи, тусклость, пигментацию, мелкие морщины и высыпания. Именно поэтому его часто называют одним из самых универсальных активных ингредиентов в домашнем уходе.

Однако новичкам важно не повторять ошибку «звездного» энтузиазма: нанести слишком много средства в первый вечер, а потом удивляться покраснению и сухости. Лучше начать с небольшого количества и использовать средство раз в несколько вечеров, постепенно увеличивая частоту, если кожа хорошо реагирует.

Ретинол также не стоит бездумно сочетать с большим количеством других активных средств, особенно если кожа чувствительная. А главный урок от Кэмерон прост: иногда сияние начинается не с десяти этапов ухода, а с того, чтобы наконец понять, что именно нужно вашей коже.

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