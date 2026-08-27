Неидеальные зубы Джонни Деппа: как изменилась улыбка актёра

Джонни Депп / © Associated Press

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В Голливуде сложно удивить белоснежной улыбкой: ровные зубы и безупречные виниры уже давно стали частью образа звезд. Однако Джонни Депп всегда шел вразрез с правилами. Его зубы были далеки от рекламного стандарта, а сам актёр даже называл свои проблемные зубы своей гордостью. Впрочем, время и привычки внесли свои коррективы, об этом рассказало издание Hello!

От естественной улыбки до «пиратских» зубов

Джонни Депп, 1997 год / © Associated Press

На ранних фотографиях 1990-х Депп демонстрировал вполне естественную улыбку. В то же время он снимался в фильме «Эдвард Руки-ножницы» Тима Бёртона, а впоследствии сыграл в фильмах «Что гнетёт Гилберта Грейпа», «Бенни и Джун» и «Сонная лощина».

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Но уже в 1995 году актёр откровенно рассказывал о проблемах с зубами. Он признавался, что у него много кариеса, а один зуб после незавершённого лечения корневого канала фактически превратился в маленький «гнилой обломок». Однако, что самое интересное, Депп не спешил его лечить.

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«Я горжусь этим» — говорил актёр и объяснял, что безупречные зубы раздражают его гораздо больше, чем его собственная неидеальная улыбка.

Золотая улыбка Джека Воробья

Джонни Депп / © Associated Press

Самой известной трансформацией зубов Деппа стала, конечно же, роль капитана Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря». Для создания образа актеру наделили зубы золотыми накладками — деталь, которая прекрасно вписалась в эксцентричный образ пирата.

Джонни Депп / © Associated Press

Правда идея понравилась не всем. Представители Disney сначала отнеслись к золотым зубам без особого энтузиазма. Депп настаивал, если студия доверяет ему создание персонажа, то должна доверять и его выбору. В итоге золотые зубы стали одной из визитных карточек Джека Воробья.

Улыбка, которая вновь оказалась в центре внимания

Джонни Депп, 2023 год / © Associated Press

В 2023 году Депп вернулся на большой экран с фильмом «Мадам Дю Барри», премьера которого состоялась на Каннском кинофестивале. Ленту встретили семиминутными овациями, однако внимание публики привлек не только фильм.

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Пользователи соцсетей активно обсуждали состояние зубов актёра, поскольку заметили их потемнение и изменение цвета. На внешний вид зубов могли повлиять и известные из прошлого Деппа проблемы с алкоголем и наркотиками, а также многолетнее курение.

Что произошло в 2024 году

Джонни Депп, 2024 год / © Associated Press

В 2024 году поклонники увидели Джонни Деппа с совершенно другой улыбкой. Во время отдыха на Багамах актер общался с гостями бара, и на видео хорошо были видны его новые — значительно более светлые, ровные и ухоженные зубы.

Депп, который когда-то категорически отвергал идею «идеальной» улыбки, теперь, похоже, позволил себе именно такую трансформацию. В то же время актер не раскрывал всех деталей стоматологических процедур, поэтому точно сказать, что именно изменило его улыбку, невозможно.

От намеренно неидеальных зубов до золотых накладок Джека Воробья и, в конечном итоге, белоснежной улыбки — стоматологическая история Джонни Деппа не менее эксцентрична, чем его кинематографические образы. И, возможно, главное изменение заключается не только в зубах, актер, который когда-то гордился своим несовершенством, теперь просто позволил себе изменить правила игры.

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