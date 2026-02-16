«Некрасивая» сестра императрицы Сиси: какая судьба постигла баварскую принцессу

Герцогиня Хелена Баварская / фото: общественное достояние

Герцогиня Хелена Баварская была старшей сестрой знаменитой императрицы австрийской Елизаветы, которую многие знают как Сисси. Она родилась в 1834 году и была дочерью Максимилиана, герцога Баварского, и его жены Людовики, принцессы Баварской.

Историк и писательница доктор Эми Боингтон рассказала о невероятной истории жизни и любви Хелены в новом видео на своей платформе в Instagram (@history_with_amy).

В детстве Хелена, ее братья и сестры имели довольно беззаботную жизнь. Их воспитывали значительно менее формально, чем это было принято среди других королевских или аристократических семей. К сожалению для Хелены, ее не считали красивой: одна из теток даже сказала, что она косоглазая и «несчастливо некрасивая».

Это казалось еще более заметным на фоне ее младшей сестры Елизаветы, которую с детства считали необычайной красавицей. Несмотря на это, как старшая дочь герцога, Хелена считалась одной из самых выгодных невест в Германии. И с детства ее рассматривали как подходящую партию для Франца Иосифа, императора Австрии.

В 1853 году, когда Хелене было около 19 лет, она вместе с матерью и младшей сестрой Сисси поехала праздновать день рождения Франца Иосифа. Считается, что это была возможность для будущего императора ближе познакомиться с ней и решить, станет ли она его невестой. Однако Франц Иосиф выбрал ее младшую сестру — пятнадцатилетнюю Сисси.

Хотя это и могло оставить негативный след в отношениях сестер, они сохранили близость и переписывались на протяжении всей жизни. Однако замуж принцесса не спешила — еще пять лет понадобилось, чтобы найти для нее подходящую партию — почему именно так произошло, точно неизвестно: возможно, она сама не спешила, а возможно, не хватало равных по статусу кандидатов.

В конце концов Хелена вышла замуж за очень богатого Максимилиана, наследственного принца Турн-и-Таксис. Хотя формально его ранг был ниже ее, его огромное состояние делало союз приемлемым. И этот брак оказался счастливым и гармоничным. У супругов родилось четверо здоровых детей — две дочери и двое сыновей.

Несмотря на счастье в семейной жизни, брак омрачала тяжелая болезнь: Максимилиан страдал серьезным заболеванием почек и умер в 35 лет. Хелена была опустошена его смертью, но посвятила остаток жизни благотворительности. Поскольку ее сыновья были еще слишком малы, чтобы управлять семейными имениями, она взяла управление на себя до их совершеннолетия. Хелена умерла в 1890 году в возрасте 56 лет, предположительно от рака желудка.

Кстати, именно младший сын Хелены — Альберт — приобрел для своей жены Маргариты Клементины Австрийской тиару с жемчугом и бриллиантами, которая осенью 2025 года была похищена из Лувра.