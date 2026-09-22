Нэнси Синатра / © Associated Press

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В истории красоты 1960-х назревает небольшой спор. 86-летняя певица Нэнси Синатра, дочь легендарного Фрэнка Синатры, заявила, что именно она первой сделала выразительный макияж глаз своим фирменным знаком, ещё до того, как мир узнал о культовых образах моделей Джин Шримптон и Твигги, об этом сообщило издание PEOPLE.

«Думаю, именно я положила начало всему этому буму макияжа глаз в 60-х. Джин Шримптон и Твигги тогда этого не делали», — написала Синатра в соцсетях и опубликовала пост с архивными фотографиями.

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Её образ действительно был максимально выразительным: светлые, почти меловые веки, нарисованная складка над глазом, мягко опущенная стрелка и густые накладные ресницы. В то же время Твигги прославилась ещё одним хитроумным приёмом, а именно густыми прорисованными нижними ресницами, которые стали одним из главных символов моды того десятилетия.

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Твигги / © Associated Press

Сама Твигги ранее рассказывала, что придумала свой знаменитый макияж в 16 лет. По её словам, на его нанесение вместе с тремя парами накладных ресниц уходило около полутора часов.

Синатра же утверждает, что придумала свой стиль самостоятельно. Правда, визажистка Аида Грей помогла ей скорректировать брови, поскольку сначала певица делала их неправильно.

Особенно много внимания её макияжу уделили после выхода телешоу «Movin' With Nancy», в декабре 1967 года. По словам Синатры, большинство писем от поклонников после премьеры касались именно её глаз.

Нэнси Синатра / © Associated Press

Сегодня певица признается, что если бы тогда лучше понимала, как устроена индустрия, то смогла бы превратить свою популярность в успешный бизнес в сфере моды и красоты. Она отмечает, что не знала, как себя продавать, и предполагает, что рядом просто не было людей, которые помогли бы развить это направление.

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В конце поста Синатра даже поделилась пошаговой инструкцией по созданию своего знаменитого макияжа, в шутку добавив: если после этого вы начнете получать множество писем с вопросами о своих глазах, она вас предупреждала.

Кто именно первым сделал макияж глаз главным акцентом образа 1960-х, наверное, ещё долго будет оставаться предметом дискуссий в мире красоты. Однако очевидно одно: это десятилетие стало временем смелых экспериментов, когда накладные ресницы, графические линии и драматичный взгляд превратились не просто в косметические лайфхаки, а в часть новой эстетики.

Нэнси Синатра / © Associated Press

Кстати, Твигги совсем недавно вновь оказалась в центре внимания модной индустрии: 11 сентября она получила награду Style Icon. В своей речи модель упомянула и Джин Шримптон, которая, по её словам, была одной из самых элегантных моделей той эпохи, тогда как сама Твигги видела себя «забавной, худенькой девочкой». Именно публикация о ней в британской прессе в 1966 году, по словам модели, дала старт её стремительной карьере.

А теперь к этой истории присоединилась ещё одна героиня — Нэнси Синатра, которая напомнила, что у культовых трендов в сфере красоты нередко бывает более одной музы.

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