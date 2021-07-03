Необычный подарок на свадьбу: что известно о роскошных серьгах Жаклин Кеннеди

Они были одним из самых любимых украшений Жаклин Кеннеди, которое она часто носила на протяжении всей жизни. Предлагаем рассмотреть серьги немного детальнее.

20 октября 1968 года Жаклин Кеннеди повторно вышла замуж за греческого судоходного магната Аристотеля Онассиса. Новый муж был старше Кеннеди на 23 года и неимоверно богат.

Аристотель одаривал новую возлюбленную множеством драгоценностей. Некоторые из украшений она надевала всего несколько раз, но были и те, которые Жаклин обожала, трепетно хранила в своей коллекции и часто надевала на различные мероприятия. Одними из знаменитых украшений бывшей первой леди США были серьги от Van Cleef & Arpels.

Жаклин Кеннеди / Getty Images

Золотые серьги-кабошоны были частью набора, который Онассис преподнес Жаклин в день их свадьбы.

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Верхняя часть сережек была сделана в форме больших цветков и усыпана множеством бриллиантов, а вот низ каждой украшали большие грушевидные рубины, символизировавшие любовь. Рубины были съемными и у Джеки были другие комплекты драгоценных камней, на которые она иногда их заменяла.

Жаклин Кеннеди / Getty Images

В 1996 году серьги были проданы вместе с поместьем Кеннеди на аукционе Sotheby’s, цена на них составляла 325 000 долларов. В настоящее время они находятся в частной коллекции.

Жаклин Кеннеди и Аристотель Онассис / Getty Images

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Стиль Жаклин Кеннеди (12 фото)

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