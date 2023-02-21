Непревзойденная элегантность и старинные детали: рассматриваем дом Юбера де Живанши во Франции

Французский модельер Юбер де Живанши прославился на весь мир своими изысканными нарядами и работай с голливудскими суперзвездами, среди которых была и непревзойденная муза Одри Хепберн. Но изысканность он любил не только в работе, а и активно внедрял ее в свою жизнь, спрятанную за дверями роскошного дома Le Jonchet.

Дом Юбера де Живанши / Фото: Getty Images

Последние годы своей жизни модельер провел в замке эпохи Возрождения. Существует этот дом и сегодня, за ним продолжают ухаживать родственники Живанши, но некоторые вещи, собранные дизайнером, среди которых была старинная мебель и предметы искусства, были несколько лет назад выставлены на аукционе Christie’s.

Дом Юбера де Живанши / Фото: Getty Images

Сам же дом Le Jonchet оказался в собственности дизайнера в 1974 году. В то время он искал недвижимость в провинции Ромийи-сюр-Эгр, где и нашел свой будущий дом. Поговаривают, что Юбер влюбился в окружающий ландшафт замка с первого взгляда и спустя три дня после первого осмотра, купил поместье с желанием вернуть ему утраченный блеск и славу.

Дом Юбера де Живанши / Фото: Getty Images

Так и вышло. Замок Le Jonchet начала XVII века был спроектирован архитектором Габриэлем де Лестрейдом, но к 1950-м годам полностью пришел в упадок. После приобретения дома Живанши нанял архитектора Фернана Пуйона, который полностью восстановил имение, и 8 октября 1984 года дворец был внесен в список исторического наследия Франции. С 1988 года - после продажи бренда Givenchy концерну LVMH - Юбер переехал в Le Jonchet со своим партнером, дизайнером Филиппом Вене, на постоянной основе.

Дом Юбера де Живанши / Фото: Getty Images

Поскольку имение является на самом деле старинным замком, оно окружено рвом с одним подъездным мостом. Также на территории присутствуют старинные фонтаны, и сохранилось несколько исторических оригинальных дымоходов, огород при доме был переделан в традиционный сад по мотивам парков монастыря Сан-Джорджо Маджоре в Венеции. На стенах некоторых комнат столовой поклеены старинные китайские обои

Дом Юбера де Живанши / Фото: Getty Images

Еще доме Le Jonchet есть бассейн и хозяйственные постройки, но спален всего пять. За годы своей жизни в имении дизайнер вложил в него частичку души, что видно по невероятных интерьерах.

Дом Юбера де Живанши / Фото: Getty Images

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