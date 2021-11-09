Неразгаданная смерть Натали Вуд: что случилось с голливудской звездой

Натали Вуд была суперзвездой своего времени - актрисой, начавшей карьеру еще в детском возрасте и красиво ворвавшейся во взрослое кино. Она снялась в огромном количестве фильмов, была номинанткой на "Оскар" и лауреаткой четырех "Золотых глобусов".

Но вот только вне кино жизнь актрисы не была столь счастливой. Родилась Натали Вуд в США в семье бедных эмигрантов из России. Отец девушки был этническим украинцем, а мать - русской. С раннего детства мать водила ее на кастинги, и в пять лет девочка уже сыграла свою первую роль, поэтому полноценного детства у юной актрисы не было. Давление мать оказывала на нее постоянно, настаивая на актерской карьере. Также до 16 лет Натали не принимала участия в выборе ролей.

Натали Вуд / Getty Images

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Далее в 17 лет Натали подверглась сексуальному насилию, но имени обидчика так и не назвала. Только через 66 лет после того дня ее младшая сестра Лана раскрыла тайну в своей книге "Маленькая сестра: Мое расследование загадочной смерти Натали Вуд", которая вышла 9 ноября, заявив, что изнасиловал ее Кирк Дуглас - коллега по фильму "Искатели". Также стало известно, что привезла юную актрису в его отельный номер мать.

Инцидент тогда замяли, потому что боялись, что обвинение известного актера разрушит ее карьеру актрисы. Дуглас так и остался безнаказанным, хотя слухи о его грязной репутации в Голливуде ходили на протяжении многих лет.

Натали Вуд с сестрой Ланой / Getty Images

Натали продолжила сниматься в кино, стала иконой стиля и несколько раз побывала замужем. Также ей приписывали романы с различными знаменитыми мужчинами. Но жизнь звезды была не столь длинной, ведь 29 ноября 1981 года в возрасте 43 лет она погибла при невыясненных обстоятельствах во время прогулки на яхте у острова Санта-Каталина в Калифорнии.

Что случилось с актрисой, так и не было установлено, но мы расскажем, что известно о том инциденте и почему это не похоже на несчастный случай.

Натали Вуд / Getty Images

Дважды в одном браке

Не часто бывает так, что люди сходятся после развода, но у Натали Вуд был именно такой случай. В 1956 году 18-летняя актриса познакомилась с 26-летним актером Робертом Вагнером.

Натали Вуд / Getty Images

По воспоминаниям Натали, на самом деле первая встреча пары состоялась намного раньше, когда ей было 10 лет, а Роберту - 18. Они увиделись в коридоре 20th Century Fox. Вагнер вспоминал позже, что даже не помнил тот момент, но верил Вуд, что все так и было.

"Я повернулась к матери и сказала: "Я выйду за него замуж", - вспоминала Вуд в одном из интервью. Она это и сделала, дважды. Поженилась пара 28 декабря 1957 года в Скоттсдейле, штат Аризона, а уже почти через пять лет они объявили о разводе. Официально развелись Вуд и Вагнер 27 апреля 1962 года. Во время брака пара сильно ссорилась, часто Роберт ревновал к ее коллегам по съемочной площадке, также в прессе ходили слухи о романе Натали с актером Уорреном Битти. Карьера Вагнера была не столь успешной, как у жены, несколько его фильмов были провальными, а после слухов об измене он вообще хотел убить Битти.

"Я ходил вокруг его дома с ружьем, надеясь, что он выйдет. Я не просто хотел его убить, я был готов это сделать", - рассказывал Вагнер в 2009 году в книге "Части моего сердца".

За время расставания оба успели обзавестись новыми отношениями, жениться и завести детей. Но все эти годы пара продолжала любить друг друга и периодически сталкиваться на мероприятиях и в ресторанах. Когда браки Натали и Роберта распались, они решили опять сойтись.

"Мы снова поженились в 1972 году на лодке у острова Каталина в Южной Калифорнии. Нашими сопровождающими были моя дочь Кэти и ее дочь Наташа", - вспоминал Роберт.

Натали Вуд / Getty Images

В 1974 году у Натали и Роберта родился первый совместный ребенок - дочь Кортни. Приблизительно в это же время пара купила яхту, которую назвала Splendor в честь одного из фильмов Натали "Великолепие в траве" (Splendor in the Grass). В кино Натали уже практически не снималась, а всю себя посвятила дочерям.

Загадочная смерть голливудской звезды

В 1981 году Вуд согласилась на роль в фантастическом боевике "Мозговой штурм", в котором снималась с Кристофером Уокеном. В ноябре Натали и Роберт пригласили Уокена отдохнуть и провести День благодарения на их яхте Splendor.

Яхта Натали и Вагнера / Getty Images

28 ноября во время прогулки Вуд пропала с судна. На следующий день, 29 ноября 1981 года, тело актрисы нашли в 8:00 утра, в воде, в 1,5 километрах от их с мужем яхты у берегов Санта-Каталины. Голливудская звезда была в ночной рубашке, халате, красном пуховике и носках.

На яхте в тот вечер, помимо Натали, находилось еще трое людей: Кристофер Уокен, Роберт Вагнер и капитан судна Деннис Дэверн. Все они давали противоречивые показания полиции, но после двухнедельного расследования смерть актрисы назвали несчастным случаем.

Было две версии произошедшего:

Натали хотела убежать от ссоры на берег на лодке.

Услышав стук лодки о борт, решила привязать ее, поскользнулась и свалилась в воду.

Также на теле погибшей были обнаружены ссадины и ушибы, нанесенные до смерти, значения которым не придали. Вскрытие показало, что содержание алкоголя в крови Вуд составляло 0,14%, также там были следы таблетки от укачивания и обезболивающего, которые усиливают действие алкоголя. В результате двухнедельного расследования дело закрыли.

Что говорит Вагнер:

По словам Вагнера, как-то они выпивали вино все вместе, и Кристофер начал уговаривать Натали вернуться полноценно в актерство, продолжать карьеру. Мужа звезды это разозлило.

"Почему бы тебе не остаться в стороне от ее карьеры? У нее достаточно людей, которые говорят ей, что ей делать без тебя", - писал Вагнер в своей книге.

Роберт Вагнер и Натали Вуд / Associated Press

Далее Роберт рассказывал, что они с Кристофером поссорились, и от злости он разбил бутылку вина об стол. Натали в это время ушла в ванную своей каюты, а затем якобы легла спать. Он же с Уокеном продолжал спорить и ругаться, но в скором времени они сами успокоились и разошлись. Кристофер пошел спать, а Вагнер остался поболтать с капитаном Деннисом Дэверном. Когда же он спустился в каюту, Натали в кровати не было.

Вероятно, далее он пошел искать жену, ведь отметил, что шлюпка, обычно прикрепленная сбоку, исчезла. Также он сказал, что звука мотора лодки не слышал. Он связался по рации с береговой охраной.

"Через два часа мою жену нашли. Натали была одета в красный пуховик, и это помогло им заметить ее".

Что говорил Кристофер Уокен:

Коллега не комментировал произошедшее на яхте, но во время следствия подтверждал версию Вагнера.

В 2011 году, когда власти возобновили дело Вуд, Уокен нанял адвоката и сотрудничал со следствием. Подозреваемым его не считали.

В 2012 году, во время появления в программе на канале CBS This Morning, на вопросы журналиста о случае на яхте он ответил следующее: "Я перестал говорить об этом 30 лет назад, а сейчас так много информации, книг, интернета и всего остального. Все, что ты хочешь знать, иди и посмотри".

Кристофер Уокен: / Associated Press

Что говорила Лана Вуд:

Сестры актрисы, конечно же, на лодке не было, но после смерти Натали она была одной из тех, кто категорически не верил ни одной из версий произошедшего. Лана утверждала, что ее сестра никогда бы не пошла ночью к лодке и не поплыла бы никуда одна, так как сильно боялась темной воды. Также Натали плохо плавала, поэтому ранее никогда одна на лодке в море не выходила и даже не умела ею управлять.

Много лет она и родственники просили власть пересмотреть первоначальные заключения о гибели.

Надувная лодка со Splendor / Associated Press

Что говорил Деннис Дэверн:

Капитан судна Деннис Дэверн был ключевым свидетелем по делу, но во время допроса он подтвердил рассказ Вагнера и Уокена. Возможно, все эти годы его мучила совесть, ведь в 2011 году Дэверн заявил, что солгал полиции во время первоначального расследования. Он представил департаменту шерифа Лос-Анджелеса петицию, подписанную более чем 700 людьми, с просьбой возобновить дело о смерти Натали Вуд.

Деннис Дэверн заявил, что между Вуд и ее мужем завязалась сильная ссора. По его словам, все они были пьяны, и в какой-то момент Натали и Кристофер начали флиртовать, Вагнер взбесился (особенно учитывая, что из-за съемок Натали и Кристофера в одном фильме в прессе писали слухи об их романе) и как раз из-за этого разбил бутылку вина о стол. Также он сказал, что на самом деле в каюту пошла не Вуд, а Кристофер, а вот муж с женой продолжили ругаться на палубе.

Далее, по его словам, они переместились в каюту, и он слышал, как пара громко спорит и слышал стук. Деннис постучал в их дверь, чтобы посмотреть, все ли в порядке, однако Вагнер открыл дверь с сердитым и безумным выражением лица и сказал ему: "Уходи". Далее ссора переместилась на корму лодки и стала еще громче. Затем внезапно наступила полная тишина. Деннис нашел Вагнера плачущим в каюте и сказал: "Натали ушла. Она пропала".

Через девять месяцев после возобновления расследования судмедэксперты изменили свидетельство о смерти на "утопление и другие неопределенные факторы".

Слова капитана привели следователей и судебно-медицинского эксперта к выводу, что Вуд стала жертвой нападения до своей смерти от утопления.

Что говорил Дональд Уилсон:

В 2013 году появился еще один персонаж истории. Отставной агент ФБР Дональд Уилсон заявил, что у него и Натали Вуд был четырехлетний роман, с 1973 по 1977 год, когда она была замужем за Вагнером. Якобы они познакомились на курорте в Айдахо, куда он приехал по работе, а беременная Вуд сбежала от мужа после очередной ссоры. Уилсон обсуждал свой якобы роман с Вуд в социальных сетях и в многочисленных интервью. Но его показания тоже взяли во внимание.

Что еще было обнаружено в ходе следствия:

Полиция отыскала случайных свидетелей - людей, которые тоже были не очень далеко на другой лодке и слышали крики о помощи и даже видели драку.

Соседи супружеской пары сказали, что однажды во время первого брака Вагнера и Натали актриса прибежала к ним в слезах в поисках убежище. На следующее утро она вернулась домой. Изначально это был единственный эпизод предполагаемого насилия, обнаруженный следователями. Потом во внимание взяли и историю Дональда Уилсона.

Роберт Вагнер комментировать новую версию гибели жены отказывается, но поддерживает возобновление расследования.

Роберт Вагнер / Associated Press

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