Нереальная красавица: как выглядела актриса Джейн Фонда в молодости

В это трудно поверить, но актрисе и активистве Джейн Фонде уже 87 лет.

Несмотря на возраст и довольно редкие роли в кино, актриса по сей день частый гость на светских мероприятиях и всевозможных красных дорожках.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Однако наибольший успех в ее карьере припал на молодые годы. До своей актерской карьеры Джейн работала моделью и дважды появлялась на обложке Vogue. Также она преподавала танцы и активно занималась аэробикой и это стало настолько увлекательно для нее, что в результате переросло во вторую профессию - Джейн выпустила не одно видео со своими занятиями, которые принесли ей славу и деньги. Помимо кино ее также можно было увидеть в театре и сериалах, а голос услышать во многих мультфильмах, поскольку она также занималась озвучиванием.

Мы же собрали редкие фотографии этой знаменитой актрисы в молодости.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Актриса и сейчас выглядит сногсшибательно и за выступает природное старение. Однако в своем интервью изданию Vogue, все же призналась, что делала пластические операции.

"Мне сделали подтяжку лица, и я остановилась, потому что не хочу выглядеть искаженной. Я не горжусь тем, что она у меня была", - рассказала актриса.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Читайте также: