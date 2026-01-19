Несчастная судьба бельгийской принцессы: как брак с кронпринцем Австрии сделал Стафанию бесплодной

Принцесса Стефания и кронпринц Рудольф / © Getty Images

Реклама

Свадьба состоялась 5 мая 1881 года в Зальцбурге, где также устроили пышный прием, а венчание провели 10 мая в Вене. Однако брак был несчастливым — юная Стефания не знала, что молодой кронпринц имел проблемы с ментальным здоровьем — склонность к перепадам настроения — от меланхолии до затяжных депрессий. Также принц имел много сексуальных партнерш и вероятно его семья надеялась, что брак должен был положить конец его бесконечным романам, но этого не произошло. Близкие родственники вероятно знали о проблемах Рудольфа, но скрыли их от молодой невесты — племянница императрицы Сиси, однажды заявила о будущей невесте Рудольфа: «Мы заранее пожалели бедную принцессу, которая имела честь быть избранной».

Принцесса Стефания и кронпринц Рудольф / © Getty Images

Однако не только сменой настроения проявлялось состояние принца, ведь в письмах сестре Стефания отметила, что их первая брачная ночь была жестокой. Любви между парой не было, однако, есть мысли, что со временем они просто начали относиться друг к другу с большим уважением и просто выполнять свой долг — играли на публику роль, которую требовал них династический брак. Но свободы у Стефании не было, ведь Рудольф относился к ней с подозрением, когда она сопровождала его, также ей не позволяли покидать дворец, и она оставалась под строгим наблюдением.

В 1883 году у пары родился единственный ребенок — дочь Елизавета Мария. Рудольф, по слухам, был очень разочарован тем, что это не мальчик. Больше детей в этом браке не родилось, поскольку Рудольф из-за неконтролируемых связей с другими женщинами заболел сифилисом — венерическим заболеванием, которое передается преимущественно половым путем.

Реклама

Врачи скрывали диагноз принца от общества, а он от жены, поэтому когда поехал лечиться на курорт забрал с собой Стефанию. Даже при таких обстоятельствах никто не сообщил кронпринцессе о природе болезни, от которой страдал ее муж. Когда она сама испытала первые симптомы, врачи заговорили о перитоните — это острое воспаление брюшной полости. Последствия этой лжи были драматическими: когда пара попыталась зачать еще одного ребенка, Стефания, которой еще не было и 22 лет, обнаружила, что бесплодна. С того момента, она чувствовала себя преданной и отказалась возобновлять супружескую жизнь с мужем. Несмотря на попытки Рудольфа помириться с женой, Стефания была непоколебима.

Принцесса Стефания / © Getty Images

В дальнейшем Рудольф начал все чаще терять контроль над собой: страдал от глубоких приступов меланхолии и мании, у него постоянно менялись настроения и проявлялись вспышки агрессии. Состояние принца было тревожным, в нем были заметны суицидальные наклонности, он говорил о смерти.

Стефания овдовела в возрасте 24 лет, когда 30 января 1889 года ее мужа нашли мертвым при странных обстоятельствах вместе со своей любовницей баронессой Ветсерой — оба были застрелены в охотничьем домике. Смерть назвали суицидом. Вероятно, Рудольф сначала убил 17-летнюю любовницу, а затем застрелился сам.

«Дорогая Стефания, ты освобождена от моего рокового присутствия; будь счастлива в своей судьбе. Будь добра к бедной крошке, которая является единственным, что от меня осталось. […] Я спокойно ухожу в смерть, которая единственная может спасти мою добрую репутацию. Целую тебя всем сердцем, твой Рудольф, который тебя любит», — написал Рудольф в предсмертной записке.