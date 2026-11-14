Невероятная история любви актрисы Мишель Пфайффер: от свидания, на которое она не хотела идти, до 33 лет брака

Мишель Пфайффер и Дэвид Келли / © Associated Press

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В Голливуде, где громкие романы нередко заканчиваются быстрее, чем очередной трейлер фильма, 33 года вместе — настоящий повод для восхищения. Мишель Пфайффер нашла особый способ напомнить об этом, поделилась романтическим селфи с мужем и призналась, что до сих пор чувствует себя самой счастливой женщиной рядом с ним.

13 ноября актриса опубликовала в Instagram совместное фото с Дэвидом Келли и посвятила ему нежный пост: «33 года вокруг Солнца с этим прекрасным мужчиной. И 33 года ощущения, что я самая счастливая девушка в этой комнате».

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Фотография была сделана накануне во время вечера в Музее современного искусства в Нью-Йорке, где состоялся 18-й ежегодный Film Benefit в честь режиссёра Стивена Спилберга. Для выхода Пфайффер выбрала элегантное чёрное платье Chanel с открытым декольте и блестящими деталями, а также дополнила образ зелёными серьгами. Её муж появился в классическом чёрном костюме.

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История любви

Мишель Пфайффер и Дэвид Келли / © Associated Press

Сегодня трудно представить, что их романтическая история могла и не состояться. В январе 1993 года Мишель и Дэвид познакомились на свидании вслепую в Санта-Монике. Правда, актриса чуть не отменила встречу в последнюю минуту.

В интервью изданию PEOPLE в этом году она рассказала, что скептически относилась к свиданиям вслепую. А когда узнала, что подруга, организовавшая встречу, даже лично не знакома с Дэвидом, решила отказаться.

«Я сказала, «Я не приду»», — вспоминала актриса.

Мишель Пфайффер и Дэвид Келли / © Associated Press

В конце концов Мишель всё-таки решилась пойти. Их первое знакомство прошло довольно тихо, оба оказались застенчивыми и не слишком разговорчивыми. Более того, когда пара начала встречаться, агент Дэвида даже заверил актрису: «Он разговаривает!».

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Однако за сдержанным началом быстро развернулась настоящая история любви, и уже 13 ноября 1993 года влюбленные поженились. К тому моменту Мишель уже усыновила дочь Клаудию Роуз, а в 1994 году у супругов родился сын Джон Генри.

Секрет крепкого брака

Мишель Пфайффер и Дэвид Келли / © Associated Press

За годы совместной жизни Пфайффер не раз говорила о том, как она увлечена своим мужем. В одном из интервью в 2013 году она призналась, что чувствует себя невероятно счастливой, ведь нашла человека, которого не просто любит, но и глубоко уважает.

«Мне очень повезло. Я никогда не считаю это само собой разумеющимся. Я никогда не встречала человека, более порядочного, чем мой муж» — рассказывала актриса.

Она также отмечала его чувство юмора, интеллект и, конечно же, привлекательность. Однако главной основой отношений она считает именно взаимное уважение, ведь, по словам Мишель, без него даже самое сильное увлечение со временем может угаснуть.

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Мишель Пфайффер и Дэвид Келли / © Associated Press

33 года брака, двое детей, совместные выходы на светские мероприятия и нежные признания в соцсетях — история Мишель Пфайффер и Дэвида Келли напоминает, что долгая любовь состоит не только из романтических моментов. Она требует доверия, уважения, чувства юмора и умения не воспринимать друг друга как должное. И, похоже, после трёх десятилетий совместной жизни у Мишель по-прежнему есть все основания называть себя самой счастливой девушкой в комнате.

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