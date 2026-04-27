Невеста носила платье, которое не выбирала: какой была свадьба албанского короля и его 22-летней возлюбленной

Свадьба короля и королевы Албании / © Associated Press

27 апреля 1938 года состоялась свадьба 44-летнего короля Зога I и 22-летней венгерской аристократки Джеральдины Аппоньи де Надь-Аппонь. Праздничное мероприятие проводилось в виде гражданской церемонии в Королевском дворце Тираны, поскольку оба исповедовали разные религии — король был мусульманином, а новоиспеченная королева римо-католичкой.

На невесте был белый двойной ансамбль от House of Worth, который состоял из однотонного платья и еще одного с вышивкой крупными цветами и длинными рукавами, которое она надела наверх. Вышивка была жемчугом и бриллиантами и этот наряд для Джеральдины выбрал ее будущий муж и не советовался с ней, о чем свидетельствует архивное описание свадьбы пары.

Также образ дополняла большая объемная фата из легкого тюля, которая крепилась к роскошной новой тиаре в цветочном дизайне, которую специально к свадьбе заказали у австрийских ювелиров. На шее у невесты было колье с крестиком.

Церемония длилась всего три минуты во время которой король надел Джеральдин на безымянный палец правой руки огромное синее бриллиантовое кольцо в четырнадцать карат — в пару с голубовато-белым кольцом, которое он подарил ей во время помолвки. Также пара поставила свои подписи в документах и пошла приветствовать толпу на балконе.

Правление Зога I было прервано из-за итальянского вторжения в Албанию в апреле 1939 года, и семья была вынуждена покинуть страну и отправиться в изгнание. С апреля 1939 года Джеральдина и Зог бежали постоянно меняли страны, и в браке у них родился сын Лека.

