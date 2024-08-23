Независимая и смелая: что говорят европейские королевские особы об Украине

Многие королевские особы публично демонстрировали поддержку Украине за прошедшие почти три года полномасштабного вторжения. Сегодня, в день, когда Украина празднует свою Независимость, мы вспоминаем эти теплые слова поддержки, вдохновения и веры в наш народ и нашу страну.

Король Чарльз III

Король Великобритании, как и его покойная мать королева Елизавета II, поддерживает Украину. Во вторую годовщину полномасштабной войны он обратился к украинскому народу, выразив свою поддержку. В своем обращении тогда в феврале Чарльз сказал, что вдохновлен силой и решительностью украинской нации.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

"Решимость и сила украинского народа продолжает вдохновлять, ведь неспровоцированное нападение на его землю, его жизнь и жизнедеятельность вступает в третий трагический год. Несмотря на огромные трудности и боль, причиненные им, украинцы продолжают проявлять героизм, с которым так тесно их ассоциирует мир. Их подлинная доблесть перед лицом невыразимой агрессии. Я почувствовал это лично на многих встречах, которые были с украинцами с начала войны, от президента Зеленского и госпожи Зеленской, до новобранцев, которые учатся здесь в Великобритании", - сказал тогда монарх.

Украинцы же благодарны Британии и ее народу за всю поддержку, моральную, материальную и военную, которая она оказывает.

Герцогиня Эдинбургская Софи

Герцогиня Эдинбургская Софи и Елена Зеленская во время встречи в Офисе президента в Киеве / Фото: Associated Press

Невестка короля – герцогиня Эдинбургская Софи – стала первой британской королевской особой, которая посетила Киев, Бучу и Ирпень в 2024 году. Супруга принца Эдварда, младшего сына королевы Елизаветы II, не побоялась приехать в пообщалась с женщинами, мужчинами и детьми, пострадавшими от войны. Герцогиня посетила мемориал жертвам российской оккупации в городе Буча, побывала на Романовском мосту в Ирпене, зажгла свечу в пам'ять о погибших в Андреевской церкви в Буче и посетила Софийский собор в Киеве, где ее встретила первая леди Елена Зеленская.

Герцогиня Эдинбургская Софи в Ирпене / Фото: Associated Press

Вернувшись домой Софи написала колонку о поездке для The Sunday Times, в которой рассказала, что не считает себя храброй. Приезжала герцогиня Эдинбургская чтобы помочь привлечь внимание и оказать большую поддержку жертвам сексуального насилия, связанного с войной и верит, что это у нее получится.

Герцогиня Эдинбургская Софи с президеном Владимиром Зеленским и Еленой Зеленской / Фото: Associated Press

Шведский король Карл Густав и его семья

Королева Сильвия, Владимир Зеленский, Елена Зеленская и король Карл Густав / Фото: Шведская королевская семья/Instagram

Тепло и с поддержкой об Украине высказывались публично шведские монархи. Король Карл Густав, его супруга королева Сильвия, наследная принцесса Виктория и ее семья посещали специальную молитву мира за Украину в Королевской часовне Стокгольмского королевского дворца и публично высказывали свою поддержку украинцам, многие из которых нашли временное убежище в Стокгольме и других шведских городах. Во время визита в Швецию первая леди Елена Зеленская и президент Зеленский также встречались с монаршей семьей. А во время личной аудиенции госпожи Зеленской и королевы Сильвии обсуждали вопросы прав детей, уделив особое внимание положению детей в Украине.

Король Виллем-Александр и королева Максима из Нидерландов

Король и королева Нидерландов неоднократно демонстрировали солидарность с Украиной, встречались с украинцами Гааге и других городах своей страны, а также поддерживали нас публично в борьбе за свою свободу.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

"С большой несокрушимостью и мужеством украинский народ уже два года строит дамбу против российской агрессии. Мы продолжаем поддерживать украинских мужчин и женщин, которые борются за свободу, демократию и справедливость. Их преданность является примером и вдохновением для всех нас", — такой пост появился в королевском Instagram.

Королева Максима в платье FOBERINI / Фото: Getty Images

Кроме того, королева Максима демонстрирует приверженность Украине и выбирая аутфиты для выходов. В ее гардеробе есть платье-вышиванка от украинского бренда FOBERINI, а также она периодически носит платье-вышиванку от Виты Кин.

Король Виллем-Александр и королева Максима в платье от Виты Кин / Фото: Getty Images

Испанские монархи – Летиция и Филипп VI

Король Испании Филипп VI и его супруга королева Летиция тоже неоднократно выступали с поддержкой Украины. Недавно монарх встретился с молодыми ребятами-украинцами, которые пришли поприветствовать короля во время 42-го Кубка Испании по парусному спорту Copa del Rey Mapfre (Кубок короля) в Пальма-де-Майорке.

Король Филипп VI / Фото: Getty Images

А королева Летиция, как и ее нидерландская коллега, надевала вышиванку от украинского бренда Etnodim красивого красного цвета и льна. Это не первый раз, когда королева носит подобные вышиванки.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

В марте 2022 года, через месяц после начала полномасштабного вторжения России в Украину, королева Летиция надела белую вышиванку, которую, как оказалось, вышила украинка, проживающая много лет в Мадриде. С ней журналисты даже сделали интервью.

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