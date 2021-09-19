Ни спрятаться, ни скрыться: как знаменитости гуляют с детьми

Ни спрятаться, ни скрыться: как знаменитости гуляют с детьми

Далеко не все звезды хотят показывать своих детей широкой публике. Но сложно остаться незамеченным, когда живешь в большом городе вроде Нью-Йорка, Лос-Анджелеса или Лондона, где папарацци постоянно следуют по пятам. Сегодня рассматриваем звезд на прогулках с детьми.

Ирина Шейк и Брэдли Купер

Модель Ирина Шейк, как и ее экс-возлюбленный и отец ее дочери Леи – Брэдли Купер, очень часто попадают в объективы уличных фотографов во время прогулок со своей дочкой.

Ирина Шейк с Леей / Getty Images

Малышка Лея появилась на свет в марте 2017 года, сейчас ей 4,5 года. Что интересно: все это время ее мама Ирина возила дочь на прогулку в коляске, а папа, наоборот, предпочитает пешие прогулки с ребенком.

Ирина Шейк с Леей / Getty Images

И хотя в соцсетях никто из них не показывает фотографий с дочерью, малышка буквально растет на глазах у поклонников.

Брэдли Купер с дочерью Леей / Getty Images

Ирина Шейк на такие прогулки всегда выходит стильно одета - ощущение, что модель готовится к каждому появлению перед камерами. Брэдли Купер не так заморочен над своей внешностью, он больше сосредоточен на дочери.

Брэдли Купер с дочерью / Getty Images

Кира Найтли и Джеймс Райтон

Британская актриса как раз из тех звезд, кто не хочет внимания со стороны публики, поклонников и фотографов. Они с мужем Джеймсом Райтоном в первый раз стали родителями в мае 2015 года.

Кира Найтли с мужем и старшей дочерью Эди / Getty Images

Еще после рождения первой дочери Киру крайне редко видели на прогулках в Лондоне. Те редкие кадры, которые попадали в прессу, демонстрировали нам, как Найтли носит ребенка в рюкзаке-переноске или толкает коляску с ней. После того как на свет появилась вторая дочь пары в 2019 году, папарацци стали еще реже фотографировать их.

Кира Найтли с мужем и старшей дочерью Эди / Getty Images

Что лишь доказывает то, что, если человек хочет приватности, он ее получает.

Кира Найтли с семьей / Getty Images

Тина Кунаки и Венсан Кассель

Французская модель Тина Кунаки стала мамой в апреле 2019 года. А уже через месяц была запечатлена вместе со своим супругом Венсаном Касселем на Каннском кинофестивале, куда они приехали вместе с дочерью Амазони. Малышке на тот момент был всего месяц, и семью сфотографировали во время прогулки.

Тина Кунаки и Венсан Кассель с дочерью в Каннах / Getty Images

С тех пор Тина и Венсан не попадаются на глаза фотографов, хотя их дочери уже 2,5 года. В своих Instagram-блогах пара также не публикует фотографии ребенка.

Тина Кунаки и Венсан Кассель с дочерью на Венецианском кинофестивале в 2019 году / Getty Images

Прошлую зиму семейство провело в Рио-де-Жанейро, и там папарацци удалось сфотографировать Тину и Венсана с Амазони на пляже, но во многие фотоагентства эти кадры так и не попали.

Джиджи Хадид и Зейн Малик

Американская модель Джиджи Хадид стала мамой в сентябре 2020 года. До последнего звезда и ее бойфренд Зейн Малик скрывали пол ребенка, а потом и имя новорожденной девочки, которое публика узнала лишь спустя четыре месяца после ее рождения. Девочку назвали Хай. Живет семья в Нью-Йорке, и очень скоро после родов, которые у Джиджи, к слову, проходили дома, модель начала выходить с дочерью на прогулки.

Джиджи Хадид / Getty Images

Джиджи Хадид / Getty Images

Но все, что пока удалось запечатлеть фотографам, - это то, как Джиджи толкает коляску по улицам города. Иногда на прогулках с ребенком была запечатлена мама Джиджи – Иоланда Хадид.

Иоланда Хадид / Getty Images

А в марте 2021 года Джиджи и Зейна вместе сфотографировали во время такого променада. Малик гордо держал коляску с дочерью.

Джиджи Хадид и Зейн Малик / Getty Images

Как-то в интервью он рассказал, что они с Джи очень легко освоились в своей новой роли, ведь дочка отлично спит по ночам и дает родителям полноценно отдыхать.

Хлое Севиньи и Синиша Маркович

В мае 2020 года стало известно, что 45-летняя актриса Хлое Севиньи и ее бойфренд нью-йоркский галерист Синиша Маркович стали родителями. Во время беременности Хлое снялась в нескольких достаточно откровенных фотосессиях, где предстала с большим животом. А после рождения ребенка поделилась с фанами, что назвала сына Ваней. Пару нечасто удается запечатлеть на прогулках, но редкие кадры папарацци все же умудряются сделать. Живет семья в Нью-Йорке.

Хлое Севиньи и Синиша Макович / Getty Images

Хлое Севиньи и Синиша Макович / Getty Images

Хлое Севиньи и Синиша Макович на прогулке с ребенком / Getty Images

Весной 2020-го в первый раз стала мамой Эмили Ратажковски. Ранее модель регулярно фотографировали папарацци, а с момента рождения сына Сильвестра звезда стала крайне редко мелькать перед камерами. Иногда фотографам удается запечатлеть Эмили с коляской в Нью-Йорке в компании супруга Себастьяна и любимого пса Коломбо.

Эмили Ратажковски / Getty Images

Эмили Ратажковски / Getty Images

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