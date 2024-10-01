Нидерландская принцесса Алексия: что известно о средней дочери королевы Максимы и короля Виллема-Александра

Принцесса Алексия – средняя дочь короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы. Мы решили рассказать вам о ней больше, так как все чаще Алексия будет появляться на публике вместе со своей семьей, хотя и не является наследницей нидерландского трона.

Кто такая принцесса Алексия

Принцесса Алексия на руках у своей матери королевы Максимы / Фото: Getty Images

Ее полное имя принцесса Алексия Юлиана Марсела Лаурентин, она родилась 26 июня 2005 года в госпитале Броново в Гааге через полтора года после рождения ее старшей сестры – наследной принцессы Оранской Катарины-Амалии. При рождении она получила титул Ее королевское Высочество принцесса Нидерландов и принцесса Оранско-Нассауская и занимает второе место в линии наследования престола Нидерландов.

Принцесса Алексия и ее мать королева Максима / Фото: Getty Images

Через пять месяцев после рождения - 19 ноября 2005 года ее крестили. У Алексии есть две сестры, как мы уже упомянули – старшая Катарина-Амалия и младшая на два года – Ариана.

Принцессы Ариана, Катарина-Амалия и Алексия / Фото: Getty Images

Учеба и образование

Принцесса Алексия посещала государственную начальную школу Bloemcampschool в Вассенаре. Потом перешла в среднюю школу Christelijk Gymnasium Sorghvliet в Гааге, где училась с 2017 по 2021 год. Далее продолжила свое образование в United World College of the Atlantic в Уэльсе (в Великобритании), где проучилась два года.

Во время летней семейной фотосессии принцесса призналась, что "немного нервничала из-за выбора" места учебы, поскольку рассматривала и другие варианты, включая Университет Гронингена в Нидерландах. Летом 2024 года принцесса стала студенткой Университетского колледжа Лондона, а нидерландский дворец поделился милым видео Алексии, когда она приехала на учебу. В колледже Алексия получит степень бакалавра в области науки и техники социальных изменений на инженерном факультете. Дворец также соощил, что учебное время принцессы будет считаться ее личным.

Принцесса Алексия / Фото: Getty Images

Алексия говорит на нидерландском, английском и испанском языках, как и ее старшая сестра. Очевидно, этому вопросу в семье уделяли время.

Интересы и увлечения

Принцесса Алексия увлекается балетом и верховой ездой, играет в хоккей и теннис, поет и играет на гитаре.

Светские выходы

Иногда вместе с членами своей большой семья принцесса Алексия появляется в светском обществе. В этом году мы видели ее на открытии государственного парламента, куда девушка приехала в платье своей мамы королевы Максимы. Посещала мероприятие принцесса и в прошлом году, выбрав тогда для выхода малиновое платье от Zhivago.

Также у девушки был и сольный выход, в 2023 году Алексия присутствовала на церемонии присвоения имени судну VOX Alexia в Роттердаме, где также появилась в платье своей мамы.

Принцесса Алексия с сестрой принцессой Катариной-Амалией на открытии государственного парламента в Гааге / Фото: Getty Images

А в день своего 18-летия король Виллем-Александр назначил принцессу Алексию кавалером Большого креста Ордена Нидерландского льва и кавалером Дома Ордена Золотого льва. У нее также есть свой личный штандарт, на котором изображен национальный герб в центре флага.

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