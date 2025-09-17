Нидерландская принцесса Алексия: как изменилась внешность средней дочери королевы Максимы

Принцесса Алексия / © Getty Images

Принцесса Алексия, которая является второй в линии на нидерландский престол после ее старшей сестры принцессы Катарины-Амалии, посетила вместе с семьей Гран-при Нидерландов Формулы-1 и многие обратили внимание, как изменилась фигура Алексии.

Домыслы про проблемы со здоровьем

Принцесса Алексия заметно похудела и многие в нидерландской прессе начали писать о том, а не столкнулась ли девушка с проблемами со здоровьем, буллингом во время учебы или расстройством пищевого поведения.

Принцесса Алексия / © Getty Images

На мероприятии Алексия появилась в наряде в стиле бохо, ее лук состоял из удлиненного блейзера, трикотажного топа и коротких шорт. Все эти вещи были от бренда Sandro и завершила образ принцесса высокими замшевыми сапогами на каблуках. Ноги принцессы были подкачаннымми, словно она не вылезала из тренажерного зала много недель подряд. Многим ее образ понравился, но некоторые посчитали худобу девушки признаком стресса или других проблем с питанием.

Так Алексия выглядела двумя годами ранее / © Getty Images

Образ Алексии с летней семейной фотосессии

Алексия не в миг стала худой. Еще во время летней фотосессии в саду дворца Хейс-тен-Бос в Гааге 20-летняя принцесса демонстрировала свой новый облик. Тогда она предстала перед камерами фотографа в платье цвета травы без рукавов, у нее на шее красовалась тонкая подвеска, а в ушах были крупные золотые серьги, а в руке она держала маленькую плетенную сумку на коротких ручках. Под макси-платьем принцессы было не видно ее фигуру, но руки Алексии с легким рельефом намекали, что она трудится в спортивном зале.

Принцесса Алексия / © Getty Images

А это образ с летней фотосессии двумя годами ранее

Два года назад во время фотосессии семьи на пляже в Зуйдерстранде, в Гааге, принцесса Алексия выглядела несколько иначе. Тогда 18-летняя девушка была в белом обтягивающем топе и широких голубых брюках и тогда ее фигура выглядела чуть более объемной, что, впрочем, было весьма гармонично.

Принцесса Алексия / © Associated Press

Она живет жизнью обычной студентки

Прицнесса Алексия, которую часто называют дочерью, наиболее похожей на королеву Максиму не только внешне, но и своей любовью к моде, уже давно очаровывает публику. После годичного перерыва девушка начала обучение по программе бакалавриата по гражданскому строительству на инженерном факультете Университетского колледжа Лондона, где живет жизнью самой обыкновенной студентки, стараясь не привлекать к себе лишнее внимание.

Принцесса Алексия / © Getty Images

Она учится, ходит по местным кафе и книжным магазинам и наслаждается свободой, которой вряд ли бы могла в полной мере насладиться в родных Нидерландах.

Мы уверенны, что увидим еще много разных метаморфоз во внешности этой юной королевской особы, ведь она действительно очень напоминает ее мать Максиму в молодости.

Принцесса Алексия / © Associated Press

Кстати, о ее молодых годах и становлении, как супруги наследного нидерландского принца, сняли отличный сериал, который так и называется «Максима», а сейчас проходят съемки второго его сезона.