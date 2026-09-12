Никаких приседаний: как Сандра Буллок тренирует ягодицы и ноги

Сандра Буллок / © Getty Images

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Крепкие ягодицы — это не только вопрос эстетики, они играют важную роль в повседневных движениях, а именно помогают вставать со стула, подниматься по лестнице, ходить и поддерживать устойчивость всего тела. Поэтому тренировка нижней части тела вовсе не обязательно должна состоять только из приседаний и выпадов, об этом рассказало издание Woman&Home.

Симон де ла Рю— сертифицированный персональный тренер, которая в свое время работала с Сандрой Буллок. Ещё в 2011 году она рассказывала, что актриса чрезвычайно дисциплинированна, ведь тренируется около часа шесть раз в неделю и очень мотивирована.

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Одним из её любимых упражнений является мостик на одной ноге с отягощением. Она предпочитает его обычному ягодичному мостику, ведь каждая сторона тела работает отдельно, а мышцы туловища и таза помогают удерживать тело в стабильном положении.

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Как выполнять мостик на одной ноге

Лягте на спину, согните оба колена и поставьте стопы на пол примерно на ширине бедер. Гантелю положите на бедро той ноги, которая будет опорной. Поднимите таз и нижнюю часть спины с пола, а руки оставьте вдоль тела. Затем выпрямите свободную ногу вверх и медленно опускайте её на пол, не меняя положения таза. Выполните 8–12 повторений, после чего поменяйте сторону.

Ключ к правильной технике — держать ребра опущенными, напрягать туловище, не раскачивать таз и отталкиваться пяткой опорной ноги. Во время подъема думайте о том, чтобы именно ягодичная мышца поднимала таз, а не поясница.

Почему стоит попробовать это упражнение

Мостик с отягощением позволяет постепенно наращивать силу ягодиц, а когда упражнение становится слишком легким, можно увеличить вес, количество повторений или перейти к варианту на одной ноге.

Еще одно важное преимущество — стабильность таза и кора. Сильный центр тела необходим не только во время тренировок, но и в повседневной жизни. Кроме того, такое упражнение может благотворно влиять на осанку.

Вариант с одной ногой также помогает обнаружить и постепенно устранить дисбаланс между сторонами. У большинства людей одна нога сильнее другой, а когда каждая работает самостоятельно, слабой стороне уже не удается «спрятаться» за сильной. Это очень полезно для тех, кто много ходит, бегает или ездит на велосипеде.

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Секрет этого упражнения в его простоте, ведь вам не нужен сложный тренажерный зал — достаточно пола, правильной техники и, при желании, гантелей. При этом упражнение одновременно развивает силу ягодиц, стабильность таза и баланс между сторонами тела. Если у вас есть проблемы с поясницей или вы не уверены в технике, перед выполнением стоит проконсультироваться с физиотерапевтом или персональным тренером.

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