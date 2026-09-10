Николь Кидман рассказала о материнстве и о том, почему не хочет быть подругой своим детям

Николь Кидман рассказала, почему не хочет быть «подругой» для своих детей / © Associated Press

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Для миллионов поклонников Николь Кидман — эталон элегантности и голливудской харизмы. Однако в вопросах материнства актриса придерживается довольно традиционного подхода. Она убеждена, что главная роль мамы — не быть с детьми «на равных», а оставаться человеком, который может стать для ребенка опорой, наставницей и безопасным местом, об этом рассказало издание Woman&Home.

Кидман объяснила свою позицию:«Вы, прежде всего, мама, но также и проводник, наставник, безопасная гавань — место, куда всегда можно вернуться». По словам актрисы, она регулярно напоминает детям, что не пытается быть их лучшей подругой. Её задача — быть тем человеком, который останется их «скалой» при любых обстоятельствах.

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© Associated Press

У Николь четверо детей: дочерей Сандей Роуз и Фейт Маргарет она воспитывает вместе с бывшим мужем, музыкантом Китом Урбаном. Пара рассталась в 2025 году после 19 лет брака. Ещё двое детей — Белла и Коннор — у Кидман от предыдущего брака с Томом Крузом.

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В то же время материнство для актрисы — это не только правила и ограничения, но и умение вовремя отпустить ребёнка. Ее 17-летняя дочь Сандей Роуз уже строит собственную карьеру в модельной индустрии и сотрудничает с различными брендами. Сначала Николь сомневалась, стоит ли позволять дочери делать такой шаг, но именно ее мама помогла ей принять решение.

© Associated Press

Перед смертью в сентябре 2024 года Джанель напомнила дочери, что в свое время сама разрешила ей в 14 лет заниматься тем, что она любила.«Ты тоже этим занималась», — сказала она Николь и фактически преподала ей важный материнский урок: если у ребёнка есть настоящая страсть, иногда лучшее, что могут сделать родители, — это не сдерживать её.

Похоже, именно этот принцип Кидман теперь применяет в своём материнстве. Она может оставаться для детей наставницей и опорой, но в то же время позволяет им искать свой собственный путь.

Сандей Роуз уже не раз рассказывала, чему она научилась у своей знаменитой мамы. В одном из интервью она назвала главным семейным правилом принцип: «делать, а не просто говорить». Если пообещала что-то — держи слово. А среди самых важных профессиональных советов от Николь девушка отмечает пунктуальность. Даже если совсем не хочется выезжать на раннюю сьемку на рассвете, прийти вовремя — значит продемонстрировать готовность и благодарность за возможность работать.

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© Associated Press

Для Сандей её мама — не просто голливудская актриса, а человек, который остаётся её главным источником вдохновения. И, возможно, именно в этом и заключается материнская философия Кидман: не стремиться быть подругой, а быть тем взрослым, на которого ребенок может по-настоящему опереться.

Николь Кидман напоминает, что близость между мамой и детьми не обязательно означает дружбу на равных. Иногда самая надежная любовь — это четкие границы, поддержка, личный пример и готовность отпустить ребенка, когда он находит свою мечту.

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