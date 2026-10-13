Николь Ричи рассказала об ошибках в уходе за кожей, которых она больше не допускает

Николь Ричи рассказала об ошибках в уходе за кожей / © Associated Press

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Звезда реалити-шоу «Простая жизнь», актриса и дизайнер Николь Ричи не скрывает, что у неё тоже были ошибки в уходе за собой. Когда-то ей нравилось загорать без надлежащей защиты, она экспериментировала с косметикой и могла нанести на лицо крем, предназначенный для тела. Теперь её подход к уходу за кожей гораздо более сдержанный. В интервью изданию NewBeauty Ричи рассказала о пигментных пятнах, семейных привычках и уроках, которые она извлекла за годы экспериментов со внешностью.

Любовь к солнцу

Николь Ричи / © Associated Press

Николь Ричи называет себя «девушкой солнца» и признается, что всегда любила загорать. Раньше она часто забывала о солнцезащитных средствах, а примерно десять лет назад начала замечать на коже пигментные пятна.

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С тех пор отношение актрисы к уходу за кожей изменилось. Она старается более тщательно подбирать косметику и не перегружать кожу процедурами. По её словам, из-за особенностей кожи ей не подходят некоторые методы коррекции пигментации, в частности лазерные процедуры. Ричи признает, что теперь старается быть осторожнее с солнцем, хотя и не скрывает своей любви к солнечным ваннам.

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Семейное правило, которого она придерживается всю жизнь

Николь Ричи / © Associated Press

Привычка ухаживать за телом появилась у Николь ещё в детстве. В её семье этому уделяли особое внимание. «У меня родители с Юга, поэтому с самого детства существовало правило не выходить из дома, не нанеся на кожу масло и лосьон» — рассказывает актриса.

Поэтому уход за телом для неё никогда не был второстепенным — это обычная часть повседневной рутины, о которой не нужно лишний раз напоминать. Еще одна её привычка — пользоваться насыщенным увлажняющим кремом для лица в течение всего года. Даже в Лос-Анджелесе, где зима не слишком суровая, Ричи отдаёт предпочтение плотным текстурам.

Эксперименты с косметикой остались в прошлом

Николь Ричи / © Associated Press

В 20 лет актриса охотно пробовала разные средства и не всегда учитывала их назначение. Однажды, когда у неё закончился крем для лица, она решила воспользоваться маслом для тела.

Теперь Ричи вспоминает этот случай как пример неудачного решения. В молодости она могла наносить на кожу практически всё, что попадалось под руку, и в итоге перестаралась с уходом.

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Сегодня её подход иной: меньше экспериментов, больше внимания к индивидуальным потребностям кожи. Актриса рассказывает, что новые средства нередко вызывают у неё высыпания, поэтому она предпочитает без необходимости не менять привычную рутину. Это не означает, что универсального рецепта ухода не существует. Просто даже популярная косметика не обязательно подходит каждому.

Оранжевый блонд

Николь Ричи / © Associated Press

Отдельно Ричи упомянула о средстве для осветления волос, которое в свое время было популярно среди тех, кто мечтал о естественных светлых прядях. Оказалось, что актриса тоже им увлекалась, хотя результат не всегда оправдывал ожидания.

Вместо желаемого блонда волосы могли приобретать ярко выраженный оранжевый оттенок. Ричи с юмором вспоминает, что тогда чувствовала себя красавицей, хотя сегодня смотрит на те эксперименты совсем по-другому.

История Николь Ричи — это ещё одно напоминание о том, что уход за собой — это не погоня за новинками и не бесконечное тестирование косметики. С возрастом мы лучше понимаем свои потребности, учимся замечать реакции кожи и отказываемся от привычек, которые не приносят пользы.

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