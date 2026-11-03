Мелисса Джоан Харт / © Associated Press

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Менопауза — естественный этап в жизни каждой женщины, однако говорить о ней до сих пор бывает непросто. Мелисса Джоан Харт хорошо помнит, как в детстве видела свою маму у открытого холодильника. Тогда она не объясняла, что происходит, даже не произносила слово «менопауза», эту тему просто обходили стороной.

Теперь, когда актриса сама переживает этот период, она решила изменить подход.«Это разговор, которого нам так не хватало в прошлом. Раньше на такие темы существовало определенное табу. Надеюсь, именно наше поколение сможет его разрушить» — рассказывает актриса.

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По словам Харт, сначала она сама не понимала, с чего начать. Ей даже не приходило в голову, что существуют разные варианты лечения симптомов менопаузы. Казалось, что остается только смириться с дискомфортом и пережить его, говорится в материале издания NewBeauty

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Ночные приливы

Мелисса Джоан Харт / © Associated Press

Первым тревожным сигналом для Мелиссы стала ночная потливость. Раньше она могла засыпать даже в носках, ведь постоянно мерзла, однако однажды привычный сценарий изменился. Актриса начала просыпаться посреди ночи от сильной жары, сбрасывать одеяло и долго не могла снова заснуть.

Сначала это случалось изредка, но со временем такие эпизоды стали учащаться.«Вдруг я просыпалась вся мокрая и уже не могла заснуть. И тогда подумала, погоди, что вообще происходит»— вспоминает она.

Особенно неожиданным для Харт стало осознание того, что такие эпизоды можно считать умеренными или сильными приливами жара. Здесь важным критерием является то, насколько симптомы мешают повседневной жизни. Если приливы прерывают сон, работу или другую привычную деятельность, это уже не просто незначительный дискомфорт. И Мелисса далеко не единственная, кто сталкивается с подобными проявлениями.

У многих приливы могут длиться от семи до десяти лет. Также стоит обратить внимание на то, насколько сильно эти симптомы влияют на профессиональную жизнь: они могут мешать во время важных презентаций, рабочих встреч, съемок и становиться причиной отказа от работы. Оказывается, около 10% женщин уходят с работы из-за проявлений менопаузы. И это проблема, которую общество больше не может игнорировать.

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Что делать, если начались приливы

Мелисса Джоан Харт / © Associated Press

Первый шаг — не откладывать визит к врачу и приходить на консультацию подготовленной. Звучит просто, но именно в этом кроется важная деталь, ведь стоит заранее записать, как часто возникают приливы, когда именно они появляются и насколько сильно влияют на самочувствие.

Одни женщины испытывают их несколько раз в неделю, другие — по несколько раз в день или даже ночью. Такая информация помогает врачу оценить ситуацию и подобрать соответствующую тактику.

Также важно разобраться с мифами о менопаузе. Например, она не обязательно должна сопровождаться невыносимыми симптомами, которые нужно молча терпеть. И хотя сама менопауза является нормальным этапом после завершения репродуктивного периода, её проявления и интенсивность могут варьироваться.

Гормональная терапия или негормональные препараты

Мелисса Джоан Харт / © Associated Press

Одна из причин, по которой Мелисса начала говорить об этом, — желание рассказать женщинам о различных способах облегчения симптомов менопаузы.

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Среди более новых вариантов имеются рецептурные негормональные препараты для лечения умеренных и сильных приливов жара, связанных с менопаузой. В отличие от гормональной терапии, такие препараты не содержат гормонов и воздействуют на механизмы терморегуляции в центральной нервной системе. Такой подход дает возможность облегчить состояние женщинам, которым гормональная терапия не подходит по медицинским показаниям или которые не хотят её применять.

В то же время важно понимать, что негормональный препарат не означает автоматически безопасный препарат. Обязательно нужно обсудить с врачом возможные побочные эффекты перед началом лечения. Некоторые препараты могут воздействовать на центральную нервную систему и усиливать дневную сонливость или нарушать работоспособность. Это важно для людей, чья работа требует концентрации, быстрой реакции или управления транспортом и сложной техникой.

Сама Мелисса пока не принимает такие препараты. Она обсуждает возможные варианты со своим врачом и планирует вернуться к вопросу лечения во время следующих консультаций. Таким образом, универсального решения нет, выбор зависит от симптомов, состояния здоровья, противопоказаний и личных пожеланий женщины.

Красота в период менопаузы

Мелисса Джоан Харт / © Associated Press

Изменения, которые приносит менопауза, касаются не только самочувствия. Они могут сказываться и на внешности, в частности на состоянии кожи. Мелисса признается, что не стала радикально менять свой уход, наоборот, она придерживается проверенной системы, которую нашла ещё в свои 30 лет. Единственное изменение — теперь она может наносить чуть больше любимых средств.

Однако настоящим секретом красоты актриса считает вовсе не косметику, а качественный сон. Примерно 10 лет назад она начала приучать себя спать на спине и подкладывать подушку под колени. Поскольку от природы ей нравилось спать на боку, её беспокоили заломы на лице, которые, как ей казалось, могли способствовать появлению морщин. Также в её спальне появилось утяжелённое одеяло.

Однако с началом ночных приливов даже эта привычка превратилась в испытание. Во время очередного приступа жара приходилось буквально сбрасывать одеяло, после чего начинались переворачивания с боку на бок и долгие попытки снова заснуть.

Полноценный сон — важная часть восстановления организма, и кожа также зависит от его качества. Когда ночные приливы регулярно прерывают отдых, женщине может быть сложно снова заснуть. В результате она не получает необходимого времени для восстановления. К этому добавляется ещё один фактор — недостаточное потребление воды, которое также может сказываться на увлажнённости и упругости кожи.

Менопауза — это не болезнь, не повод ставить жизнь на паузу и уж точно не тема, которую нужно скрывать за закрытыми дверями. Этот период может сопровождаться ночной потливостью, приливами жара, бессонницей и изменениями кожи. Однако сегодня у женщин есть больше возможностей узнать о своём состоянии и подобрать лечение вместе со специалистами.

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