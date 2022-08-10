Носила не только принцесса Диана: королевские кольца с сапфирами

На днях мы вспоминали, что герцогиня Кейт изменила помолвочное кольцо, которое ей преподнес принц Уильям. А кольцо это ранее принадлежало его маме Диане. Рассказываем и о других кольцах с сапфирами, которые носят или носили королевские невесты.

Мы помним, что Диана Спенсер выбрала в честь помолвки себе кольцо с большим сапфиром. Историю этого кольца мы уже рассказывали. В день помолвки Диане предоставили на выбор несколько колец с разными камнями, большинство из них были семейными реликвиями. Но мисс Спенсер избегала тех, что принадлежали предкам семьи, и указала на кольцо с сапфиром.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Это украшение было из каталога лондонских ювелиров Garrard & Co, и его мог купить кто угодно. Но принцесса выбрала его. На вопрос королевы Елизаветы II, почему же Диана выбрала именно это кольцо, она ответила так: "Он напоминает мне кольцо моей матери, а также подходит под цвет моих глаз". После смерти Дианы кольцо из 18-каратного белого золота, украшенное овальным цейлонским сапфиром 12 карат, обрамленным четырнадцатью бриллиантами досталось по наследству ее младшему сыну Гарри.

Кольцо Дианы / Фото: Associated Press

Возможно, если бы он женился первым, это кольцо мы бы видели сейчас на его супруге. Но так как первым женился старший сын Дианы Уильям, он попросил у брата кольцо взамен на часы от Cartier и братья поменялись. Так украшение оказалось на пальце супруги принца Уильяма – герцогини Кембриджской Кэтрин. Кейт кольцо не выбирала, ей просто досталась уже семейная реликвия. Однако кольцо было немного изменено.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям в день своей помолвки в 2010 году / Фото: Getty Images

Не только Диана отдала предпочтение кольцу с цветным камнем. На пальце кузины принцев Уильяма и Гарри – принцессы Евгении Йоркской, тоже красуется кольцо с сапфиром, но не классическим синим, а сапфиром падпараджа. Камень имеет розовый оттенок, а его название падпараджа в переводе с сингальского означает "цвет лотоса", и раньше такие камни причисляли к рубинам, ведь по своему цвету падпараджа больше похожи на рубины, нежели на сапфиры.

Помолвка принцессы Евгении с Джеком Бруксбэнком / Фото: Getty Images

Когда Джек Бруксбэнк решил сделать Евгении предложение, он выбрал именно этот камень, так как он показался ему таким же необыкновенным и разным при различном освещении, как и его будущая невеста.

Помолвка принцессы Евгении с Джеком Бруксбэнком / Фото: Getty Images

Принцесса, конечно, была в восторге, ведь это кольцо ей напоминало помолвочное кольцо ее матери Сары Фергюсон. Хотя у нее в кольце был рубин и бриллиантовая россыпь.

Кольцо Сары Йоркской / Фото: Getty Images

Брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон тоже выбрал для помолвки с француженкой Ализе Тевене кольцо с сапфиром, причем весьма увесистым. Видимо, в выборе помолвочного украшения Джеймс руководствовался тем, что этот камень носит его старшая сестра Кейт, а может быть это просто совпадение. В любом случае кольцо очень красивое, и Ализе носит его с большим удовольствием.

Джеймс Миддлтон и Ализе Тевене / Фото: Instagram Джеймса Миддлтона

Вторая супруга Его Королевского Высочества принца Иоахима (младшего сына королевы Маргрете II) Мари, принцесса Датская, графиня Монпеза получила в честь помолвки кольцо под цвет флага Франции.

Принцесса Мари / Фото: Getty Images

Все дело в том, что Мари - француженка. Поэтому при выборе украшения принц Иоахим руководствовался именно этим и подобрал золотое кольцо с бриллиантом, сапфиром и рубином – цвета французского флага.

Принцесса Мари / Фото: Getty Images

Бельгийской королеве Матильде посчастливилось стать обладательницей двух помолвочных колец.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Первое было с овальным рубином и бриллиантами по всему основанию кольца от местного ювелирного Дома Wolfers, а второе было с сапфиром.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Именно с ним чаще всего сегодня королева Матильда выходит в свет. Какое из них было подарено, как помолвочное, история умалчивает.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

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