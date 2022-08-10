Носила не только принцесса Диана: королевские кольца с сапфирами

На днях мы вспоминали, что герцогиня Кейт изменила помолвочное кольцо, которое ей преподнес принц Уильям. А кольцо это ранее принадлежало его маме Диане. Рассказываем и о других кольцах с сапфирами, которые носят или носили королевские невесты.
Мы помним, что Диана Спенсер выбрала в честь помолвки себе кольцо с большим сапфиром. Историю этого кольца мы уже рассказывали. В день помолвки Диане предоставили на выбор несколько колец с разными камнями, большинство из них были семейными реликвиями. Но мисс Спенсер избегала тех, что принадлежали предкам семьи, и указала на кольцо с сапфиром.
Это украшение было из каталога лондонских ювелиров Garrard & Co, и его мог купить кто угодно. Но принцесса выбрала его. На вопрос королевы Елизаветы II, почему же Диана выбрала именно это кольцо, она ответила так: "Он напоминает мне кольцо моей матери, а также подходит под цвет моих глаз". После смерти Дианы кольцо из 18-каратного белого золота, украшенное овальным цейлонским сапфиром 12 карат, обрамленным четырнадцатью бриллиантами досталось по наследству ее младшему сыну Гарри.
Возможно, если бы он женился первым, это кольцо мы бы видели сейчас на его супруге. Но так как первым женился старший сын Дианы Уильям, он попросил у брата кольцо взамен на часы от Cartier и братья поменялись. Так украшение оказалось на пальце супруги принца Уильяма – герцогини Кембриджской Кэтрин. Кейт кольцо не выбирала, ей просто досталась уже семейная реликвия. Однако кольцо было немного изменено.
Не только Диана отдала предпочтение кольцу с цветным камнем. На пальце кузины принцев Уильяма и Гарри – принцессы Евгении Йоркской, тоже красуется кольцо с сапфиром, но не классическим синим, а сапфиром падпараджа. Камень имеет розовый оттенок, а его название падпараджа в переводе с сингальского означает "цвет лотоса", и раньше такие камни причисляли к рубинам, ведь по своему цвету падпараджа больше похожи на рубины, нежели на сапфиры.
Когда Джек Бруксбэнк решил сделать Евгении предложение, он выбрал именно этот камень, так как он показался ему таким же необыкновенным и разным при различном освещении, как и его будущая невеста.
Принцесса, конечно, была в восторге, ведь это кольцо ей напоминало помолвочное кольцо ее матери Сары Фергюсон. Хотя у нее в кольце был рубин и бриллиантовая россыпь.
Брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон тоже выбрал для помолвки с француженкой Ализе Тевене кольцо с сапфиром, причем весьма увесистым. Видимо, в выборе помолвочного украшения Джеймс руководствовался тем, что этот камень носит его старшая сестра Кейт, а может быть это просто совпадение. В любом случае кольцо очень красивое, и Ализе носит его с большим удовольствием.
Вторая супруга Его Королевского Высочества принца Иоахима (младшего сына королевы Маргрете II) Мари, принцесса Датская, графиня Монпеза получила в честь помолвки кольцо под цвет флага Франции.
Все дело в том, что Мари - француженка. Поэтому при выборе украшения принц Иоахим руководствовался именно этим и подобрал золотое кольцо с бриллиантом, сапфиром и рубином – цвета французского флага.
Бельгийской королеве Матильде посчастливилось стать обладательницей двух помолвочных колец.
Первое было с овальным рубином и бриллиантами по всему основанию кольца от местного ювелирного Дома Wolfers, а второе было с сапфиром.
Именно с ним чаще всего сегодня королева Матильда выходит в свет. Какое из них было подарено, как помолвочное, история умалчивает.
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