Носит ирокез и сделал много татуировок: как сейчас выглядит главный герой фильма "Бесконечная история"

Рассказывал он о невероятном приключении, в которое погружается маленький мальчик, читая сказку. В ней рассказывалось о воображаемой стране Фантазии, всем жителям которой грозит уничтожение. Повелительница Фантазии оказывается смертельно больной. На поиски лекарства для нее и спасения страны отправляется герой по имени Атрейю.

Сыграл этот персонаж американский актер Ноа Хэтэуэй.

После выхода этого фильма Ноа стал особенно популярным в качестве кумира подростков в Европе. Также как стало известно, он сам исполнял трюки, что привело к нескольким случаям, когда он едва не получил травмы на съемках. Но такие старания принесли свой результат - он получил свою номинацию на премию Young Artist Awards и выиграл награду как лучший молодой актер на 12-й ежегодной премии Saturn Awards.

Фильм "Бесконечная история" / фото: скриншот с видео

Фильм "Бесконечная история" / фото: скриншот с видео

Но больше прорывных ролей в его карьере не было, поэтому Ноа пробовал себя кроме актерства и в других профессиях, в частности работал татуировщиком. Хэтэуэй как-то признался, что благодаря этой работе он сам мог убедиться в популярности фильма, поскольку клиенты регулярно просили сделать татуировки с изображением амулета, который носил его персонаж в фильме.

Фильм "Бесконечная история" / фото: скриншот с видео

Сейчас в кино он практически не снимается, но судя по его соцсетям, увлекается спортом, мотоциклами и оружием. Также актер, которому сейчас 53 года, очень изменился - носит ирокез и красит волосы в светлый цвет. Также у него на теле есть множество татуировок.

Ноа Хэтэуэй / фото: instagram.com/noahhathaway1371

Ноа Хэтэуэй / фото: instagram.com/noahhathaway1371

Ноа Хэтэуэй / фото: instagram.com/noahhathaway1371

Ноа Хэтэуэй / фото: instagram.com/noahhathaway1371

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