Новая философия певицы Лиззо: почему набранные килограммы сделали её более уверенной в себе

Лиззо / © Associated Press

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В мире, где звезд по-прежнему оценивают по цифрам на весах, Лиззо продолжает говорить о том, что на самом деле важны самочувствие, здоровье и право чувствовать себя привлекательной в любом теле, об этом говорится в материале издания Women’s Health.

Еще летом 2025 года она откровенно рассказывала об изменениях своей физической формы, работе с тренером и наборе силы. Тогда Лиззо подчеркнула, что даже если после похудения вес снова увеличится, это не повод для стыда или самокритики.

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И вот теперь её фигура действительно изменилась. По словам артистки, за последний год она набрала около 9 кг. Но вместо того, чтобы воспринимать это как неудачу, Лиззо рассказывает о своём опыте с неожиданной лёгкостью.

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«Набрать вес за последний год стало для меня невероятным опытом. Я чувствую себя более сексуальной» — призналась певица. Эта фраза — гораздо больше, чем очередной заголовок о трансформации знаменитости. Она напоминает, что наше тело не обязано оставаться неизменным, чтобы мы могли любить его, наслаждаться жизнью и чувствовать собственную привлекательность.

Больше заботы о себе

Лиззо / © Associated Press

Раньше тренировки Лиззо были сосредоточены на интенсивных силовых нагрузках. Однако после небольшой травмы певице пришлось пересмотреть привычную программу и дать организму время на восстановление.

«Я восстанавливаюсь, поэтому из-за травмы уже не могу тренироваться в зале так интенсивно, как в прошлом году», — рассказала она. Теперь артистка два раза в неделю занимается с физиотерапевтом. Вместо привычных тяжелых весов — функциональные упражнения, эспандеры и легкие гантели. В программе есть приседания, жим от груди, боковые шаги с эспандером, а также поочередное вытягивание противоположных руки и ноги и поочередное опускание противоположных руки и ноги в положении лежа на спине, которые помогают развивать стабильность туловища и укреплять мышцы.

Не менее важной частью её повседневной жизни остаются и занятия вне спортзала. Лиззо ежедневно занимается йогой и медитацией и называет их важной частью своей жизни.

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К своему обычному режиму она также добавила растяжку, плавание и ходьбу — виды активности, которые позволяют оставаться подвижными, но не перенапрягаться при возвращении к интенсивным нагрузкам.

В то же время певица не скрывает, что ей нелегко сбавить темп. Она привыкла выкладываться на полную, однако сейчас учится быть терпеливой по отношению к себе.«Я настроена решительно. Даже с травмой, которая могла бы выбить меня из строя, я думаю, что всё равно буду продолжать работать. Я стану сильнее», — говорит Лиззо. Её следующая цель — вернуться к интенсивным силовым тренировкам.

Следующая цель — забег на 5 км

Лиззо / © Associated Press

Кроме того, Лиззо не собирается ограничиваться только тренажерным залом. Теперь у неё есть ещё одна амбициозная цель — пробежать 5 км. Певица заинтересовалась бегом, который в последнее время стал популярным способом поддерживать физическую активность. Однако пока из-за травмы ей не разрешили вернуться к беговым тренировкам.

Один из вариантов, который рассматривает артистка, — чередовать бег с ходьбой. Однако спешить она не хочет: сейчас важнее полностью восстановиться, чем что-либо доказывать себе или другим.

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«Впереди у меня важный год, поэтому я должна быть в наилучшей форме с точки зрения здоровья», — пояснила Лиззо. Сейчас она ходит на прогулки как минимум три раза в неделю и готовится к предстоящему забегу. Дистанцию около 5 км певица регулярно преодолевает во время прогулок как дома, так и в путешествиях.

Этот подход хорошо вписывается в её новую философию тренировок: последовательно двигаться, учитывать потребности тела и не превращать физическую активность в наказание за собственную внешность.

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