О чем все говорили в 2025 году: громкие, смешные и резонансные события мира

О чем все говорили в 2025 году

Деми Мур не получила «Оскар»

Несмотря на свою многолетнюю карьеру актрисой, Деми Мур получила номинацию на престижную кинопремию «Оскар» впервые, однако награда ей не досталась. Звезда действительно расстроилась, а украинцы были возмущены, что в категории «Лучшая женская роль» победила Майки Мэдисон, которая сыграла в фильме о российских олигархах.

Деми Мур / © Associated Press

Свадьба Безоса

61-летний американский миллиардер Джефф Безос и его возлюбленная 55-летняя Лорен Санчес поженились в Венеции. Мероприятие пары стало самой обсуждаемой свадьбой года и собрало под одной крышей около 200 знаменитостей и других богатых друзей пары. Лорен пошла к алтарю в платье от Dolce & Gabbana.

Джефф Безос и Лорен Санчес

Голые плечи Мелании Трамп

Для банкета в Виндзорском замке в Лондоне первая леди Америки выбрала яркое желтое платье от Carolina Herrera с открытыми плечами. Наряд вызвал настоящий резонанс в обществе, ведь обсуждение этого наряда не завершались неделями из-за обнаженных плеч женщины — многие задавались вопросом нарушила ли Мелания дрескод вечера.

Дональд и Мелания Трампы / © Associated Press

Развод Николь Кидман

Настоящим шоком стало то, что кантри-певец Кит Урбан подал на развод со своей женой Николь Кидман после 19 лет брака. Николь Кидман указала в документах на развод причину — «непримиримые разногласия». Однако издание TMZ имеет другую информацию от инсайдеров — поговаривают, что у музыканта появилась молодая любовница.

Кит Урбан и Николь Кидман / © Associated Press

Меган Маркл на показе в Париже

Супруга принца Гарри решила поддержать модельера Пьерпаоло Пиччоли на его дебютной для Balenciaga Неделе моды в Париже. Герцогиня Сассекская вышла на публику в элегантном белом костюме свободного фасона и стала главной сенсацией вечера.

Меган Маркл / © Getty Images

Смерть Джорджио Армани

Мир моды навсегда потерял легендарного и талантливого художника — модельер Джорджио Армани ушел из жизни 4 сентября в возрасте 91 года. Звезды со всего мира вспоминали образы, которые он для них создал, а также неоднократно отдавали дань уважения, ведь выходили в свет после смерти модельера в его дизайнах.

Джорджио Армани / © Associated Press

Новая прическа Памелы Андерсон

Актриса снова смогла всех удивить в этом году, ведь впервые за много лет изменила прическу. Спешу Памела подстригла свои длинные волосы в каре с челкой, а затем решила сделать каскад.

Памела Андерсон / © Associated Press

Новый цвет волос принцессы Кейт

Также не могли поклонники королевской семьи не обратить внимания на изменения во внешности принцессы Уэльской. После отпуска Кейт появилась на публике с более светлым цветом волос, также в Сети активно начали обсуждать, что она носит парики, ведь изменилась и густота ее волос. Однако единственное что ответила не это принцесса — ее волосы просто выгорели на солнце.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Анна Винтур покинула Vogue

Анна Винтур — одна из самых известных фигур мира моды — уходит с поста главного редактора американского журнала Vogue. Об этом сообщил издательский дом Condé Nast. Она занимала эту должность 37 лет. Анну заменила Глоя Маль, которая теперь возглавляет американское издание, но продолжает подчиняться Винтур.

Анна Винтур и Глоя Маль / © Associated Press

Костюм Зеленского

В Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали за то, что в Овальный кабинет, на встречу с Дональдом Трампом, он пришел не в деловом костюме.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп и Дональд Трамп / © Associated Press

Полет женского экипажа в космос на Blue Origin

Перед свадьбой с Безосом Лорен Санчес и еще пять женщин, среди которых была и певица Кэти Перри, полетели в космос. В космос женский экипаж вывела ракета New Shepard компании Blue Origin, которая принадлежит Джеффу Безосу. Женщины провели в космосе всего 11 минут, но их подготовка, полет и приземление породили множество шуток.

Женский экипаж Blue Origin

Пощечина Макрону

Президент Франции женат на Брижит Макрон уже много лет и пара делает вид, что они примерные супруги. Однако идиллию разрушили кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой — первая леди сделала странный жест, который напоминал пощечину. Инцидент вызвал бурную реакцию в Сети.

Рианна родила девочку

Певица в этом году стала мамой в третий раз и родила долгожданную девочку. Новость умилила многих поклонников звезды, а сама Рири опубликовала трогательное фото с крохой. Также у женщины есть два сына.

Рианна с дочерью / © instagram.com/badgalriri

Продажа двух сумок Birkin

На двух разных аукционах в этом году продали две сумки Birkin, которые принадлежали легендарной французской актрисе. Первую сумку — модель которая стала прототипом для всех будущих сумок бренда — продали за 7 миллионов евро, а вторую, которая называется «Путешественница», продали за 2,45 миллиона евро.

Сумка Биркин / © Associated Press

Донателла Версаче ушла с должности

В этом году итальянский Модный Дом Prada объявил о приобретении своего конкурента — бренд Versace — за $1,375 миллиарда. Целью сделки является усиление позиций Италии в глобальной индустрии роскоши, однако после ее подписания легендарная Донателла Версаче ушла с поста креативного директора бренда.

Донателла Версаче / © Associated Press

Завершение эры Кэрри Брэдшоу

Сериал «И просто так…» в котором играла Сара Джессика Паркер официально закрыли после третьего сезона. Шоу было продолжением известного сериала 90-х «Секс и город», однако многим поклонникам оригинального шоу спин-офф не понравился. Так эра Кэрри Брэдшоу завершилась навсегда.

Сара Джессика Паркер / © Getty Images

Шляпки Мелании Трамп

В этом году первая леди США также удивляла тем, что выбирала для важных мероприятий головные уборы. Однако ее шляпки каждый раз становились мемами в Сети. Впервые в шляпке она пришла на инаугурацию своего мужа, а затем на мероприятие в Великобритании.

Королева Камилла и Мелания Трамп / © Associated Press

Продолжение сериала «Дьявол носит Prada»

Съемки второй части культового фильма нулевых «Дьявол носит Prada» проходили в Нью-Йорке и активно обсуждались в соцсетях. Картина выйдет в 2026 году, то есть через 20 лет после премьеры первой части, а к своим ролям вернутся Энн Хэтэуэй, Мерил Стрип, Эмили Блант, Стэнли Туччи.

© Getty Images

Предательство на концерте Coldplay

Гендиректор крупной IT-компании Astronomer Энди Байрон оказался в центре скандала после того, как сходил на концерт группы Coldplay с любовницей Кристин Кабот — директором по персоналу его компании. Камера, которая снимала зрителей, показала Байрона крупным планом с женщиной и они обнимались.

Скандальная реклама с Сидни Суини

Актрису Сидни Суини раскритиковали за сексуализацию в рекламе джинсов American Eagle, а также обвинили в нацизме. Дело в том, что рекламная кампания базировалась на игре слов «great jeans/great genes» — то есть «замечательные джинсы/прекрасные гены». На английском языке слова звучат похоже, что и стало источником неоднозначного толкования. Суини начали активно критиковать.

«Мисс Вселенная-2025»

Конкурс красоты, который в этом году проводили в Таиланде, стал одним из самых скандальных в истории, ведь после его завершения некоторые участницы обвинили организацию в нечестности и отказались от титулов. Также досталось и победительнице конкурса, ведь многие считали, что корону она получила из-за партнерских связей своего отца и директора конкурса красоты.

Участницы «Мисс Вселенная» / © Associated Press

Свадьба Селены Гомес

Американская певица и актриса Селена Гомес официально стала женой музыкального продюсера и композитора Бенни Бланко. Свадебная церемония состоялась в Санта-Барбаре, а на мероприятии было около 170 гостей: семья, близкие друзья и звездные коллеги. Мир активно обсуждал образы звезды, ведь за день она сменила несколько платьев.

Селена Гомес

Помолвка Тейлор Свифт

Одна из самых популярных и известных певиц в мире впервые обручилась в этом году. Тейлор Свифт объявила о своей помолвке с американским футболистом Трэвисом Келси опубликовав невероятные фотографии в соцсетях и показала кольцо. И эта новость вызвала неистовство в Интернете.

Тейлор Свифт и Трэвис Кэлси

Помолвка Джорджины Родригес

Также после девяти лет совместной жизни и рождения детей наконец-то Криштиану Роналду наконец-то одел бриллиант на руку Джорджины. Футболист подарил возлюбленной огромный бриллиант.

Обручальное кольцо Джорджины Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Брижит Макрон обвинили в сокрытии пола

В этом году стала очень популярной конспирологическая теория о том, что первая леди Франции на самом деле трансгендерная женщина, то есть изначально она была мужчиной, который сменил пол. Различные лица неоднократно утверждали, что на самом деле никакой Брижит Макрон не существует, а под ее именем якобы скрывается — Жан-Мишель Тронье. В этом году первая леди подала в суд за этот интернет буллинг.

Брижит Макрон / © Associated Press

Брэд Питт вышел в свет с девушкой

Актер Брэд Питт появился на мировой премьере фильма «Формула-1», в котором сыграл главную роль, со своей девушкой Инес де Рамон. Это был первый совместный выход пары на фотоколл, хотя вместе они с 2022 года.

Брэд Питт и Инес де Рамон / © Associated Press

Новый Папа Римский

Новым Папой Римским в этом году стал Лев XIV, который ранее назывался кардиналом Робертом Фрэнсисом Превостом. Он заменил предшественника Папу Франциска.

Папа Лев XIV / © Associated Press

Раскол в семье Бекхэмов

В семье Бекхэмов произошел настоящий раскол, который начался с конфликта между Викторией и женой ее старшего сына Николой Пельтц. Сейчас ситуация обострилась до того, что сын пары Бруклин заблокировал родителей в соцсетях, пропустил их важные семейные праздники и такое важное событие как посвящение его отца в рыцари.

Дэвид и Виктория Бекхэмы / © Associated Press

Ограбление Лувра

19 октября произошло ограбление века — из парижского Лувра — самого известного и посещаемого музея в мире — были украдены бесценные драгоценности французской короны времен Наполеона III, выставлявшиеся в Галерее Аполлона.

Украденная тиара из Лувра

Фотосессия для Vanity Fair

Американское издание Vanity Fair опубликовало серию портретов ключевых представителей второй администрации президента США Дональда Трампа. Снимки сразу стали предметом обсуждения в Сети, из-за необычного стиля фотографа Кристофера Андерсона — он использовал крупные планы с максимальной детализацией лиц, поставил героев фотосессии в странные места, например, возле выключателей света. Особенно много реакций вызвали портреты пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.