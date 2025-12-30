- Дата публикации
О чем все говорили в 2025 году: громкие, смешные и резонансные события мира
2025 год был наполнен испытаний, громких скандалов, неудачных нарядов и трагедий. Поскольку он завершается, предлагаем вспомнить, что в Украине и мире обсуждали на протяжении всех этих бурных 12 месяцев.
Деми Мур не получила «Оскар»
Несмотря на свою многолетнюю карьеру актрисой, Деми Мур получила номинацию на престижную кинопремию «Оскар» впервые, однако награда ей не досталась. Звезда действительно расстроилась, а украинцы были возмущены, что в категории «Лучшая женская роль» победила Майки Мэдисон, которая сыграла в фильме о российских олигархах.
Свадьба Безоса
61-летний американский миллиардер Джефф Безос и его возлюбленная 55-летняя Лорен Санчес поженились в Венеции. Мероприятие пары стало самой обсуждаемой свадьбой года и собрало под одной крышей около 200 знаменитостей и других богатых друзей пары. Лорен пошла к алтарю в платье от Dolce & Gabbana.
Голые плечи Мелании Трамп
Для банкета в Виндзорском замке в Лондоне первая леди Америки выбрала яркое желтое платье от Carolina Herrera с открытыми плечами. Наряд вызвал настоящий резонанс в обществе, ведь обсуждение этого наряда не завершались неделями из-за обнаженных плеч женщины — многие задавались вопросом нарушила ли Мелания дрескод вечера.
Развод Николь Кидман
Настоящим шоком стало то, что кантри-певец Кит Урбан подал на развод со своей женой Николь Кидман после 19 лет брака. Николь Кидман указала в документах на развод причину — «непримиримые разногласия». Однако издание TMZ имеет другую информацию от инсайдеров — поговаривают, что у музыканта появилась молодая любовница.
Меган Маркл на показе в Париже
Супруга принца Гарри решила поддержать модельера Пьерпаоло Пиччоли на его дебютной для Balenciaga Неделе моды в Париже. Герцогиня Сассекская вышла на публику в элегантном белом костюме свободного фасона и стала главной сенсацией вечера.
Смерть Джорджио Армани
Мир моды навсегда потерял легендарного и талантливого художника — модельер Джорджио Армани ушел из жизни 4 сентября в возрасте 91 года. Звезды со всего мира вспоминали образы, которые он для них создал, а также неоднократно отдавали дань уважения, ведь выходили в свет после смерти модельера в его дизайнах.
Новая прическа Памелы Андерсон
Актриса снова смогла всех удивить в этом году, ведь впервые за много лет изменила прическу. Спешу Памела подстригла свои длинные волосы в каре с челкой, а затем решила сделать каскад.
Новый цвет волос принцессы Кейт
Также не могли поклонники королевской семьи не обратить внимания на изменения во внешности принцессы Уэльской. После отпуска Кейт появилась на публике с более светлым цветом волос, также в Сети активно начали обсуждать, что она носит парики, ведь изменилась и густота ее волос. Однако единственное что ответила не это принцесса — ее волосы просто выгорели на солнце.
Анна Винтур покинула Vogue
Анна Винтур — одна из самых известных фигур мира моды — уходит с поста главного редактора американского журнала Vogue. Об этом сообщил издательский дом Condé Nast. Она занимала эту должность 37 лет. Анну заменила Глоя Маль, которая теперь возглавляет американское издание, но продолжает подчиняться Винтур.
Костюм Зеленского
В Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского раскритиковали за то, что в Овальный кабинет, на встречу с Дональдом Трампом, он пришел не в деловом костюме.
Полет женского экипажа в космос на Blue Origin
Перед свадьбой с Безосом Лорен Санчес и еще пять женщин, среди которых была и певица Кэти Перри, полетели в космос. В космос женский экипаж вывела ракета New Shepard компании Blue Origin, которая принадлежит Джеффу Безосу. Женщины провели в космосе всего 11 минут, но их подготовка, полет и приземление породили множество шуток.
Пощечина Макрону
Президент Франции женат на Брижит Макрон уже много лет и пара делает вид, что они примерные супруги. Однако идиллию разрушили кадры прибытия Эммануэля и Брижит Макрон в Ханой — первая леди сделала странный жест, который напоминал пощечину. Инцидент вызвал бурную реакцию в Сети.
Рианна родила девочку
Певица в этом году стала мамой в третий раз и родила долгожданную девочку. Новость умилила многих поклонников звезды, а сама Рири опубликовала трогательное фото с крохой. Также у женщины есть два сына.
Продажа двух сумок Birkin
На двух разных аукционах в этом году продали две сумки Birkin, которые принадлежали легендарной французской актрисе. Первую сумку — модель которая стала прототипом для всех будущих сумок бренда — продали за 7 миллионов евро, а вторую, которая называется «Путешественница», продали за 2,45 миллиона евро.
Донателла Версаче ушла с должности
В этом году итальянский Модный Дом Prada объявил о приобретении своего конкурента — бренд Versace — за $1,375 миллиарда. Целью сделки является усиление позиций Италии в глобальной индустрии роскоши, однако после ее подписания легендарная Донателла Версаче ушла с поста креативного директора бренда.
Завершение эры Кэрри Брэдшоу
Сериал «И просто так…» в котором играла Сара Джессика Паркер официально закрыли после третьего сезона. Шоу было продолжением известного сериала 90-х «Секс и город», однако многим поклонникам оригинального шоу спин-офф не понравился. Так эра Кэрри Брэдшоу завершилась навсегда.
Шляпки Мелании Трамп
В этом году первая леди США также удивляла тем, что выбирала для важных мероприятий головные уборы. Однако ее шляпки каждый раз становились мемами в Сети. Впервые в шляпке она пришла на инаугурацию своего мужа, а затем на мероприятие в Великобритании.
Продолжение сериала «Дьявол носит Prada»
Съемки второй части культового фильма нулевых «Дьявол носит Prada» проходили в Нью-Йорке и активно обсуждались в соцсетях. Картина выйдет в 2026 году, то есть через 20 лет после премьеры первой части, а к своим ролям вернутся Энн Хэтэуэй, Мерил Стрип, Эмили Блант, Стэнли Туччи.
Предательство на концерте Coldplay
Гендиректор крупной IT-компании Astronomer Энди Байрон оказался в центре скандала после того, как сходил на концерт группы Coldplay с любовницей Кристин Кабот — директором по персоналу его компании. Камера, которая снимала зрителей, показала Байрона крупным планом с женщиной и они обнимались.
Скандальная реклама с Сидни Суини
Актрису Сидни Суини раскритиковали за сексуализацию в рекламе джинсов American Eagle, а также обвинили в нацизме. Дело в том, что рекламная кампания базировалась на игре слов «great jeans/great genes» — то есть «замечательные джинсы/прекрасные гены». На английском языке слова звучат похоже, что и стало источником неоднозначного толкования. Суини начали активно критиковать.
«Мисс Вселенная-2025»
Конкурс красоты, который в этом году проводили в Таиланде, стал одним из самых скандальных в истории, ведь после его завершения некоторые участницы обвинили организацию в нечестности и отказались от титулов. Также досталось и победительнице конкурса, ведь многие считали, что корону она получила из-за партнерских связей своего отца и директора конкурса красоты.
Свадьба Селены Гомес
Американская певица и актриса Селена Гомес официально стала женой музыкального продюсера и композитора Бенни Бланко. Свадебная церемония состоялась в Санта-Барбаре, а на мероприятии было около 170 гостей: семья, близкие друзья и звездные коллеги. Мир активно обсуждал образы звезды, ведь за день она сменила несколько платьев.
Помолвка Тейлор Свифт
Одна из самых популярных и известных певиц в мире впервые обручилась в этом году. Тейлор Свифт объявила о своей помолвке с американским футболистом Трэвисом Келси опубликовав невероятные фотографии в соцсетях и показала кольцо. И эта новость вызвала неистовство в Интернете.
Помолвка Джорджины Родригес
Также после девяти лет совместной жизни и рождения детей наконец-то Криштиану Роналду наконец-то одел бриллиант на руку Джорджины. Футболист подарил возлюбленной огромный бриллиант.
Брижит Макрон обвинили в сокрытии пола
В этом году стала очень популярной конспирологическая теория о том, что первая леди Франции на самом деле трансгендерная женщина, то есть изначально она была мужчиной, который сменил пол. Различные лица неоднократно утверждали, что на самом деле никакой Брижит Макрон не существует, а под ее именем якобы скрывается — Жан-Мишель Тронье. В этом году первая леди подала в суд за этот интернет буллинг.
Брэд Питт вышел в свет с девушкой
Актер Брэд Питт появился на мировой премьере фильма «Формула-1», в котором сыграл главную роль, со своей девушкой Инес де Рамон. Это был первый совместный выход пары на фотоколл, хотя вместе они с 2022 года.
Новый Папа Римский
Новым Папой Римским в этом году стал Лев XIV, который ранее назывался кардиналом Робертом Фрэнсисом Превостом. Он заменил предшественника Папу Франциска.
Раскол в семье Бекхэмов
В семье Бекхэмов произошел настоящий раскол, который начался с конфликта между Викторией и женой ее старшего сына Николой Пельтц. Сейчас ситуация обострилась до того, что сын пары Бруклин заблокировал родителей в соцсетях, пропустил их важные семейные праздники и такое важное событие как посвящение его отца в рыцари.
Ограбление Лувра
19 октября произошло ограбление века — из парижского Лувра — самого известного и посещаемого музея в мире — были украдены бесценные драгоценности французской короны времен Наполеона III, выставлявшиеся в Галерее Аполлона.
Фотосессия для Vanity Fair
Американское издание Vanity Fair опубликовало серию портретов ключевых представителей второй администрации президента США Дональда Трампа. Снимки сразу стали предметом обсуждения в Сети, из-за необычного стиля фотографа Кристофера Андерсона — он использовал крупные планы с максимальной детализацией лиц, поставил героев фотосессии в странные места, например, возле выключателей света. Особенно много реакций вызвали портреты пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.