О ней мало кто знает: как выглядела и кем была первая жена Маколея Калкина

Сейчас звезда культового семейного фильма "Один дома" Маколей Калкин счастлив в отношениях с актрисой Брендой Сонг, с которой познакомился на съемках "Мальчишник в Таиланде". У пары родилось уже два ребенка.

Однако до того как встретить Бренду, Калкин встречался также с актрисой Милой Кунис, а ще ранее даже был женат. Будучи совсем юным он познакомился с актрисой Рэйчел Майнер в детской профессиональной нью-йоркской школе, где они оба учились. На момент свадьбы обоим было по семнадцать лет.

Маколей Калкин и Рэйчел Майнер / Фото: Getty Images

Этот брак продлился не более двух лет и в 2000 году они разошлись, а в 2002 году окончательно развелись. Воспоминания о том, что они были вместе остались только на архивных фотографиях, когда актеры посещали вместе мероприятия и красные дорожки.

Маколей Калкин и Рэйчел Майнер / Фото: Getty Images

Маколей Калкин и Рэйчел Майнер / Фото: Getty Images

Рэйчел, в отличии от своего бывшего мужа, не стала столь знаменитой, хотя за многолетнюю актерскую карьеру сыграла в очень многих фильмах и сериалах. В 2013 она завершила свою карьеру из-за болезни - рассеянного склероза. Актриса не запоминала реплики героев и ей было тяжело передвигаться. Сейчас она пользуется инвалидной коляской. Что касается работы, то Рэйчел связала свою жизни с благотворительностью и работает исполнительным директором некоммерческой организации Random Acts. В Instagram бывшая актриса иногда публикует фотографии в инвалидной коляске, своих домашних питомцев или вдохновляющие цитаты.

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