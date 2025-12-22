О них говорили публично: королевские и не только потери 2025 года

Потери 2025 года

Герцогиня Кентская Кэтрин

Герцогиня Кентская Кэтрин / © Getty Images

Глубокой утратой для британской королевской семьи стала смерть 92-летней герцогини Кентской, супруги герцога Кентского Эдварда. Она умерла 4 сентября в Кенсингтонском дворце в окружении своей семьи, а ее похороны состоялись в Вестминстерском соборе.

Это были первые католические похороны члена королевской семьи в современной истории Великобритании. Ее Королевское Высочество была похоронена в Королевской усыпальнице во Фрогморе, в Виндзоре, где покоятся останки многих членов королевской семьи.

Дама Джилли Купер

Королева Камилла и дама Джилли Купер / © Getty Images

В этом году ушла из жизни одна из приятельниц королевы Камиллы — дама Джилли Купер. Ей было 88 лет. Всеми любимая писательница дружила с королевой, они часто пересекались на публичных мероприятиях. К тому же, Камилла является большой поклонницей книг Купер. Писательница даже создала одного из своих персонажей по образу бывшего мужа Камиллы, Эндрю Паркера-Боулза. Именно он вдохновил ее на создание образа ловеласа Руперта Кэмпбелла-Блэка в ее популярном романе «Соперники», по которому впоследствии был снят сериал Disney. В декабре королева Камилла посетила съемки сериала в память о Джилли Купер.

Королева Таиланда Сирикит

Королева Таиланда Сирикит / © Associated Press

В октябре 2025 года умерла королева Таиланда Сирикит, ей было 93 года. Вдова короля Пхумипона Адульядета (Рамы IX) последнюю неделю жизни страдала сепсисом (заражением крови). Несмотря на то, что медицинская группа оказывала королеве-матери лечение всеми возможными способами, состояние постепенно ухудшалось. 24 октября она мирно скончалась в больнице Чулалонгкорн, принадлежащей Тайскому обществу Красного Креста. В Королевстве объявили годовой траур.

Санджай Капур, близкий друг принца Уильяма

Санджай Капур / © Getty Images

Индийский миллиардер и председатель мирового гиганта автозапчастей Sona Comstar, проглотил пчелу во время игры в поло 12 июня 2025 года. Мужчина потерял сознание во время игры, которая проходила в Англии, и вскоре скончался. Ему было 53 года. За несколько часов до смерти мужчина отдал дань памяти тем, кто погиб в авиакатастрофе Air India.

Вирджиния Джуффре, жертва экс-принца Эндрю

Вирджиния Джуффре / © Associated Press

Женщина, обвинившая бывшего британского принца Эндрю и Джеффри Эпштейна в сексуальной эксплуатации, наложила на себя руки в возрасте 41 год. Она была одной из самых известных жертв Джеффри Эпштейна, много лет боролась в суде с сыном королевы Елизаветы II, которого обвиняла в сексуальном насилии, и получила от него огромную финансовую компенсацию в 2022 году.

За некоторое время до своего самоубийства Вирджиния опубликовала в Instagram пост, в котором открыто заявила, что жить ей осталось недолго.

А вскоре ее семья сообщила, что Джуффре ушла из жизни в пригороде Перта Ниргабби, на своей ферме, где жила несколько лет. «Она покончила жизнь самоубийством, будучи всю жизнь жертвой сексуального насилия и секс-торговли».

«Вирджиния была яростным воином в борьбе с сексуальным насилием и секс-торговлей. Она была светом, который поднял многих выживших», — говорится в заявлении. «В конце концов, бремя насилия оказалось настолько тяжелым, что для Вирджинии стало невыносимым выдерживать его», — сказали члены ее семьи в заявлении после смерти Джуффре.