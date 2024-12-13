Об этом говорили все: самые громкие королевские скандалы 2024 года

Уходящий год не был богат на скандальные истории в монарших семьях, но кое-то все же обсуждалось широкой публикой.

Проблемный сын норвежской кронпринцессы

В этом году много проблем принес своей семьей первый сын норвежской кронпринцессы Метте-Марит – Мариус Хойби. 27-летний парень загремел за решетку летом и обвинялся его 20-летней девушкой Ребеккой Хелберг в насилии в результате алкогольного опьянения.

Мариус Хойби и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Вскоре после того, как об этом написала норвежская пресса, еще несколько бывших девушек Хойби заявили публично, что подвергались разного рода психологическому насилию со стороны парня. Спустя непродолжительный период судебных разбирательств Мариус был освобожден. Позже сообщалось, что Хойби выселили из королевского дворца после инцидента, когда его друзья ограбили королевское поместье. А совсем недавно сын кронпринцессы снова был обвинен теперь уже в изнасиловании лица, которое пребывало без сознания.

Кронпринц Хокон и Мариус Хойби / Фото: Getty Images

Об инциденте высказался публично и отчим Хойби – кронпринц Хокон, заявив: "Мариусу предъявлено серьезное обвинение. Сегодня, конечно, мы думаем обо всех пострадавших. Полиции также должно быть позволено выполнять свою работу, и судебным органам должно быть позволено выполнять свою работу. Я уверен, что они сделают это как следует. Также верно, что это в большой степени касается всех нас, кто находится вокруг".

Пиппа Миддлтон и скандал в деревне

Сестра принцессы Уэльской Кейт – Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюз – подверглись критике местных жителей деревни в Западном Беркшире, в которой они живут. Пару обвинили в том, что они перекрыли доступ к любимой пешеходной дорожке возле их роскошного поместья для соседей и жителей местности.

Пиппа Миддлтон и ее муж Джеймс Мэттьюз / Фото: Getty Images

Много лет эта тропа была доступна для местных жителей от предыдущего владельца поместья, а теперь там появилась табличка "Посторонним вход воспрещен". Соседи Мэттьюзов шокированы и называют этот шаг "возмутительным". Не исключено, что Пиппа Миддлтон прислушается к критике и сделает соответствующие выводы.

Все смеялись со скульптуры королевы Елизаветы II

Бронзовая скульптура, изображающая покойную королеву Елизавету II, принца Филиппа и двух корги, вызвала возмущение среди королевских поклонников, поскольку по мнению общественности, королева и принц там совсем не похожи на себя.

Статую создал художник из северного Белфаста - Анто Бреннан, ее установили в саду замка Антрим.

Бронзовая скульптура, изображающая покойную королеву Великобритании Елизавету II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского, созданная художником Анто Бреннаном, изображена в садах замка Антрим, к северо-западу от Белфаста / Фото: Getty Images

Однако местные жители раскритиковали эту статую и высмеяли работу скульптора, заявив, что на ней королева Елизавета II больше похожа на миссис Даутфайр из комедии 1993 года с Робином Уильямсом в главной роли. Поклонники королевской семьи также отметили, что единственные, кто действительно похожи на себя в этой скульптуре – это собаки корги.

Скандал в клинике, где оперировали принцессу Уэльскую

В начале 2024 года стало известно, что принцесса Уэльская была прооперирована в больнице The London Clinic. Кенсингтонский дворец не сообщал причину оперативного вмешательства у Кейт, а вскоре после проведения операции стало известно, что один из сотрудников госпиталя пытался незаконно получить доступ к медицинской карте принцессы Уэльской. Это произошло на фоне слухов о состоянии Кейт после операции и о так называемых осложнениях, которые, согласно слухам, могли произойти с принцессой.

Принцесса Уэльская в лондонской больнице The London Clinic / Фото: Getty Images

Дирекция клиники связалась с Кенсингтонским дворцом предупредив о нарушении безопасности и заявила, что сейчас идет расследование.

В лондонской клинике отказались комментировать претензии, но заявили: "Мы твердо убеждены, что все наши пациенты, независимо от их статуса, заслуживают полной конфиденциальности в отношении своей медицинской информации". Также известно, что принцесса Кейт была проинформирована о предполагаемом инциденте. Чем завершилось расследование не сообщалось, так как вскоре Кейт заявила, что у нее выявили рак и внимание публики с того момента было сосредоточено на совсем других вопросах.

Свадьба норвежской принцессы с Шаманом

Свадьба принцессы Марты Луизы и Дурека Верретта / Фото: Getty Images

Дочь короля Харальда V и королевы Сони во второй раз вышла замуж. Принцесса Марта-Луиза и ее возлюбленный шаман Дурек Варрет поженились в деревне Гейрангер в Норвегии. Накануне свадьбы Марта Луиза сказала: "Я решила больше не выходить замуж. Но после встречи с Дуреком в 2018 году я изменила свое решение". Ее первый муж – писатель Ари Бен – в 2019 году покончил с собой на Рождество, на тот момент они с Мартой были в разводе уже три года.

Принцесса Марта-Луиза и шаман Дурек / Фото: Instagram принцессы Марты-Луизы

Свадьба Марты-Луизы не была оповита скандалами, хотя во время ее подготовки много обсуждалась тема утраченных титулов "принцессы" и "Ее Высочества". На самом деле Марта-Луиза отказалась от пприставки "Ее Королевское Высочество" в 2002 году, чтобы продолжить карьеру в индустрии развлечений, и согласилась прекратить использовать свой титул "принцессы" для деловых мероприятий в 2019 году по согласованию с отцом-королем. В 2022 году Марта-Луиза открыла собственный центр альтернативной терапии, где сосредоточила свое внимание на духовных практиках. Ее муж занимается тем же, что вызывает периодически разные скандалы в прессе.

Читайте также: